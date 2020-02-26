 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;

- недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов;

- рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел по позициям ВСУ, а именно в районе Катериновки - противник выпустил из 120-мм миномета 10 мин.

"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитниках Марьинки, потерь нет.