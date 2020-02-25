EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  2536  31
Материалы по теме:
Все про:Испания (510) Швейцария (321) COVID-19 (289)

 Случаи заражения COVID-19 подтвердили в Испании и Швейцарии

В Испании подтверждены четыре случая заражения коронавирусом COVID-19, а в Швейцарии выявили первого заболевшего.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как сообщает издание Еl Рais, в Департаменте здравоохранения испанской Каталонии заявили, что 25 февраля был обнаружен случай коронавирусной инфекции.

До этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавируса в Испании - на Канарских островах и на Майорке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Алжире

Кроме того, как сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на власти страны, первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в кантоне Тичино.

Пока власти Швейцарии и Тичино приняли решение только о мягкой мере.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии

Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии: количество жертв достигло 11, заражены 322 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3177869
 
 
 Топ комментарии
 
видать вирус через стекломой и бояру пробиться не может... или скрывают (что скорее всего)
 показать весь комментарий
 
Вся Европа уже с коронавирусом, а Кацапия нет. Что-то кацапы скрывают.
 показать весь комментарий
 
а что за поребриком, все здоровы? Случаи заражения COVID-19 подтвердили в Испании и Швейцарии - Цензор.НЕТ 5778
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
видать вирус через стекломой и бояру пробиться не может... или скрывают (что скорее всего)
 показать весь комментарий
 
 
Вся Европа уже с коронавирусом, а Кацапия нет. Что-то кацапы скрывают.
 показать весь комментарий
 
 
Более того, вся Азия уже месяц в эпидемии, а Россия, которая на 3\4 в Азии, до сих пор обошлась 2 зараженными. Но кто ж там расскажет правду.
 показать весь комментарий
 
 
Да не скрывают, он попадает полностью под ОРВИ, его просто не отделяют от других, что абсолютно логично до тех пор пока не будет превышение смертности по данной классификации, мед помощь нужно оказывать от всех вирусов, тем более что пневмонию провоцирует не только этот.
 показать весь комментарий
 
 
Все страны определяют, а Кацапия не хочет? Молчат? Значит хотят через кацапню заразить весь мир. Китайцы тоже скрывали вначале и что в итоге? Сколько у них зараженных и умерших? Тото.
 показать весь комментарий
 
То є дивно що лаптеногих ця холера не бере... Чи як зазвичай - пиз@ять..
 показать весь комментарий
 
Я,не сильно уверен,шо и до поребрика всё гладко.
 показать весь комментарий
 
 
растащили дрянь по свету ,история дураков не научила...... теперь героически будем с ней бороться...
 показать весь комментарий
 
 
Не зря же верующие придумали разную веру и разных богов. Чтобы все люди сидели и срали каждый у себя дома и не сунулись на чужую песочницу.
 показать весь комментарий
 
 
Демографія летальності вірусу:

80+ років 14.8%
70-79 років 8.0%
60-69 років 3.6%
50-59 років 1.3%
40-49 років 0.4%
30-39 років 0.2%
20-29 років 0.2%
10-19 років 0.2%
0-9 years old 0%
Чистять планету від старців. 7.5 млр як-не-як.
 показать весь комментарий
 
 
Странная статистика, как то количество % не получается 100 %, а только 27.7%, куда еще 72.3% дел?
 показать весь комментарий
 
Та да,я вот тоже читаю:умерли,тому 63,другому74.Может они от старости умерли,ну или от бухла.
 показать весь комментарий
 
Граждане, не дергайтесь. У нас не болеют, по причине отсутствия тестов на коронавирус. Чем дольше у нас не будет этих тестов, тем здоровее будет нация. что тут непонятного?
 показать весь комментарий
 
 
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток (хотя китайцы утверждают что до 30 суток)и протекает бессимптомно. Видимо у здоровых и молодых людей он даже никогда не проявится, а они будут только переносчиками.

А теперь представьте сколько етих зараженных заразили других за ети несколько недель. Етот вирус походу очистит всю планету от пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом
 показать весь комментарий
 
 
Так це геніальне рішення для пенсійного фонду тоді !
 показать весь комментарий
 
Китайци не утверждали что 30 суток, Это наши СМИ так "интересно" преподносят.
Китайци сообщали о 3-х случаях, когда больной, теоретически, не был в прямом контакте с больным последние 26 дней.
То что период больше 12- и дней - было одной из версий причин.
Но потом разобрались, что причина в сильной живучести вируса в фекалиях, так что Заразились эти трое не от носителя , а надышались фекалий.
Что в частности объясняет высокий уровень зараженных на круизном лайнере.
 показать весь комментарий
 
Скоро європєйци попрутся за опитом в Новиє Санжари.
 показать весь комментарий
 
Слава Богу, нам не нужно готовить специалистов по их встрече - они у нас есть, и кирпичи для их стекол - тоже
 показать весь комментарий
 
 
что-то подозрительно наши северные азиопы молчат - про коронавирус нигугу да и северная корея также - уж не их ли рук дело?
 показать весь комментарий
 
 
у них руки из задницы, им до создания вируса как до неба.
 показать весь комментарий
 
Та не...в этом как и других способах кацапы как раз приуспели покруче остальных...лабораторий по смертельными болезням у них не меряно, и все работают.
Так что их молчание, как раз и косвенно подтверждает, что кацапское рыжее рыло таки в пуху...
 показать весь комментарий
 
пруфы про лаборатории можно?
Они ядом который с совка остался, отравить человека без следов не могут, космические ракеты святой водой окропляют, куда им еще вирусы синтезировать?
 показать весь комментарий
 
просто у славян имунитет от этой дряни. поэтому и нет никаких корововирусов в России и Украине. как никак у нас общие корни.
 показать весь комментарий
 
Сколько там славян на той московии. один к ста - не больше.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх