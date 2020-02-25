 Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Алжире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Jerusalim Post.
Как сообщается, зараженным коронавирусом оказался гражданин Италии, который прибыл в Алжир 17 февраля.
По словам министра здравоохранения Алжира, мужчина находится на карантине.
Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.
24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым - он кашлял и потел.
В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, "если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ".
(не буди лихо...пока оно тихо!!!)