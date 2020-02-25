 Трехсторонняя контактная группа обсудит 26 февраля в Минске новые участки разведения сил на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На предыдущем заседании, 12 февраля, в рамках ТКГ обсуждалось разведение сил и средств в районе Гнутово, однако окончательно этот вопрос не был решен. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, на заседании в среду дискуссия по разведению сил будет продолжена. "Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно", - отметила Грау после заседания ТКГ 12 февраля.
Кроме того, как ожидается, ТКГ обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения, выплат пенсий и дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
Традиционно перед заседанием ТКГ проводят работу ее четыре подгруппы: по безопасности, по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.
На сегодняшний день это могло бы быть основной темой.......
НО, в отличие от спецпредставителя ОБСЕ , я скажу -
ДАЛЬШЕ БУДЕТ Ж*ПА
Кстати этот человек во многом прав, прав на все 100%https://www.youtube.com/watch?v=69YT1Aaij84
А вместо этого отводит войска и на других участках.
Это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!