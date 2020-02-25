 Зеленский назначил 10 руководителей РГА в 7 областях

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Василий Жук назначен председателем Коропской районной государственной администрации Черниговской области.

Артем Багинский - председателем Хмельницкой РГА Хмельницкой области.

Максим Собко - председателем Устиновской РГА Кировоградской области.

Сергей Дяченко - председателем Переяслав-Хмельницкой РГА Киевской области.

Виталий Гура - председателем Веселовской РГА Запорожской области.

Павел Голодников - председателем Змиевской РГА Харьковской области.

Анатолий Зайцев - председателем Пирятинской РГА Полтавской области.

Александр Князев - председателем Гребенковской РГА Полтавской области.

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Андрей Жила - председателем Бобринецкой РГА Кировоградской области.

Петр Ерко - председателем Куликовской РГА Черниговской области.