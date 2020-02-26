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 Общество, Здоровье
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 Украина пока не собирается проводить еще одну эвакуацию из Китая - Скалецкая

Сейчас речь об организации еще одной украинской спасательной миссии для эвакуации граждан Украины из Китайской народной Республики не идет - граждан, которые хотят быть эвакуированными, может забрать миссия другого государства. А значит, карантин они будут проходить не в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"У нас на сегодня государством было принято решение о выделении государственных средств из государственного резерва, эвакуации граждан и были проинформированы, что за эти средства будет осуществляться только одна эвакуация ... Сейчас только 3 или 4 человека изъявили желание эвакуации, ведется в первую очередь работа с МИД по нахождению тех авиабортив, кто будет осуществлять эвакуацию своих граждан, для того, чтобы присоединить наших к этому борту", - сказала Скалецкая.

По ее словам, на сегодня "больше стоит задача помочь тем единицам, которые остались, если они еще будут иметь желание, найти пути, как их вывезти из Китая".

"Но на сегодня вопрос о том, что это будет происходить непосредственно в Украине, не стоит", - добавила министр.

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Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с пятницы, 21 марта, находится вместе с гражданами, эвакуированными из Китая, на обсервации в санатории "Новые Санжары". Накануне она заявила, что не видит оснований продлевать срок обсервации более, чем на 14 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3177880
 
 
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Да хрен с ним доберманом тем! Ещё вчера кричали что готова эскадрилья взлетать вывозить--- а сегодня уже отложили. Там похоже у хлопцев что бзднуть, что перднуть---абы цветы не вяли!
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Не постіть Скалецьку це не актуально,Аваков вже новий ПіАр розкручує.
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25 Украинцев с "Принцессы", категорически отказались ехать в Украину.
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