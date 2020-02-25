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 Общество, Здоровье
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Все про:Данилов (79) COVID-19 (289)

 Области отчитываются каждый день. Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ситуация с коронавирусом полностью под контролем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных", - отметил Данилов.

Как сообщается, в связи с ситуацией по контролю коронавируса во вторник в министерстве внутренних дел Украины состоялось совещание под председательством Данилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температурный скрининг будут проходить все граждане, прибывающие на территорию Украины, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3177873
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагаю всем зебилам мерять у себя температуру "каждый день в 8:00 утра и в 16:00". Польза будет примерно как от тех мер, что озвучил Данилов. ОБласти отчитываются каждый день. Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3643
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За великим рахунком сіпатися пізно.
Все.
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Самое страшное, что кто-то этому еще верит. Непонятно только кого они успокаивают -- себя или окружающих.
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Данилов соловьем уханским заливается.А чего нам бояться, если министр Зоряна Скалецкая из Санжар написала, что тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек.
А в это в время в Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день. Про построенную в рекордные сроеи больницу только ленивый не знает.Готовность она разная бывает.
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Ну и шо з того шо отчитываются. Какая реакция будет на случай заражения? Повезут при помощи вертолетов, БТР и войск в Санжары?
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А никто и не знает правды -- есть ли реальные случаи заражения. Тест-системы до сих пор на складе ЦОЗ. И их крайне мало. Власть так их не закупила, хоть все время и обещала.
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Предлагаю всем зебилам мерять у себя температуру "каждый день в 8:00 утра и в 16:00". Польза будет примерно как от тех мер, что озвучил Данилов. ОБласти отчитываются каждый день. Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3643
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За великим рахунком сіпатися пізно.
Все.
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я это говорил как только все началось.
Инфекции типа гриппа остановить нельзя. Только весна положит конец эпидемии, а на следующий год все повторится.
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А почему бы Ослу не издать указ - Вирус, уходи раз два! А Данилов немедленно его доведет до населения.
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- Изя, ты не знаешь, как переводится коронавирус на русский язык.
- Знаю. ОРВИ.
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тест на корновиврус есть нет есть 700 штук это победа довбни
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Короче населення має самостійно розробити методи захисту від коронавірусу, а на волонтерів надіятися що розроблять вакцину і ліки.
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А поки мені розповідали про заплановане скорочення 178 лікарів у лікарні швидкої допомоги. Тому частина лікарів готується звільнятися і шукає роботу. А ви все про заходи боротьби з короновірусом?
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Области отчитываются каждый день. Мы не ждем никаких неожиданностей, - Данилов о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2258УКРАИНА ГОТОВА К ЭПИДЕМИИ ! ДАНИЛОВ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ !!!!!!!!!!!!
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Треба було китайцям діяти рішуче з самого початку. Після перших випадків зараження - термоядерним ударом знищити Ухань разом з усім населенням.
11 млн. для них не є неприйнятною втратою, китайські баби нарожали б дуже швидко. Зате світ було б врятовано.
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Нет. Нужно было закрыть в карантине наглухо. А то некоторые Ослы захотели пиар устроить. И вот результат.
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Закрытие тубдиспансеров в областях, сокращение субвенций на охрану здоровья, нищенские прайсы гарантированных услуг и прочее, прочее, прочее.
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собраниями Данилов больницы не подготовишь
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