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 Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, - The Hill

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.

По его словам, хотя в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, "глобальная картина быстро меняется" и необходимо "усилить готовность".

"Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда", - цитирует его издание.

Чрезвычайное положение позволит городским властям собрать ресурсы и персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию и повысить способность быстрого реагирования на потенциальные случаи коронавируса в городе.

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Заявление Брида прозвучало на фоне предупреждений американских чиновников здравоохранения о возможности вспышки вируса в США.

На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

Источник: https://censor.net.ua/n3177884
 
 
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интересно а янелох до этого додумается?
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40-70% жителей планеты заразятся китайским коронавирусом - ученый Гарварда

Эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич предсказывает, что коронавирус «в конечном итоге не будет сдерживаемым», и через год им заразится от 40 до 70 процентов человечества.
Об этом сообщает Atlantic reports, передает сегодня «Дело».
Как пояснил Липсич, у многих из этих людей не будет серьезных заболеваний и даже не будет проявляться никаких симптомов.
«Вполне вероятно, что у многих будет легкое заболевание или бессимптомное состояние», - сказал он.
Именно поэтому ученый не думает, что вирус можно остановить.
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Забирати людей з Китаю було помилкою.
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