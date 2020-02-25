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Все про:Нидерланды (895) Боинг-777 Malaysia Airlines (1062)

 Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

Личности тринадцати свидетелей, которые проходят в деле о сбитом на Донбассе в 2014г Боинге малайзийских авиалиний МН17, будут сохранены в тайне по причине мер безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник нидерландская новостная программа Nieuwsuur, ссылаясь на документы прокуратуры.

В частности, персональные данные этих 13 свидетелей не будут разглашаться, так как по данным прокуратуры, они "подвергаются значительным рискам".

Также Nieuwsuur утверждает, что располагает официальными обвинениями, которые были направлены четырем подозреваемым 2 октября прошлого года по их адресам, известным судебным органам. Однако доподлинно не известно, проживают ли они там в настоящее время.

Четырем подозреваемым выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". Согласно прокуратуре, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, где предусмотрены повышенные меры безопасности.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3177851
 
   
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правильно бо зеля ще і свідків обміняє, воно дурне це може зробити
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Обміняти звісно руки закороткі. Але адреси проживання, номери банківських карток, дівочі призвіща їх матерів на другий день буде знати весь світ.
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правильно бо зеля ще і свідків обміняє, воно дурне це може зробити
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угу - а ще він порохофілам і в штани , регулярно , гадить ... він такий !
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Обміняти звісно руки закороткі. Але адреси проживання, номери банківських карток, дівочі призвіща їх матерів на другий день буде знати весь світ.
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він скоріше агент Бені в нього немає такого розуму, як в Коломойського
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ще в котрий раз - так , як просували з Кремлівських підмосток Масляков з його КВН ( а українського хлопчика з 95-им рідко кого не з Росїї просувать ФСБ ) . Потім Зеленський керує Інтером - КРЕМЛІВСЬКИМ КАНАЛОМ! Потім керує політтехнологічним процесом виборів керівеик молодіжки ПР Разумков, потім міжнародну гілку роботи ОП веде Єрамк - усі зв"зки якого завязані на найближчих бізнесменах до Кремля , потім ... ви ж самі усе бачите ...
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а щодо розуму- так Янукович хіба був розумним?
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И шо из-за этого зеленые братки не смогут их ни на кого обменять?
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втайне й від Єрмака з Зленським мємо надію...
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Тяжелейшие обвинения будут с доказательствами в суде .
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Вот в марте и посмотрим. Посмотрим обосцалась Европа перед кремлевским ху@лом или нет.
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це риторичне запитання ... вже не раз показувала .
Вже сам факт того , що свідків тримають в таємниці означає , що Європа чудово розуміє , що там ніхто не може почувати себе у безпеці - ФСБ (якщо треба) дістане всіх ...
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...да как вам не стыдно, бздливые койоты, называть пуйла личностью и из обвиняемого переводить в свидетели...
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Вангую. Суд признает подозреваемых виновными, объявят их в международный розыск. россию обяжут выплатить до миллиарда долларов, добавят несколько незначительных санкций. И очень много озабоченностей. Все.
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