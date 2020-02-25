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 Политика Украины
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Все про:недвижимость (692) Франция (2192) Рябошапка Руслан (293)

 Рябошапка подтвердил наличие дома во Франции: Я бываю там достаточно часто. Там живут моя жена и дети

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о своем доме во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об опубликованных в СМИ фото его дома во Франции, как давно он был приобретен и за какие средства.

"Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. Это было еще в 2016 году. Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде", - отметил Рябошапка.

Он добавил, что зарплата жены является достаточной для оплаты этого кредита. На вопрос, часто ли он там бывает, генпрокурор ответил: "Конечно, достаточно часто. Там же моя жена и мои дети живут".

Напомним, информация о доме Рябошапки во Франции за полмиллиона евро появилась сегодня в некоторых СМИ. По словам журналистов, дом расположен на улице Садовой (Rue des Jardins). Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями – Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177876
 
 
 Топ комментарии
 
Його сім"я там, а він тут на заробітках. Гастарбайтер.
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Честный прокурор. Не стесняется людей. Борется с коррупцией. Очищает ряды прокуратуры от аморальных элементов. Настоящий патриот....Французской республики, живет в хорошем районе Парижа, дети местные - нахрен ему возрождать Украину. Это только лохов зовёт Зеленский в эту помойную яму - типа, возрождать. А прокурор на чужбине пенсионером будет - накопает здесь бабла, и на запад.
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и вааще Рябошапка- исконно французская фамилие..
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Украине крайне необходимы чиновники,обладатели только единого,украинского гражданства,постоянно С СЕМЬЁЙ проживающие на территории Украины,хранящие свои средства ТОЛЬКО В УКРАИНСКИХ банках.Только такие могут быть по-настоящему независимы ни от властей стран проживания членов семьи,ни от властей страны иного гражданства..........Долой из чиновничества всех этих "шапок"!!!
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"Сьогодні" ??? Смієтеся ? Про це було відомо з початку його призначення,й ніким не приховувалось !!! Журналісти
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Є така думка:
"Приколісти Шуфрич із Кузьміним, вирішили познущатися з українського правосуддя і оббрехали Петра Порошенка в розкраданні коштів МВФ. Все б нічого, але якийсь правовий геній напоумив їх ще додатково до Порошенка звинуватити Обаму і Байдена. Тут вже Генпрокуророві або відбиватися від американського посольства, або ставити хрест на своєму французькому маєтку. Але справа буде не повною, коли й американська Феміда не спробує захистити честь своїх екс-президента і екс-віце-президента...А може це Шуфрич із Кузьміним так собі американські візи пробили,щоб їздити на допити чи на слухання а заодно і в Маямі пузо погріти...Правда, одного разу можна буде трохи затриматися на довше..... P.S. Так там ще Микола Скорик фігурує, і Юрій Загородній, і це навіть організована група! Прикольно! Банда депутатів! Перша в українському праві!" Volodymyr Tsybulko
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Тут уже писали. Франция не предоставляет гражданство по рождению! Либо Рябошапка,либо его жена,либо они оба -должны быть гражданами пятой республики. Так что возможно у нас первый генпрокурор-гражданин свободной Франции! Есть предмет для гордости!
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В СССР доступ к гос. тайне и наличие постоянно проживающих за границей родственников, были понятиями несовместимыми...
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"...Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями - Тимуром, Лукой и Марком
.."

Чисто українські імена! Патріот на всі 100%!
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а що, ви такі сумнівались що він представник б-гоізбраного народу?
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здесь можно хорошо прибарахлиться (с) купить костюм с отливом и в париж
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Тут баблишка мутно можно спилить во Франции так не получится а если и получится то только один раз)))
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радеет за щастя нарідное, аж жить во франции не может...
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Ганьба. Воно точно не українець. А прізвище... так то таке - "наживне".
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на зарплату по франциям катается часто?
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дом за полмиллиона и содержание троих детей на зарплату? вы что-то очень оптимистичны об зарплатах в европе...
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Дом за полмиллиона?
Да он - лох, что ли?
Это что же такое можно купить за полмиллиона?
Сарайчик, что ли?

Да в Мельбурне, Австралия, это цена квартирки.
Двухкомнатной.
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Опять без Порошенко не обошлось. Никак нельзя было не упомянуть.
В том что у него дом во Франции - Порошенко виноват! Зелебобики, фас!
Это какая-то подсознательная тяга к сильному лидеру!
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Семья у него во Франции, а тут он ЗАРАБАТЫВАЕТ!
Жить он тут НЕ СОБИРАЕТСЯ!
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Никогда в Украине не будет порядок, пока так будут себя вести чиновники. Надо жить жизнью простых людей на которых ты работаешь и пользоваться такими-же благами.
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Хмм, да не один он такой. Кто во Франции, кто в Германии - какая разница
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Глядишь, у Рябошапки и нетрадиционная сексуальная ориентация откроется, а там и пару сотен тысяч гектар земли в собственности, Меркель - кума, признание отмены крепостного права неконституционным, конюшни, батоги, Юрьев день...
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Рябошапка правильно поступает, во Франции жить что не говори, а Европа.... А зарабатывать лучше получится в Украине.
Любой чиновник не сумашедший должен поступать как Рябошапка.
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і ніхто не зацікавився---коли ж він працює генпрокурором,якщо---''Я буваю там досить часто''
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Що не слуга - то "чесний" . Ви ж цього хотіли зебіли-уроди ?
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значит будущее украины ему пох..., вам по пояс будет )))
а в банде моники иные есть??? )))
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Это не дом. Это памятник ненайденным убийцам героев "небесной сотни".
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Не-е-е, красивый европейский дом, а хаты в нас по сэлах.
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Да не просто живут и учатся в Лондоне,а и с такими же отпрысками высокопоставленных чинуш из РФ,тусуются,песни о величии России спивають,в футболках с надписью Россия.
Білецький прокоментував "зашквар" сина Порошенка в Лондоні: "Історія про лицемірство і подвійну мораль"
Білецький прокоментував скандал з сином Порошенка в Лондоні та жорстко пройшовся по порохоботах
Під час виступу відомого російського репера Face в Лондоні до нього на сцену вийшов Порошенко-молодший, після чого Face прокричав "росіяни в Лондоні" і хлопці проспівали рядки з пісні "Гоша Рубчинський".

Це не перший випадок, коли Порошенко-молодший поводить себе відповідним чином - варто згадати славнозвісну футболку з написом "Russia" і відео п'яних розваг сина експрезидента.
Андрій Білецький назвав черговий "зашквар" сина Порошенка історією про лицемірство і подвійну мораль. Про це він написав у своєму блозі для "УП".
"Кожен з цих епізодів окремо міг би стати підставою для грандіозного скандалу в будь-якій країні, якби в цьому був помічений син топ-політика. Тим більше, якщо країна - в стані війни з Росією. Тим більше, якщо політик претендує на статус лідера патріотичних сил. Чи став черговий "зашквар" Порошенка-молодшого підставою для скандалу в Україні? Ні. Більший скандал тут викличе концерт Ані Лорак або приїзд нікому не відомої російської блогерки", - зазначив Білецький.

У той же час Білецький зазначає, що прихильники Петра Порошенка "наче води в рот набрали" і ніяк не прокоментували цю ситуацію. Всі ті, хто так палко "роками розповідають про безальтернативність Порошенка як національного лідера" відреагували так, "ніби Порошенко-молодший пукнув у публічному місці" і більш непристойно це обговорювати, ніж робити".
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Політик підкреслив, що вся ця історія - про подвійну моаль і лицемірство.
"Не мова, не історія і не національні символи роблять українську ідею непривабливою для частини населення. Її роблять непривабливою лицемірство, подвійна мораль та злодійкуватість крадіїв і корупціонерів, що підіймають її на щит".

Білецький нагадав, як за часів президентства Порошенка усім, хто до нього мав питання, радили йти воювати в АТО. "Не мова, не історія і не національні символи роблять українську ідею непривабливою для частини населення. Її роблять непривабливою лицемірство, подвійна мораль та злодійкуватість крадіїв і корупціонерів, що підіймають її на щит".
За словами Білецького, нічого іншого і не варто чекати від людей, які наділили рисами головного патріота країни Петра Порошенка, який був засновником двох найбільш проросійських партій України, міністром уряду Азарова та заробив мільярдний капітал на перебуванні у владі.https://znaj.ua/politics/297003-bileckiy-prokomentuvav-zashkvar-sina-poroshenka-v-londoni-istoriya-pro-licemirstvo-i-podviynu-moral
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Олександр лазков, навіть в своєму дописі ти картавиш - про подвійну моаль. Згадала баба - як дівкою була.
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Ще він був піонером, комсомольцем, і о ЖАХ! - служив у радянській армії.

І да, питання до нацжонки:
Скільки часу Порошенко пробув у тій партії?
І де зараз сам Білєцкій?
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... Проскулил зеленосос, чей идол имеет незадекларированную виллу в Форте-дей-Марми (Италия), Я буваю там досить часто. Там живе моя дружина і діти, - Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції - Цензор.НЕТ 1663

Однако, члены "Команды Зе" сообщили, что Владимир Зеленский "не обязан" декларировать всю свою недвижимость, поскольку не является госслужащим. Вон оно как!
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Жаба тебя когда-то задавит, но это так.
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Большая зеленая жаба УЖЕ задавила тех, кто назвал успешного бизнесмена и президента мальдивским барыгой и проголосовал по приколу за клоуна и рябошапок.
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Почему он сидит в Украине. Что еще можна подоить, а потом и уехать.
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При этом у стада Зеля ещё имеет рейтинг более 40%...
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Рейтинг Осла оманского 24%. 44%, это от тех, кто определился за кого будет голосовать. (КМИС)
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б*же, какие же вы хитросделанные.
а среди неопр., может, будет еще больше за зе.
либо двоечники вы, либо манипуляторы. Это как визжат - на выборы пришло 60%, а значит рейтинг - 40%. "забывая" что те шо не ходили - "жарили шашлыки", так что если бы пошли, то 80% из них, нет, 90%, были бы за зе, т.е. он набрал бы даже 80% голосов в сумме.
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Зебіли йому повірили, бо він справно мочив Петіну репутацію, хоча сказати щось один на один він засцяв, отже свідомо брехав.
За цей будиночок сплатили вороги України, яким Рябошапка служив і зараз служить.
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Теперь совершенно очевидно, что нераскрытие убийств на Майдане, аки иные беззакония весьма прибыльны. Кто-то за это платит. Это коррупция в чистом виде.
Это типа басни, где суд постановил щуку утопить.
Это исключительная вина президента.
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А тому ще раз повторюю, що треба було голосувати за українців-націоналістів, що воюють за Україну, живуть і працюють тут на своїй землі і чиї діти живуть і навчаються тут на своїй рідній землі українською мовою!
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Все це "елітне" падло, вело себе чемно тільки один раз за всі роки незалежності України лише після Майдану! Памя"таєте, чемно віталося, знімало шапку, голосувало за потрібні державі! закони...
Привести їх до тями можна тільки загрозою їхнім сальним мордам, тож якщо хочете щось змінити виходьте на Майдан і протестуйте так само "мирно" як французи з палаючими машинами, крамницями и т.д...
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Вот в этом-то и кроется главная проблема Украины- абсолютно все топ чиновники и прочая депутанская шушера всех уровней, а так же их семьи не собираются жить в этой стране. Побольше и побыстрее хапнуть и свалить в благополучные ЕС или Штаты- вот их все стремления, а тупому зебыдлонаселению втирают сказки о дружбе с расейкой и братских народах.
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Может ли заботливый папа́ пары французских граждан и благоверный владелицы недвижимости во Франции думать о чём-то ещё, кроме как об обеспеченном и благополучном будущем в уютном французском гнёздышке? Правильно, он же ж не идиот. А для укрепления, так сказать, материально-технической базы вышеупомянутого французского гнёздышка надо продать всё ненужное, например, Украину. А всякие там заумные заморочки типа двойного гражданства и абсолютно всё прочее - только и нужны, чтобы продать побыстрее и повыгоднее.
Простой вывод - гнать ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманскоко и всю его падлючую ЗЕ-камарилью пока ещё есть, откудова гнать.
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"приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом" - отже, це порошенко винен що у рябої шапки хатинка там
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Не будет ни счастья, ни здоровья у живущих в этом доме, оплачиваемом преступлениями рябошапки, сажающего невиновньіх волонтеров, медиков в Украине.
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Ну,Париж ближе к Украине, чем Лондон.
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Хоч одна сопля заступиться за РябуШавку?
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Так дом же купили при Порошенко, то барыга виноват. О чем тут говорить.
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Одразу зрозуміло, справжній патріот, що залишиться зі своєю країною назавжди
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Рябошапка патрійот, а от Тягнибок, який живе у Львові з сім'єю, це агент фсб і не патрійот!
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В наших людей є одна генетична та ментальна особливість і вона виражається в тому, що коли вони ці люди, бачать злодійство і починають кричати - Караул!!! Грабують!!! То роблять вони це не тому, що коїться злодійство і вони хочуть цьому запобігти, а тому, що їм дуже прикро, що це злодійство зараз роблять не вони. Але надії вони не втрачають......
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Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції: Я буваю там доволі часто. Там живуть моя дружина і діти - Цензор.НЕТ 9435

Кричать: Злодії, хабарники, геть!11

А коли в новинах: Чиновник не взяв хабар 50к. євро,
- то наша людина каже: От же ж дебіл, йому дають а він придурок не бере.
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Це дружина на заробітках у Франції,чи Рябошапка на заробітках в Україні...?...)))
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В декабре 2016 года супруга Рябошапки приобрела во Франции дом площадью 145 кв. м и стоимостью на тот момент 12,392 млн грн, что по курсу евро в декабре 2016 года составило в эквиваленте около €444 тыс. Также Бартовщук приобрела во Франции и земельный участок площадью 4,5 сотки. Стоимость земли не указана, но в декларации Рябошапки есть информация, что его супруга с июня 2016 по февраль 2017 года выплатила несколькими платежами €648,5 тыс. по кредиту. https://vesti.ua/politika/353448-frantsuzskaja-zhizn-henprokurora-kakimi-domami-vladeet-semja-ruslana-rjaboshapki

Вот такой борец с коррупцией Рябошапка Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції: Я буваю там доволі часто. Там живуть моя дружина і діти - Цензор.НЕТ 3967
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Так, что там с домиком/домиками зеленского за рубежами Кривого Рога?
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Живуть за кордоном, а в Україну приїзджають на заробітки!!!!
А наше дурачйо живе в Україні, а на заробітки їздять за кордон сральники прибирати!
Дяка 73% зефанів, що привели до влади зелебенських жидокацапів!!!
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Интересная жизнь. Он в Украине ( на заработках) а жена и дети живут во Франции . А как известно где семья- там и Дом ( не в понимании жил площади конечно) Так что не все заробитчане едут в Европу и РФ, оказывается и мы не лыком шиты.
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Класика жанру. Будинки за кордоном, а чинуша в Україні працює за копійки не покладаючи рук. Або другий варіант: успішні батьки або теща!
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Я бываю там достаточно часто

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А когда ты работаешь?
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Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. /Какой университет Соломона такое же алиби его выпускника.
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Генпрокурор видит будущее своих детей в Украине ?
В школе они учатся в украинской. Рябошапка підтвердив наявність будинку у Франції: Я буваю там доволі часто. Там живуть моя дружина і діти - Цензор.НЕТ 2102
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Його діти живуть в Парижі, а наших дітей та онуків зеПадли тягнуть в Мухосранськ !
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Його діти живуть в Парижі, а наших дітей та онуків зеПадли тягнуть в Мухосранськ !
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Хто тебе дурепа тягня в мухосранськ.?
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А какой смысл ездить из Франции в Украину на работу за сравнительно небольшой по европейским меркам зарплатой прокурора?
Тут что-то нечисто, зелебобики, как думаете? Это норм?
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Почему народ Украины такой несчастный ? Потому что во-власть пролезают коррупционеры .
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Да! Именно так! Коррупционеров нам японцы завозят и силой принуждают их избирать. Ой горе горе, доле наша ехидная....
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Це як в анекдоті коли дитина побачила чим займаються батьки в спальні. І ЦІ ЛЮДИ ЗАБОРОНЯЮТЬ МЕНІ КОВИРЯТИСЯ В НОСІ!? У цього екземпляра сім'я живе в Франції. Питання він буде працювати на Україну? НІ! Він буде працювати на добробут свій в Франції. Він буде дбати про українців? Ні! Він буде продавати їх інтереси. ВІН БУДЕ ПРОДАВАТИ УКРАЇНУ. ТАКИМ НЕ МІСЦЕ В ВЛАДІ. ОЧОЛЮВАТИ УКРАЇНУ, БУТИ ЇЇ КЕРІВНИКАМИ ПОВИННІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ІНШОГО ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ СЛУЖИЛИ В ЗСУ, ЗАХИЩАЛИ УКРАЇНУ НА ВІЙНІ З АГРЕСОРОМ, БУЛИ ВОЛОНТЕРАМИ. РЕШТА ЦЕ МАЛОРОСИ, АБО ЗРАДНИКИ, АБО ВОРГИ. ЇМ НЕ МІСЦЕ В ВЛАДІ.
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" Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде ", -Источник:https://censor.net.ua/n3177876 А в своей декларации жена указывает, что все это приобретено и обеспечивается на доходы мужа. Вот такая )(уйня малята.
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