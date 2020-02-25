 Случаи заражения COVID-19 подтвердили в Испании и Швейцарии

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как сообщает издание Еl Рais, в Департаменте здравоохранения испанской Каталонии заявили, что 25 февраля был обнаружен случай коронавирусной инфекции.

До этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавируса в Испании - на Канарских островах и на Майорке.

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Кроме того, как сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на власти страны, первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в кантоне Тичино.

Пока власти Швейцарии и Тичино приняли решение только о мягкой мере.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии: количество жертв достигло 11, заражены 322 человека.