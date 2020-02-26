EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  138  0
Материалы по теме:
Все про:взятка (4903) Луганщина (4285) Нацполиция (11005) правоохранительные органы (1019) Госводагентство (5)

 Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области при получении взятки задержаны руководитель территориального управления водного хозяйства и его подчиненный.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 01

Чиновники территориального управления водного хозяйства требовали от предпринимателя 100 тыс. грн в качестве "отката" за заключение договора на поставку каменного угля и уплату бюджетных средств за указанную продукцию. Размер "отката" составлял почти 30% от суммы заключенного договора.

Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 02

Сейчас оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР. ФОТОрепортаж

Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 03
Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 04

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: На взятке в $5 тыс. пойман директор завода концерна "Укроборонпром" на Сумщине. ФОТОрепортаж (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3177877
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх