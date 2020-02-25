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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Румыния (597) COVID-19 (289)

 Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии

Румыния подтвердила первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у мужчины, который вернулся три недели назад из Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 февраля сообщает Reuters со ссылкой на румынский телеканал Realitatea Plus.

"Realitatea сообщила, что этот человек был помещен на карантин в Бухарестскую инфекционную больницу Matei Bals. Чиновники в больнице отказались от комментариев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хорватии коронавирус зафиксирован у посетившего Милан молодого человека.

Первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Австрии. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.

Источник: https://censor.net.ua/n3177852
 
 
 Топ комментарии
 
Звіздєц. У нашого сусіда. Враховуючи якість нашої медицини, шанси що коронавірус вже у нас....
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Хтось таки принесе його в Раду...
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Звіздєц. У нашого сусіда. Враховуючи якість нашої медицини, шанси що коронавірус вже у нас....
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Я думаю уже есть. У нас уже есть смерти от неизвестной вирусной инфекции. И не одна. Определять точную причину и наличие коронавируса нечем.
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Три неділі, то 7×3=21 день.
(Це для трускавецьких долларових мазєматиків)
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Василь Довганенко 7230397a Може він вже в тих.хто прилетів з Китаю і може влада замовчує.Хоче все одно це стане явним.
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Одне заспокоює, наші скільки не живуть: "Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста".

Коронавірус стане найефективнішою зброєю Пенсійного Фонду УКраїни.
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AGE DEATH RATE*
80+ years old 14.8%
70-79 years old 8.0%
60-69 years old 3.6%
50-59 years old 1.3%
40-49 years old 0.4%
30-39 years old 0.2%
20-29 years old 0.2%
10-19 years old
0.2% 0-9 years old no fatalities
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Только учтите что на лечение тратятся большие ресурсы. Както писали что в Китае один день тяжелобольного обходится пару тысяч долларов. Думаю что в Италии тоже с медициной неплохо и больные получали хорошую помощь, но всеже организм не справился.
Не уверен что в Украине заболевшие будут получать такую же помощь в больницах. А без этого еще не факт что справится и молодой организм.
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Не факт що ті нещасні які повмирали від грипу ,таки від нього вмерли,а не від коронавірусу.Через місяць побачимо.
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Головне, залишитися живими. А тоді все побачимо.
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***
- а Вы знаете, голубчик, время лечит.
- даже так? а есть у вас в больнице еще врачи?
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- Изя, ты не знаешь, как переводится коронавирус на русский язык.
- Знаю. ОРВИ.
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как ванга и предсказывала: будет эпидемия и выживет только Россия, все русофобы туда побегут спасаться Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии - Цензор.НЕТ 3851
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хороошо что самолеты с кишинева летают до Питера
ну а украинцы пусть едут каву пить в италию, у них же безвиз
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Первый случай в Алжире. Пошла Африка.
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У этой заразы слишком большой инкубационный период, кто подхватил и вроде как здоров успевает ещё кого-то заразить, вирус обостряет течение болезней, которыми болеет пострадавший, ослабляет имунную систему, тем кто в возрасте и уже чем-то болеет тяжело противостоять этому вирусу. Плохо то что он быстро передаётся, а миграционные процессы в мире очень высоки.
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Именно так. Живучая дрянь. Говорили же врачи, что с большой вероятностью этой гадостью переболеет семьдесят процентов всех людей, если не остановят китайцы.
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- доктор, умоляю ... спасите ... помогите... у меня увесь нос заложен....
- мадам! и чего вы так верещите... со своими соплями...? у меня вон квартира и машина заложены... я ж не верещу....
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