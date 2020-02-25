 Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сигареты были в двух тайниках, которыми был оборудован легковой автомобиль "Mercedes". Иномаркой в соседнюю страну ехал 26-летний буковинец. Сигареты находились в топливном баке и в боковых порогах транспортного средства.
Теперь гражданину Украины будет нужен другой автомобиль, поскольку его Mercedes изъят. Оценочная стоимость сигарет составила около 50 тыс. гривен.
Таможня в своем стиле! Красная цена - 10 тыс грн,и за это машины отнимают?
Интересно,а как там "БТ",ТУ-134,Стюардесса,Опал"?