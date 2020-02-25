 Случаи заражения COVID-19 подтвердили в Испании и Швейцарии

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Как сообщает издание Еl Рais, в Департаменте здравоохранения испанской Каталонии заявили, что 25 февраля был обнаружен случай коронавирусной инфекции.
До этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавируса в Испании - на Канарских островах и на Майорке.
Кроме того, как сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на власти страны, первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в кантоне Тичино.
Пока власти Швейцарии и Тичино приняли решение только о мягкой мере.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии: количество жертв достигло 11, заражены 322 человека.
80+ років 14.8%
70-79 років 8.0%
60-69 років 3.6%
50-59 років 1.3%
40-49 років 0.4%
30-39 років 0.2%
20-29 років 0.2%
10-19 років 0.2%
0-9 years old 0%
Чистять планету від старців. 7.5 млр як-не-як.
А теперь представьте сколько етих зараженных заразили других за ети несколько недель. Етот вирус походу очистит всю планету от пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом
Китайци сообщали о 3-х случаях, когда больной, теоретически, не был в прямом контакте с больным последние 26 дней.
То что период больше 12- и дней - было одной из версий причин.
Но потом разобрались, что причина в сильной живучести вируса в фекалиях, так что Заразились эти трое не от носителя , а надышались фекалий.
Что в частности объясняет высокий уровень зараженных на круизном лайнере.
Так что их молчание, как раз и косвенно подтверждает, что кацапское рыжее рыло таки в пуху...
Они ядом который с совка остался, отравить человека без следов не могут, космические ракеты святой водой окропляют, куда им еще вирусы синтезировать?