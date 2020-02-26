EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Здоровье
  983  7
Материалы по теме:
Все про:США (16164) COVID-19 (289)

 США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Генеральный секретарь США Майк Помпео раскритиковал власти Китая и Ирана за притеснения свободы слова из-за распространения коронавируса Covid-19.

Об этом Помпео заявил на пресс-конференции 25 февраля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

Глава Госдепа обвинил Пекин и Тегеран в цензуре и попытках скрыть серьезность эпидемии. В качестве примера он привел ситуацию с журналистами The Wall Street Journal, которых выслали из Китая.

"Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медицинскому персоналу свободно говорить и проводить исследования, китайские чиновники и другие страны были бы гораздо лучше подготовлены к решению этой проблемы", - отметил он.

Помпео подчеркнул, что Иран "рассказать правду" о распространении коронавируса, ибо реальный масштаб может быть значительно больше, чем официальные данные иранских властей. В настоящее время Иран является второй страной в мире по количеству жертв коронавируса.

"Все страны, включая Ираном, должны рассказать правду о коронавирус и сотрудничать с международными организациями", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские военные передали тренировочному центру ССО современный и комфортный палаточный комплекс типа "Аляска". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177882
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Швейцария не гони.А то скоро и деньги запретят-скажут шо через них вирусы расспостраняются.
 показать весь комментарий
 
зебики тоже будут брехать до последнего, ради рейтинга...
 показать весь комментарий
 
 
New-Sandgers !New-Sandgers ! КОД ЧЕРВОНИЙ ! Срочно десантуйте Скалецьку і доблєсного Авакова з нацгвардією на боротьбу з середньовічними дикунами !!! Піднімайте ООН !
Каліфорнійське місто протестує проти розміщення у них інфікованих на коронавірус. Відео
 показать весь комментарий
 
Десяток культурных людей, культурно стоят с плакатами, потому что считают что психбольница не подходящее место для карантина. Как можно это сравнивать с полтавским побоищем?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх