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Все про:Евровидение (701) общественное вещание (101)

 Группа Go_A подписала договор с "Суспільним", на Евровидении-2020 песня прозвучит по-украински

"Суспільне" везет победителей национального отбора Go_A в Нидерланды за свой счет. Песню "Соловей" группа не намерена переводить на английский.

Сегодня, 25 февраля, во время пресс конференции победителей Национального отбора на Евровидение-2020 группа Go_A подписала договор на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Общественный вещатель везет группу Go_A в Нидерланды за свой счет. Мы позаботимся, чтобы все шесть участников группы были представлены на любимом музыкальном конкурсе Европы достойно. Теперь наша основная общая задача - продвигать Украину как можно качественнее", - отметил председатель правления "UA:Общественное вещание" Зураб Аласания.

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Как сообщает Громадське радіо, во время пресс-конференции солистка группы Екатерина Павленко отметила, что по правилам песенного конкурса Евровидение, песни могут звучать на любом языке, поэтому группа не собирается переводить украиноязычную песню "Соловей" на английский.

"Вообще цель, с которой мы пришли на Евровидение - мы очень бы хотели, чтобы в Европе впервые прозвучала песня на украинском языке на Евровидении, и мы этой цели достигли, и мы очень рады", - отметила она.

Напомним, 22 февраля группа Go-A победила в национальном отборе и представит Украину в финале Евровидения.

Источник: https://censor.net.ua/n3177850
 
   
 Топ комментарии
 
1 млн 330 тис переглядів пісні GO_A Соловей на youtube, 354 тис переглядів на оф сайті Євробачення 🤩 магія, крутизна, свіжість, стиль, неймовірний вокал - це найчастіші коментарі. з усього світу. люди закохуються в українську пісню, кажуть про bumps (мурашки по шкірі) 🤩
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В журі сиділи три зебіли - прокацапські "звєзди" і народ підігрівали голосувати саме за цю групу, бо їм треба кацапів вивести у переможці. А цим, дай Боже хоч би у фінал потрапити.
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Группе Антитила они недостаточно украинские.
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группа "Антитєла" російсько-міліціонерська

ось їх кліп 2012 року - https://youtu.be/7M3jTL5acaw

назва сайту на водяному знаку на відео транслітерована зі слова "антітєла", а не "антитіла"
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"Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика із образами у формі некромантських зікуратів - це псевдоетно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це - гірше. Це спроба "впарити" Європі паттерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину та Ванюшу - її коханого, якого мама не хоче, але... нікуди не дінеться. Бо Ванюша все одно ходив, ходить, і буде ходити до дівчини. Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації", - соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
https://24tv.ua/lifestyle/************************************************************************************************
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"Ванюша", в данному випадку, це "Антитіла"


группа бездарних лабухів, переважна більшість пісень російською мовою


чорноротий фронтмен має жінку з міліцейської сім'ї, яка співає переважно російські пісні



весь цей цирк постійно знімається в російських фільмах


фу!
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точно займуют перше место, опередив, як усегда, клятых мацкалив
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В журі сиділи три зебіли - прокацапські "звєзди" і народ підігрівали голосувати саме за цю групу, бо їм треба кацапів вивести у переможці. А цим, дай Боже хоч би у фінал потрапити.
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Вікіпедію почитай

"Антитіла" співпрацює з Зеленським
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1 млн 330 тис переглядів пісні GO_A Соловей на youtube, 354 тис переглядів на оф сайті Євробачення 🤩 магія, крутизна, свіжість, стиль, неймовірний вокал - це найчастіші коментарі. з усього світу. люди *********** в українську пісню, кажуть про bumps (мурашки по шкірі) 🤩
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Не має там ні вокалу, ні пісні, ні мелодії. Я таке чув у Києві на Гідропарку, коли народ виходить на пікнік, нап'ється, а потім кричить і думає що співає.
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Зараз 73% пісень українською мовою співають таким чином, що неможливо розібрати жодного слова.
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Х/з раз послухати,щоб бути в курсі,хто цього разу Україну представляє.Якесь нудотне завивання.
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Мико, перелогінся назад, нудотне створіння
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Иди ватник в эротическое путешествие водки тут нет!
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А может лучше Михайла Порошенко feat Face? В Лондоне вроде патриотично так было
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