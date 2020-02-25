 Области отчитываются каждый день. Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных", - отметил Данилов.
Как сообщается, в связи с ситуацией по контролю коронавируса во вторник в министерстве внутренних дел Украины состоялось совещание под председательством Данилова.
А в это в время в Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день. Про построенную в рекордные сроеи больницу только ленивый не знает.Готовность она разная бывает.
Все.
Инфекции типа гриппа остановить нельзя. Только весна положит конец эпидемии, а на следующий год все повторится.
ибо с такими профи...
- Знаю. ОРВИ.
11 млн. для них не є неприйнятною втратою, китайські баби нарожали б дуже швидко. Зате світ було б врятовано.