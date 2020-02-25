 В случае ухудшения ситуации с коронавирусом Евро-2020 может быть отменен, - УЕФА

Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

На данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, которые будут принимать совместный чемпионат Европы.

"Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Соревнования будут отменены только в случае ухудшения ситуации", - сказал Уве.

Напоминаем, Евро-2020 пройдет в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

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В Риме должены пройти три матча группового этапа и один четвертьфинал. Первый матч запланирован на 12 июня.