 В Украине могут создать комиссию для рассмотрения жалоб на несправедливую люстрацию, - Малюська

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали.

Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной. Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком.

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Описанный выше механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

Надеюсь на поддержку законопроекта Верховной Радой Украины", - отметил он.

Напомним, 17 октября 2019 года было оглашено решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" (заявления № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 и 47749/18). Оно касалось увольнения пяти государственных служащих в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти" (люстрации) 2014 года".

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По этому делу суд единогласно установил нарушение статьи 6 §1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции.

Суд также постановил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Таким образом, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с какой-либо недемократической деятельностью, которая имела место в период правления бывшего президента.

В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были внедрены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными.

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Минюст обжаловал решение Европейского суда по правам человека относительно закона "Об очищении власти", однако 24 февраля 2020 года ЕСПЧ решил не рассматривать в своей Верхней палате это обжалование.