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 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;
- недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов;
- рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе наемники РФ выпустили по позициям ОС на Донбассе 740 боеприпасов из запрещенного вооружения, - СЦКК

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел по позициям ВСУ, а именно в районе Катериновки - противник выпустил из 120-мм миномета 10 мин.

"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитниках Марьинки, потерь нет.

Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177883
 
 
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при прошлой власти всем было ясно, что война не прекращалась потому, что это было выгодно петру, который наживался на крови.
но его уже нет как год! кому теперь это очень выгодно? неужели новой власти?
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Ну яка ж це війна, це просто провокація, щоб зірвати мир *********** і братушек.
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