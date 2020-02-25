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Все про:Иран (898) санкции (7590) ядерная безопасность (277) ядерная энергетика (113)

 США ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепом США.

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в нем.

В документе не указано, какие именно российские компании или физлица, попали в этот санкционный список Госдепа.

В сообщении госдепа указывается только пять компаний и физлиц в Китае и Турции, которых включили в санкционный список за поддержку ракетной программы Ирана. Госдепартамент в своем заявлении приводит названия только этих китайских и турецкой компании.

В госдепартаменте отмечают, что эти новые ограничительные меры показывают, что США по-прежнему очень обеспокоены работой Ирана над программой по созданию баллистических ракет.

"Введение санкций против этих иностранных организаций происходит в рамках наших усилий, направленных на применение всех доступных мер, чтобы не допустить развитие Ираном его ракетного потенциала", - отмечается в заявлении.

Закон, в рамках которого применены санкции, имеет аббревиатуру INKSNA. Он требует от Соединенных Штатов вводить санкции против иностранных граждан, частных организаций и правительств, которые вовлечены в деятельность по распространению в отношении таких стран, как Иран, КНДР и Сирии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177858
 
   
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Мелкими шагами , Но бьют и очень Больно.Ждем заявления лошади.
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"Санкції- ані тока на пользу". в.в.хуйло
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Уже несколько изданий написали что ведутся плотные переговоры и Зе остановился на этой кандидатуре и я верю этим изданиям
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и про Хорошковского че т тоже бормочут...если можна чужого, то немца нужно маленького рыжего и с плетью или арапником хорошими... США ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана - Цензор.НЕТ 4268..
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знач Хутин опять поднимет пенсионный возраст
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Мелкими шагами , Но бьют и очень Больно.Ждем заявления лошади.
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от перестановки кроватей в борделе статус учреждения не изменяется
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вряд ли это остановит русских
в конце концов можно продать готовое
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