EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1359  6
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (379) Госпогранслужба (3646) контрабанда (1926) правоохранительные органы (1019) сигареты (706)

 Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера, 24 февраля, пограничники Черновицкого отряда помешали очередной попытке контрабанды сигарет через границу. Табачные изделия обнаружили в тайнике автомобиля в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Украинец лишился Мерседеса, пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 01

Сигареты были в двух тайниках, которыми был оборудован легковой автомобиль "Mercedes". Иномаркой в ​​соседнюю страну ехал 26-летний буковинец. Сигареты находились в топливном баке и в боковых порогах транспортного средства.

Украинец лишился Мерседеса, пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 02
Украинец лишился Мерседеса, пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Теперь гражданину Украины будет нужен другой автомобиль, поскольку его Mercedes изъят. Оценочная стоимость сигарет составила около 50 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3177875
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это из серии - "спистил куй и спрятал в шоппу." Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3296
 показать весь комментарий
 
 
на бензин не хватало, подхалтурить хотел.... ну теперь и не понадобится Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8703
 показать весь комментарий
 
 
Там пачек 200 от силы,какие 50 тыс??? Ахахах....
Таможня в своем стиле! Красная цена - 10 тыс грн,и за это машины отнимают?
 показать весь комментарий
 
 
Блин,та дайте румынам хоть покурить.
Интересно,а как там "БТ",ТУ-134,Стюардесса,Опал"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх