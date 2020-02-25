EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  751  16
Материалы по теме:
Все про:Алжир (25) COVID-19 (289)

 Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Алжире

Власти Алжира подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Jerusalim Post.

Как сообщается, зараженным коронавирусом оказался гражданин Италии, который прибыл в Алжир 17 февраля.

По словам министра здравоохранения Алжира, мужчина находится на карантине.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии

Источник: https://censor.net.ua/n3177860
 
 
 Топ комментарии
 
А якийсь вилупок з ВОЗ вчора всіх запевняв , що жодної пандемії немає. От і вір після цього тому ВОЗу
 показать весь комментарий
 
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Вчера на пресс-конференции он обещал уйти в отставку, если информация СМИ о размахе эпидемии в стране подтвердится.
24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым - он кашлял и потел.
В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, "если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ".
(не буди лихо...пока оно тихо!!!)
 показать весь комментарий
 
Первые случаи в Германии. Один или два не понял, но уже в Германии.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А якийсь вилупок з ВОЗ вчора всіх запевняв , що жодної пандемії немає. От і вір після цього тому ВОЗу
 показать весь комментарий
 
 
у нас "вилупки" при власти......куда там уж ВОЗу.....
 показать весь комментарий
 
ВОЗ обосрался. Причем он два месяца прикрывал Китай, а его заявления позавчера и вчера не лезут ни на какую голову. Это еще раз доказывает, что все эти бюрократические организации умеют только хорошо высасывать деньги из финансирующих их доноров.
 показать весь комментарий
 
 
Вони зробили ту заяву, щоб люди не панікували. Звісно, що без діючої вакцини зупинити цей вірус вже не можливо. Люди його вже рознесли.
 показать весь комментарий
 
Финанш Таймс накатало статейку, что они не хотят обналичивать бонды, срок по которым истекает в июле и которые нужны как раз на случай такой эпидемии. Охраняют инвесторов вместо того, чтобы потратить их на пользу.
 показать весь комментарий
 
Первые случаи в Германии. Один или два не понял, но уже в Германии.
 показать весь комментарий
 
 
Вже давно... і не одін два а з десяток , але ніхто не помер
 показать весь комментарий
 
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Вчера на пресс-конференции он обещал уйти в отставку, если информация СМИ о размахе эпидемии в стране подтвердится.
24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым - он кашлял и потел.
В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, "если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ".
(не буди лихо...пока оно тихо!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Бачила, як він давав інтервью обтираючи піт та ледь не втрачаючи свідомість.
 показать весь комментарий
 
 
Заметьте как новости сместились с того, что вирус поражает только стариков или китайцев и не опасен за границами Китая, как только он стал реально набирать темп по всему миру, то сразу же появились новости о вакцинах, которые скоро протестируют. Все для того, чтобы сбить панику.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх