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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3756) Минск (1309) Донбасс (20784) Трехсторонняя контактная группа (190) Грау Хайди (4)

 Трехсторонняя контактная группа обсудит 26 февраля в Минске новые участки разведения сил на Донбассе

Очередное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдет в среду в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

На предыдущем заседании, 12 февраля, в рамках ТКГ обсуждалось разведение сил и средств в районе Гнутово, однако окончательно этот вопрос не был решен. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, на заседании в среду дискуссия по разведению сил будет продолжена. "Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно", - отметила Грау после заседания ТКГ 12 февраля.

Кроме того, как ожидается, ТКГ обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения, выплат пенсий и дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Традиционно перед заседанием ТКГ проводят работу ее четыре подгруппы: по безопасности, по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177874
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Всі хто голосував за Зеленського після смерті попадуть в Росію.
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Може вже час подати на Зелєбобу до суду,за державну зраду?
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До їхнього суду? Вам говорили, що у них справжніх судів не буде.
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Твої руки в крові українців, крот. Це ж був твій вибір.
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"Я не могу сказать, что будет дальше, Источник: https://censor.net.ua/n3177874
На сегодняшний день это могло бы быть основной темой.......
НО, в отличие от спецпредставителя ОБСЕ , я скажу -
ДАЛЬШЕ БУДЕТ Ж*ПА
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увы, как вы правы. смотрю как сдаёт Украину в рабство раиссии и ничего не могу сделать, ведь это выбор большинства, тех кто в смартфоне устали от войны. Выглядит очонь, очень мрачно, не смогли до конца постоять за свою свободу.
Кстати этот человек во многом прав, прав на все 100%https://www.youtube.com/watch?v=69YT1Aaij84
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Нужно не отводить,а нужно минировать подходы и отгораживаться навсегда от московской Орды и продолжать жить дальше,вся остальная возня только способствует дальнейшему проникновению московской Орды вглубь Украины.
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Тобто росіяни та сепари захоплюють залишену ЗСУ українську землю, а ми продовжуємо відводити війська?
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Зеленая Сопля ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬ ВОЙСКА при малейшей провокации!
А вместо этого отводит войска и на других участках.
Это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!

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Зеленський не зраджував своєї країни.
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