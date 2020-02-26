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Все про:Беларусь (2967) Данилов (79) Россия (75032) СНБО (3378)

 Мы допускаем военное вторжение России в Беларусь, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения Российской Федерации в Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио НВ.

По словам Данилова, Беларуси грозит такая же оккупация, как и частям Донецкой и Луганской областей.

"Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - сказал он.

Напомним. в последнее время отношения между Беларусью и Россией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3177878
 
 
 Топ комментарии
 
"Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - сказал он."
Ну зачем нам постоянно цитируют дебилов?
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Політика Лукашенка якраз і призвела до такого стану, коли фактично Бєларусь є російською провінцією. Тепер законодавче приєднання її до росії є лише питання часу.
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Совет форумчанПравила форума
 
...неее...кацапи так в лобешку тупо Бацку брать точно не будут, геморра такого они не захотят..они ему выборы устроят по кацапски, кандидата вот подбирают уже , который быстро все нужное подпишет...
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В Беларуси нет выборов. У нас Лукашенко сам себя назначает, как коммунисты в СССР. Поэтому пока только Лукашенко, а после него пробеларуская, прозападная власть.
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Не мрійте, бо ваші наступні вибори зможуть легко фальшувати.
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Почему следующие и почему могут? У нас последние 25 лет все выборы и фальсифицировались. Пока диктатор у власти и дальше так будет.
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От я і кажу, що ви звикли до фальшованих виборів. Але після диктатора теж будуть фальшовані вибори. Небезпека, що на таких "виборах" оберуть не бєларуського диктатора, а набагато гірше - губернатора російської провінції.
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Привычки в этом нет. Есть диктатура одного человека. Она падёт вместе его смертью или свержением.
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Якщо стільки років тримається диктатура, то звичка вже є.
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А когда мы с вами жили в коммунистической диктатуре под названием СССР была ли это привычка? Нет. Был жёсткий репрессивный режим. И как только он ослаб все рванули на волю.
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Політика Лукашенка якраз і призвела до такого стану, коли фактично Бєларусь є російською провінцією. Тепер законодавче приєднання її до росії є лише питання часу.
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Первое предложение верно. Второе нет. Никакого присоединения не будет. Все уже научены опытом Украины. Даже наш диктатор.
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Усі навчили, але вас не будуть слухати. От би вам це зрозуміти.
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А слушать не надо. Спасение утопающего...Самим нужно. Вовремя.
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А у вас більшість теж не слухає, тому мій сценарій можливий.
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Теоритически всё возможно. Но у нас нигде нет такого, чтобы большинство или хотя бы половина ненавидела Беларусь. Это всё равно, что провернуть такой сценарий в Киеве. Нереально. А вот стольких русских как в Донбассе и Крыму у нас нет.
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У нас теж нема більшості, яка ненавидить Україну. При цьому велика частина людей просто готова душити Україну російськими обіймами, бо вважає це своєю любов'ю до України. Ви теж маєте подібні настрої.
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Нет, подавляющее большинство у нас такого желания не имеют. 80% за независимость.
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у хасана белая горячка похоже. Привет из Пинска
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"Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - сказал он."
Ну зачем нам постоянно цитируют дебилов?
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У нас і не таке було. Дамбаська акушерка теж була секретарем РНБО.
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"Чем больше в армии дубов-тем крепче наша оборона"
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Бєларусь, то Трояньський ***** для Європи....
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О, почалося. Как только в стране полный швах в экономике, сразу же вспоминают магическое слово "вторжение".
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после изменений в руцкую конститутку всё и начнётся. ну шоб в законе руссофашисто выглядели.
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російська мова і військові бази вже в Білорусі лишився тільки презедент-губернатор
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Все миллиарды Украины идут олигархам. Ахметов покупает металлургийный комплекс в Польше. Украина заложница рыжего и кучерявого, и ещё х/з каких воров. Вот кто должен сидеть. Хозяева ишака.
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Готовий керувати на місці Ахметова?
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Teper rosija sirijoj zaniata tam xocet pokazat silu.No dumaju skoro eto radast im eto zakoncytsia poskolku uze amerikansi izjavili zelanije toze povojevat na storone turkov so svojimi samaliotami v tom cysle. Мы допускаем военное вторжение России в Беларусь, - Данилов - Цензор.НЕТ 1119
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Данилов не следит за темой, сморозил явную глупость.
Союзное государство с РБ нужно было Пукину чтобы преодолеть запрет на повторное избрание президентом. Это был бы хороший, изящный шаг - объединиться и остаться на посту уже президента Союзного государства.
Но Лука все испортил. Никакой шантаж нефтью и газом Пукину не помог, Бацька уперся ибо прекрасно понимал что если Пукин станет Презом то в первом эшелоне власти окажется вся его теперешняя свита, все эти Патрушевы, Рогозины и пр., во втором - олигархи опять же из Раши, а Луке максимум что светит - роль свадебного генерала на чужой свадьбе, + передел собственности в пользу Раши, включая национализацию предприятий с которых Бацька кормится.
После этого Пукин очевидно забил на РБ, и перешел к плану Б - изменение Конституции. Это конечно грубый путь но он уже вовсю по нему идет, и Беларусь ему уже не нужна.
Данилов где-то на Марсе живет, очевидных вещей не видит.
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Хотілося, щоб так було. Але насправді мета путіна - срср2. Тому ***** має мету юридичного включення Бєларусі в росію, а фактичне включення вже відбулося.
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