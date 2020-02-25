 Рябошапка подтвердил наличие дома во Франции: Я бываю там достаточно часто. Там живут моя жена и дети

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об опубликованных в СМИ фото его дома во Франции, как давно он был приобретен и за какие средства.
"Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. Это было еще в 2016 году. Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде", - отметил Рябошапка.
Он добавил, что зарплата жены является достаточной для оплаты этого кредита. На вопрос, часто ли он там бывает, генпрокурор ответил: "Конечно, достаточно часто. Там же моя жена и мои дети живут".
Напомним, информация о доме Рябошапки во Франции за полмиллиона евро появилась сегодня в некоторых СМИ. По словам журналистов, дом расположен на улице Садовой (Rue des Jardins). Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями – Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны.
"Приколісти Шуфрич із Кузьміним, вирішили познущатися з українського правосуддя і оббрехали Петра Порошенка в розкраданні коштів МВФ. Все б нічого, але якийсь правовий геній напоумив їх ще додатково до Порошенка звинуватити Обаму і Байдена. Тут вже Генпрокуророві або відбиватися від американського посольства, або ставити хрест на своєму французькому маєтку. Але справа буде не повною, коли й американська Феміда не спробує захистити честь своїх екс-президента і екс-віце-президента...А може це Шуфрич із Кузьміним так собі американські візи пробили,щоб їздити на допити чи на слухання а заодно і в Маямі пузо погріти...Правда, одного разу можна буде трохи затриматися на довше..... P.S. Так там ще Микола Скорик фігурує, і Юрій Загородній, і це навіть організована група! Прикольно! Банда депутатів! Перша в українському праві!" Volodymyr Tsybulko
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Чисто українські імена! Патріот на всі 100%!
Да он - лох, что ли?
Это что же такое можно купить за полмиллиона?
Сарайчик, что ли?
Да в Мельбурне, Австралия, это цена квартирки.
Двухкомнатной.
В том что у него дом во Франции - Порошенко виноват! Зелебобики, фас!
Это какая-то подсознательная тяга к сильному лидеру!
Жить он тут НЕ СОБИРАЕТСЯ!
Любой чиновник не сумашедший должен поступать как Рябошапка.
а в банде моники иные есть??? )))
звичайна хата
Білецький прокоментував "зашквар" сина Порошенка в Лондоні: "Історія про лицемірство і подвійну мораль"
Білецький прокоментував скандал з сином Порошенка в Лондоні та жорстко пройшовся по порохоботах
Під час виступу відомого російського репера Face в Лондоні до нього на сцену вийшов Порошенко-молодший, після чого Face прокричав "росіяни в Лондоні" і хлопці проспівали рядки з пісні "Гоша Рубчинський".
Це не перший випадок, коли Порошенко-молодший поводить себе відповідним чином - варто згадати славнозвісну футболку з написом "Russia" і відео п'яних розваг сина експрезидента.
Андрій Білецький назвав черговий "зашквар" сина Порошенка історією про лицемірство і подвійну мораль. Про це він написав у своєму блозі для "УП".
"Кожен з цих епізодів окремо міг би стати підставою для грандіозного скандалу в будь-якій країні, якби в цьому був помічений син топ-політика. Тим більше, якщо країна - в стані війни з Росією. Тим більше, якщо політик претендує на статус лідера патріотичних сил. Чи став черговий "зашквар" Порошенка-молодшого підставою для скандалу в Україні? Ні. Більший скандал тут викличе концерт Ані Лорак або приїзд нікому не відомої російської блогерки", - зазначив Білецький.
У той же час Білецький зазначає, що прихильники Петра Порошенка "наче води в рот набрали" і ніяк не прокоментували цю ситуацію. Всі ті, хто так палко "роками розповідають про безальтернативність Порошенка як національного лідера" відреагували так, "ніби Порошенко-молодший пукнув у публічному місці" і більш непристойно це обговорювати, ніж робити".
"Не мова, не історія і не національні символи роблять українську ідею непривабливою для частини населення. Її роблять непривабливою лицемірство, подвійна мораль та злодійкуватість крадіїв і корупціонерів, що підіймають її на щит".
Білецький нагадав, як за часів президентства Порошенка усім, хто до нього мав питання, радили йти воювати в АТО. "Не мова, не історія і не національні символи роблять українську ідею непривабливою для частини населення. Її роблять непривабливою лицемірство, подвійна мораль та злодійкуватість крадіїв і корупціонерів, що підіймають її на щит".
За словами Білецького, нічого іншого і не варто чекати від людей, які наділили рисами головного патріота країни Петра Порошенка, який був засновником двох найбільш проросійських партій України, міністром уряду Азарова та заробив мільярдний капітал на перебуванні у владі.https://znaj.ua/politics/297003-bileckiy-prokomentuvav-zashkvar-sina-poroshenka-v-londoni-istoriya-pro-licemirstvo-i-podviynu-moral
І да, питання до нацжонки:
Скільки часу Порошенко пробув у тій партії?
І де зараз сам Білєцкій?
Однако, члены "Команды Зе" сообщили, что Владимир Зеленский "не обязан" декларировать всю свою недвижимость, поскольку не является госслужащим. Вон оно как!
а среди неопр., может, будет еще больше за зе.
либо двоечники вы, либо манипуляторы. Это как визжат - на выборы пришло 60%, а значит рейтинг - 40%. "забывая" что те шо не ходили - "жарили шашлыки", так что если бы пошли, то 80% из них, нет, 90%, были бы за зе, т.е. он набрал бы даже 80% голосов в сумме.
За цей будиночок сплатили вороги України, яким Рябошапка служив і зараз служить.
Это типа басни, где суд постановил щуку утопить.
Это исключительная вина президента.
Привести їх до тями можна тільки загрозою їхнім сальним мордам, тож якщо хочете щось змінити виходьте на Майдан і протестуйте так само "мирно" як французи з палаючими машинами, крамницями и т.д...
Простой вывод - гнать ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманскоко и всю его падлючую ЗЕ-камарилью пока ещё есть, откудова гнать.
Кричать: Злодії, хабарники, геть!11
А коли в новинах: Чиновник не взяв хабар 50к. євро,
- то наша людина каже: От же ж дебіл, йому дають а він придурок не бере.
Вот такой борец с коррупцией Рябошапка
А наше дурачйо живе в Україні, а на заробітки їздять за кордон сральники прибирати!
Дяка 73% зефанів, що привели до влади зелебенських жидокацапів!!!
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А когда ты работаешь?
В школе они учатся в украинской.
Тут что-то нечисто, зелебобики, как думаете? Это норм?