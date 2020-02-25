 Зеленский назначил 10 руководителей РГА в 7 областях

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Василий Жук назначен председателем Коропской районной государственной администрации Черниговской области.
Артем Багинский - председателем Хмельницкой РГА Хмельницкой области.
Максим Собко - председателем Устиновской РГА Кировоградской области.
Сергей Дяченко - председателем Переяслав-Хмельницкой РГА Киевской области.
Виталий Гура - председателем Веселовской РГА Запорожской области.
Павел Голодников - председателем Змиевской РГА Харьковской области.
Анатолий Зайцев - председателем Пирятинской РГА Полтавской области.
Александр Князев - председателем Гребенковской РГА Полтавской области.
Андрей Жила - председателем Бобринецкой РГА Кировоградской области.
Петр Ерко - председателем Куликовской РГА Черниговской области.