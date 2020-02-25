 Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 февраля сообщает Reuters со ссылкой на румынский телеканал Realitatea Plus.
"Realitatea сообщила, что этот человек был помещен на карантин в Бухарестскую инфекционную больницу Matei Bals. Чиновники в больнице отказались от комментариев", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Хорватии коронавирус зафиксирован у посетившего Милан молодого человека.
Первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Австрии. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.
(Це для трускавецьких долларових мазєматиків)
Коронавірус стане найефективнішою зброєю Пенсійного Фонду УКраїни.
80+ years old 14.8%
70-79 years old 8.0%
60-69 years old 3.6%
50-59 years old 1.3%
40-49 years old 0.4%
30-39 years old 0.2%
20-29 years old 0.2%
10-19 years old
0.2% 0-9 years old no fatalities
Не уверен что в Украине заболевшие будут получать такую же помощь в больницах. А без этого еще не факт что справится и молодой организм.
- а Вы знаете, голубчик, время лечит.
- даже так? а есть у вас в больнице еще врачи?
- Знаю. ОРВИ.
ну а украинцы пусть едут каву пить в италию, у них же безвиз
- доктор, умоляю ... спасите ... помогите... у меня увесь нос заложен....
- мадам! и чего вы так верещите... со своими соплями...? у меня вон квартира и машина заложены... я ж не верещу....