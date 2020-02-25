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Все про:пропаганда (2419) Франция (2190)

 Экс-глава внешней разведки Франции Жюйе станет ведущим на российском пропагандистском канале

Бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RFI.

13-минутная программа под названием La Source ("Источник") будет выходить в эфир два раза в месяц, сообщила глава RT France Ксения Федорова.

Речь в программе пойдет о "дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке". Первый выпуск намечен на март.

"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - заявил 77-летний Ален Жюйе.

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Глава RT France Ксения Федорова заявила, со своей стороны, что "очень счастлива", что человек "такого масштаба" будет работать в редакции российского госканала.

"Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире", - отметила она в коммюнике, распространенном телеканалом.

Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций, подчеркивает RFI. Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.

В еще одном интервью Жюйе выступил за российскую интервенцию в Сирии и заявил о зависимости Франции от США.

Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177855
 
 
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Множество таких проплаченных "лягушек" квакает в канализационных стоках рашиССтских СМИ.
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"Жабоєди" завжди були такими..Згадайте другу світову войну...повії
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А Интересно , что они с этого француза вытянули , что предложили такие Деньги и как будто бы Законно . Во общим узаконенная Взятка. Что бы во Франции не придрались
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Ничего вытягивать не надо. Это агент влияния. Он теперь типа как ведущий передачи, может пойти на встречу с высшими лицами страны, на приемы в высших кругах и т.п., и там собирать сведения или транслировать выгодную Раше точку зрения.
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Ну во Первых , - Вытягивают , до Назначения, а сейчас он является отбросом и никому он не интересен , что он там будит гундеть, просто плата за проделанную работу , что бы легализовать Деньги заработанные ранее.А Влиять он может на вату , но не политиков.Как спеца , для него Вход Закрыт. В разведке есть правило , - Продавший однажды , продаст и второй раз.
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***** сейчас щедро платит, собирает всякий сброд пенсионеров готовых продать свою пенсионную, никому не нужную честь.
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Еще один французкий штанмаер он же держатель акций Газпрома которых нам навязывают слушать до конца
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Это практика не только во Франции.
Раша "покупает" таким образом многих в Европе. Например Гульмут Коль.
Человек назначается или "консультантом" или ведет какую-то передачу которую никто смотреть не будет, для того чтобы был повод выплачивать ему миллионы в обмен на его "услуги". Скорее всего в каждой европейской стране есть свои высокопоставленные агенты влияния.
Посмотрим какое будет развитие суда по Боингу, я думаю для многих у кого есть розовые очки, будет разочарование.
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да, а хороший был агент. "Северный Поток" - его рук дело. Миллионы которые ему Раша выплачивала, отработал без вопросов.
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..это Геншер..он и еще работает в Газмясе этом.. Экс-глава внешней разведки Франции Жюйе станет ведущим на российском пропагандистском канале - Цензор.НЕТ 3371
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. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией - подписала догово с Гітлером. Х...йлу цей факт не мулює ?
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а чего, Раша всегда слабаков и трусов любила - ими легче манипулировать.
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Ой, подумаєш. А нам яка різниця?
"Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировки в информационной войне. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированные территории. Причем, каким будет это вещание на оккупированные территории - также неизвестно", - сообщил политик.
Также парламентарий поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается."
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Ну что сказать. Сильный ход. В RT сотрудники не зря получают свою зарплату.
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Да Украине насрать что там во Франции все уже пишут что Тигипка новый премьер. Это комсомольское чмо- короче назад в совок двигаем, спасибо 73 % ( придумайте себе диагноз сами)
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Это всё что нужно знать о "норманском формате"
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