 Я бываю там достаточно часто. Там живут моя жена и дети, - Рябошапка подтвердил наличие дома во Франции

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об опубликованных в СМИ фото его дома во Франции, как давно он был приобретен и за какие средства.
"Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. Это было еще в 2016 году. Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде", - отметил Рябошапка.
Он добавил, что зарплата жены является достаточной для оплаты этого кредита. На вопрос, часто ли он там бывает, генпрокурор ответил: "Конечно, достаточно часто. Там же моя жена и мои дети живут".
Напомним, информация о доме Рябошапки во Франции за полмиллиона евро появилась сегодня в некоторых СМИ. По словам журналистов, дом расположен на улице Садовой (Rue des Jardins). Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями – Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны.
Но в духе парижан,
Себе присвоил званье
Прокурор Руслан ! "
Отмечается, что кандидатуру 60-летнего Тигипко рассматривает президент Украины Владимир Зеленский.
https://www.dialog.ua/ukraine/201997_1582661740
(За мотивами "Машина времени")
Нас в такі закидало далі,
Що не кожен би і добіг.
Нас в Омані роками ждали -
Щоб побачити дощ та сніг...
Ми в воді льодяній не плачем,
Не зляка нас вогонь та дим,
Нас не кличуть - ми так прискачем,
А розхльобувать вам самим.
Нас не кличуть - ми так прискачем,
А розхльобувать вам самим...
Видно всім, що за ці півроку
Де не будем - залишим слід,
Що навчились уже, нівроку,
Навіть мокре у нас горить!
Кажуть, десь там за океаном
Зняли Трампа одним дзвінком!
Тільки ми заявляєм прямо:
- Наша Бубочка нєпрічьом!
Тільки ми заявляєм прямо:
- Наша Бубочка нєпрічьом!
2020
Висока мода тебе тягне - ти їхню мову вчиш,
І хочеш бути подібним на спокійних парижан,
Читати з кавою газету і гризти круасан.
Приспів:
А моя країна - суцільна руїна,
І гордо ходить в кєпках і спортивних штанах.
А моя країна - суцільна руїна,
Як можна не любити свою Землю аж так?
Моя країна має Київ, Волинь і Карпати,
Донбас і Чорне море, Одесу і Львів.
І в ній живуть на повну ногу лиш одні депутати,
Всі інші грають ролі у кіно про лохів.
Стиснувши зуби всі стоять і пропускають кортежі,
За місяць заробляють тільки фляжку вина.
Найбільша радість Українця - дотягнути до завтра,
Ми всі давно в окопах, хоча це не війна
Приспів:
А моя країна - суцільна руїна,
І гордо ходить в кєпках і спортивних штанах.
А моя країна - суцільна руїна,
Як можна не любити свою Землю аж так?
skryabin-*****.