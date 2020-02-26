 Мы допускаем военное вторжение России в Беларусь, - Данилов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио НВ.
По словам Данилова, Беларуси грозит такая же оккупация, как и частям Донецкой и Луганской областей.
"Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - сказал он.
Напомним. в последнее время отношения между Беларусью и Россией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.
Ну зачем нам постоянно цитируют дебилов?
Союзное государство с РБ нужно было Пукину чтобы преодолеть запрет на повторное избрание президентом. Это был бы хороший, изящный шаг - объединиться и остаться на посту уже президента Союзного государства.
Но Лука все испортил. Никакой шантаж нефтью и газом Пукину не помог, Бацька уперся ибо прекрасно понимал что если Пукин станет Презом то в первом эшелоне власти окажется вся его теперешняя свита, все эти Патрушевы, Рогозины и пр., во втором - олигархи опять же из Раши, а Луке максимум что светит - роль свадебного генерала на чужой свадьбе, + передел собственности в пользу Раши, включая национализацию предприятий с которых Бацька кормится.
После этого Пукин очевидно забил на РБ, и перешел к плану Б - изменение Конституции. Это конечно грубый путь но он уже вовсю по нему идет, и Беларусь ему уже не нужна.
Данилов где-то на Марсе живет, очевидных вещей не видит.