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 Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары

Офис Президента и Министерство здравоохранения предложили священникам выступить коммуникаторами в общении местных жителей и чиновников в Новых Санжарах. 23 февраля от ПЦУ в Новые Санжары прибыло несколько священников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько священников ПЦУ приехали в Новые Санжары чтобы поддержать эвакуированных из Ухани граждан Украины и успокоить местных жителей.

"Наши сограждане должны чувствовать себя в безопасности и знать о том, что мы готовы их поддержать. В этом функция нашей Церкви", - отметил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Священники передали книги и настольные игры эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в медцентре.

Как отметил священник Сергей Дмитриев "местные жители не могли объективно оценить ситуацию и поговорить с властью. Им никто не объяснял, что происходит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

После визита служителей Церкви, местный священник, Дмитрий Педина, который одобрял протесты жителей, извинился перед ними и поддержать эвакуированных из Ухани.

Во время своего пребывания в городе, священники Православной Церкви Украины вместе с лидерами местных религиозных общин совершили молебен о здравии всех украинцев, прибывших из Китая, о медицинском персонале, который ими занимается и местных жителях Новых Санжар.

"Очень хорошо, что вы - духовники обратили внимание на кризис духовности. И приехали поддержать всех нас. Жаль, что государство отвернулось от своих граждан. Люди были не осведомлены. Нам только нужно же было рассказать, что происходит. А не пугать танками и военными. Представьте себе, люди ведут детей в садик, в школу, а здесь БТРы, автоматы, люди в форме. Мы не против своих сограждан, оказавшихся в обсервации и хотим им помогать", - объяснила одна из местных жительниц.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3177870
 
   
 Топ комментарии
 
Страшно навіть подумати щоб зробили люди які б знали як бездарно буде організований карантин, що Скалецька, Аваков, Гончарук та інші будуть порушувати карантин і виносити заразу назовні, що будуть відриті вікна та балкони всередині карантинних приміщень і зараза буде розлітатись повітрям по населеному пункту, що не зможуть виловити котів та собак (не натягнуть навіть сітки рабиці навколо карантину), що не зможуть навіть натягнути намет на вході для дезінфекції, що будуть швендяти по корпусу всі підряд по всім поверхам, порушуючи карантинний режим, що не буде навіть медичного керівника цього бардаку-карантину!
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Моїй сусідці дочка телефонувала з Ірманії і верещала що ми дикуни. Маасковська пропаганда показала це на весь світ з відповідними коментарями. 5 колона працює.
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И поэтому Неосведомленные начали кидать камни в людей, как дикари. А они, вообще, оседомлены, какие сроки и штрафы светят за хулиганство, убийство и т. д..?
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И эти тут, как здесь. Мудрые помощники, ****. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 9754
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Страшно навіть подумати щоб зробили люди які б знали як бездарно буде організований карантин, що Скалецька, Аваков, Гончарук та інші будуть порушувати карантин і виносити заразу назовні, що будуть відриті вікна та балкони всередині карантинних приміщень і зараза буде розлітатись повітрям по населеному пункту, що не зможуть виловити котів та собак (не натягнуть навіть сітки рабиці навколо карантину), що не зможуть навіть натягнути намет на вході для дезінфекції, що будуть швендяти по корпусу всі підряд по всім поверхам, порушуючи карантинний режим, що не буде навіть медичного керівника цього бардаку-карантину!
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пруфы про порушення карантиру есть?
Открытые окна - это не нарушение, вирус не распространяется далеко. Еще что?
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Открытые окна - это не нарушение..... плюнул попал на кошку ,, кошка пришла домой поигралась с ребенком .... продолжать ? недоеденный бутерброд кинул собаке, продолжать ,7
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если бы вирусы так распространялись, все города были бы охвачены эпидемией того же гепатита. Но этого не наблюдается.
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И дуракам уже понятно, что власть виновата в событиях в Новых Санжарах. Людей не предупредили, не проинформировали, выкинули им в отврытый не приспособленный санаторий подозрительных прилетевших из Китая и как хотите так и поступайте. Тем более этих пассажиров не приняли ни в Харькове, ни в Тернополе. Позор такой власти. И позор, что она свою глупость еще и вешает на людей, говоря , что они дикие. С больной головы на здоровую. Идиоты.
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а почему или власть - или санжарцы?
Допустить что вина и на власти и на сандарцах 50/50 - не?
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Власть на то и власть, чтобы с народом работать так, как положено и не доводить его до ручки. У власти для этого все рычаги и спихивать на народ -это последнее дело. Но судя по тому что уже спихнули, наша власть конченая.
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Лариса, а власть эта с Марса прилетала? Или сам же народ ее себе выбрал - 84% голосов в Санжарах?
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Какая тебе разница? Я не выбирала и мне пох сколько выбрало. Мне власть должна исполнять свои обязанности или геть и освободить место для тех кто достойный.
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О, ясновельможна пані, фракція слуг народу у вашому розпорядженні!
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Лариса, чтобы власть выполняла свои обязанности, надо выбирать тех кто отвечает за слова, а не обещалкиных которые ничего не умеют. Я тоже не выбирал зеленых, выбор сделали за нас. Вот пусть теперь хавают полной ложкой. Может в следующий раз будут думать куда ставить галочку в бюллетене.
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Дуракам всё и всегда понятно, они даже знают, что этих пассажиров не приняли ни в Харькове ни в Тернополе .... а поинтересоваться почему выбрали именно это место ума не хватает .. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 3642
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Как раз люди в Санжарах обьективно поняли шо от них хотят. А Осел с Аваковим ради пиара не поняли шо они устроили в Санжарах. Но ничего - скоро поймут. По закону.
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Кто у нас тут за 30 лет что-то понял по закону?
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ну, у нас люди на самом деле вполне соображают (пока их не "обрабатывают" разными технологическими приемами) так что - надо слушать народ, хоть иногда.
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уже слушали народ Донбасса к примеру. Что получилось?
В средние века когда народ пачками сжигал ведьм и вешал врачей которые якобы "отравляют воду отравой" во время эпидемии чумы - тоже слушать надо было такой народ?
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Яка хитра влада,вже звертається до ПЦУ.Але ж до ПЦУ причетний Порошенко. Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 1402
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Президент Зеленський, хоч і єврей, але вже розуміється на цьому. Послали БЛАГОДАТНИХ.
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Священники це якраз ті люди, яким спідручно вирішувати (лікувати) саме такі проблеми, які є в Нових Санджарах.
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Люди все были Осведомлены , что во время вспышки вируса в Их регионе , - Люди смогут покласться только на свои силы и Молить о выздоровлении , но только не от медицины советовавший прикладывать подорожник к Одному месту.
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Сюдя по событиям в Европе сейчас такая жара пойдёт, что скоро санжарцев будут в пример ставить, как бдительных граждан, понимающих масштабы угрозы.И я не шучу.
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а шо так? Там же мендель шота про коммуниfuckingации рассказывала...мол, зельцер, он хоть и того, Срулевич и клоун, но лучший поцефуцикатор всех времен и народов... n'est pas???
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Моїй сусідці дочка телефонувала з Ірманії і верещала що ми дикуни. Маасковська пропаганда показала це на весь світ з відповідними коментарями. 5 колона працює.
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Для того все і затівалося. В Квартал-95 талановиті сценаристи. Тим більше, не варто забувати що на Кремль працюють кращі російські психологи.
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И поэтому Неосведомленные начали кидать камни в людей, как дикари. А они, вообще, оседомлены, какие сроки и штрафы светят за хулиганство, убийство и т. д..?
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Про камни... Нагнали как-то в одно село бтров и омоновцев и поставили перед фактом - к вам везут смертельную заразу. И не отвертитесь. Это акт бессилия и отчаяния, пусть и с пьяну.Это страх за свою жизнь. Люди нервные у нас, шестой год войны пошёл..
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Была информация, что пьяные провокаторы бросили камень в автобус.
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Конкретнее. Или врем как всегда? Факты давай.
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Фио не знаю, факт- разбитое окно.Если трезвый лучше?Вы знаете кто?
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Ну ты же говорило шо пьяный разбили. Повторяем пургу шо мелят зетипиллы.
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Прям рассказ про Донбасс. Люди от отчаяния, что к ним приедут бандеровцы, начали кидаться под танки. А ЧТО Же они все время кидаються под Украинские танки, и кидают камни в Украинских полицейских? Где новости, чтоб под рашковские танки кидались или сжигали рашковские продукты?
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Спасибо за сравнение с даунбассом... Больше читайте о короновирусе. При чем тут танки и сжигание продуктов?! Чув дзвин, как говорится.Мне неприятно, что сделали полтавской регион потенциальным рассадником вируса, ещё и обвиняют в негостеприимности.
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Та расстреляйте уже или сожгите жителей Санжар. шоб не сопротивлялись воле Осла и Авакова.
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Поздно, они уже опозорились((( А позор ничем не смыть.
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..был б директором, ответственные за размещение людей на следующий же день бы "волчьи билеты получили" о полной профнепригодности и работу бы искали где то в сфере торговли с лотков... времени было за "гланды" подготовиться, Леха-самокат утвердить их должен был бы, а перед этим лично проверить состояние и место их расположения как основных, так и резервных..а не на бэтэрах верхом и через колено в центр села потенциальный и никому неизвестный смертельный вирус завозить...мало еще селяне вломили, нужно было туда всех ответственных привезти на расправу, а не ментам отгребать как всегда.....
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Как то давно один удачный парень в одной книжке так лихо зачитал местным про дирижабли, небоскрёбы и прочие скорые поезда что к ним в Нью-Васюки попрут----что поверили! Ну вот очередные Новые Санжары. Попёрли все кому не надо. А ведь рванёт там где не ждали.
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