 Нардеп от ОПЗЖ, фигурант дела о посягательстве на территориальную целостность, Гнатенко претендует на должность судьи Конституционного суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует декларация политика о доходах, которую он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 20 февраля.
До избрания в Верховную Раду в 2019 году Гнатенко в течение 13 лет был мэром Дружковки Донецкой области.
В декларации Гнатенко указал, что его семье принадлежит дом в Дружковке площадью 438,9 м² и два земельных участка в Донецкой области. Недвижимость в Киеве нардеп не декларировал.
В 2019 году за работу городским головой Гнатенко получил 410,6 тыс. грн зарплаты. В Верховной Раде ему выплатили 167,1 тыс. грн зарплаты и 156,8 тыс. грн на компенсацию расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Пенсия Гнатенко за 2019 год составила 107,5 тыс. грн.
На счетах в трех банках – "Сбербанке", "ПриватБанке" и ПУМБ – семья Гнатенко хранит 474,3 тыс. грн.
Автомобилей у нардепа и членов его семьи нет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Избранный нардепом в Донецкой области Гнатенко фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность, - СБУ
В биографии Гнатенко, опубликованной на сайте движения "Чесно", сказано, что он окончил Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и Донбасскую государственную машиностроительную академию по специальности "Финансы".
Во время избирательной кампании в 2019 году СБУ сообщала, что Гнатенко фигурирует в уголовном производстве о посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным спецслужбы, он способствовал проведению сепаратистского "референдума" в Дружковке в мае 2014 года, когда город был захвачен боевиками.
Сейчас в КСУ 15 судей, по закону, он должен состоять из 18. Суд уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его состав входит минимум 12 судей.
Ну и куда лезет этот нищеброд?
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".