 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;
- недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов;
- рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел по позициям ВСУ, а именно в районе Катериновки - противник выпустил из 120-мм миномета 10 мин.
"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитниках Марьинки, потерь нет.
но его уже нет как год! кому теперь это очень выгодно? неужели новой власти?