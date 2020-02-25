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 Количество жертв коронавируса в Италии возросло до 11, заражены 322 человека

В результате вспышки коронавируса в Италии во вторник умерли еще четыре человека, таким образом число погибших от заболевания коронавирусом достигло 11 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.

Согласно сообщению комиссара службы Гражданской защиты Анжело Боррелли, в Италии по состоянию на сейчас заражены коронавирусом 322 человека, среди которых три человека на Сицилии.

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Напоминаем, по состоянию на утро вторника, 25 февраля, общее число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него - 2 699.

Источник: https://censor.net.ua/n3177853
 
 
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А коронавірус- єдиний шанс врятувати Пенсійний Фонд України і зелену владу....
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Каким же нужно быть лохом чтобы вестись на этот китайский мега-фейк
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Я не против заболеть корона-вирусом в 90 лет Бгг!
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Жителі Микулинців та Винників труть потилиці! Що робити, і далі з кадилами по колу бігати та криївки рити, чи запасатись хмизом для спалювання переносників коронавіруса з Італії!
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Умирают престарелые 70-90 летние старики. Никто не задумывался что ето не они ездили туристами в Китай а кто то их заразил и сейчас путешествует дальше по миру разнося заразу
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Отсюда такой вывод, что зараженных сотни ато и тысячи, только вирус смертелен для тех кто слаб здоровьем. Тоесть как обычный грипп
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- Мужчина, вы же все время кашляете, у вас коронавирус!
- Не волнуйтесь, у меня открытая форма туберкулёза! Кхе-кхе..

- Слава тебе хоспади! Кашляйте на здоровья!
- Спасибо.
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Цигани, справжні цигани ці італійці. Влада така ж верхоглядна та легковажна, як наші Зебіленські.
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