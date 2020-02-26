 Украина пока не собирается проводить еще одну эвакуацию из Китая - Скалецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"У нас на сегодня государством было принято решение о выделении государственных средств из государственного резерва, эвакуации граждан и были проинформированы, что за эти средства будет осуществляться только одна эвакуация ... Сейчас только 3 или 4 человека изъявили желание эвакуации, ведется в первую очередь работа с МИД по нахождению тех авиабортив, кто будет осуществлять эвакуацию своих граждан, для того, чтобы присоединить наших к этому борту", - сказала Скалецкая.

По ее словам, на сегодня "больше стоит задача помочь тем единицам, которые остались, если они еще будут иметь желание, найти пути, как их вывезти из Китая".

"Но на сегодня вопрос о том, что это будет происходить непосредственно в Украине, не стоит", - добавила министр.

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Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с пятницы, 21 марта, находится вместе с гражданами, эвакуированными из Китая, на обсервации в санатории "Новые Санжары". Накануне она заявила, что не видит оснований продлевать срок обсервации более, чем на 14 дней.