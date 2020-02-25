 Прокуратура АРК сообщила о подозрении 10 "судьям", преследовавшим проукраинских активистов после оккупации Крыма

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что о подозрении сообщено троим "судьям Верховного суда Республики Крым" и "судье Центрального районного суда г. Симферополя" по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), троим "судьям Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), троим "судьям Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года.

Следствием установлено, что указанные "судьи", действия которых квалифицируются как государственная измена, после оккупации полуострова в 2014 году, изменив присяге на верность народу Украины, перешли на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Своими действиями "судьи", способствовали становлению оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в работе незаконно созданных судебных органов на полуострове. Кроме того, пренебрегая положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, "судьи" принимали непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена ​​на преследование граждан Украины, несогласных с оккупацией полуострова. Понимая, что правосудие на временно оккупированной полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, "судьи" во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 года незаконно применяли законодательство РФ.

В частности, "судьи" незаконно созданного "Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым" на протяжении года осуществляли рассмотрение ходатайств оккупационных "следователей" об избрании и продлении меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа в виде содержания под стражей и выносили решение об удовлетворении указанных ходатайств .

В результате противоправных действий указанных "судей Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым" было незаконно заключен один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и в дальнейшем, признав его виновным в преступлении, которого он не совершал, приговорен к 8 годам лишения свободы. Таким образом, "судьи", нарушили законы и обычаи войны (ч.1 ст. 438 УК Украины) путем нарушения норм международного гуманитарного права, предусмотренных статьями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенции о защите гражданского во время войны 1949 года.

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На данный момент подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.