 США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Об этом Помпео заявил на пресс-конференции 25 февраля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
Глава Госдепа обвинил Пекин и Тегеран в цензуре и попытках скрыть серьезность эпидемии. В качестве примера он привел ситуацию с журналистами The Wall Street Journal, которых выслали из Китая.
"Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медицинскому персоналу свободно говорить и проводить исследования, китайские чиновники и другие страны были бы гораздо лучше подготовлены к решению этой проблемы", - отметил он.
Помпео подчеркнул, что Иран "рассказать правду" о распространении коронавируса, ибо реальный масштаб может быть значительно больше, чем официальные данные иранских властей. В настоящее время Иран является второй страной в мире по количеству жертв коронавируса.
"Все страны, включая Ираном, должны рассказать правду о коронавирус и сотрудничать с международными организациями", - резюмировал он.
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