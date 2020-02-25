 Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сигареты были в двух тайниках, которыми был оборудован легковой автомобиль "Mercedes". Иномаркой в ​​соседнюю страну ехал 26-летний буковинец. Сигареты находились в топливном баке и в боковых порогах транспортного средства.





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Теперь гражданину Украины будет нужен другой автомобиль, поскольку его Mercedes изъят. Оценочная стоимость сигарет составила около 50 тыс. гривен.