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 Политика Украины, Здоровье
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 Температурный скрининг будут проходить все граждане, прибывающие на территорию Украины, - Аваков

Принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. человек", - сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительное медобследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом круглосуточно находится под контролем украинских служб.

"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных", - сообщил Данилов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177848
 
 
 Топ комментарии
 
Покажите приборы которыми вы будете производить этот скрининг.....
С вероятностью в 99.9% это будут пирометры с Алиэкспрес...по цене 250 грн....и с точностью плюс минус километр....
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И не надоело идиотам-патриотам английские слова тыкать где попадя. Температурное исследование, дослидження. Нет, мы напишем скрининг потому что это вау.
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А что офшорный зеленый осел сейчас за пределами Украины?? Опять скот в Оман..на встречу с резидентом из паРаши рванул?
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А тот кто не признается что болен, по примеру китайцев к расстрелу.. Хотя нет. У нас свой метод. Закидание ( побитие) камнями.
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Дивишься на авакаков та данілова і думаєш те таких адійотів набирають? Ну поміряли вони температуру а далі що робити? Згідно Конституції України НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА обмежувати вільне пересування громадян України та іноземців які перебувають в Україні на законних підставах? Де особливий правовий режим Надзвичайного стану або Воєнного стану, який може обмежувати права громадян та іноземців? Чому досі, дебіли не ввели Воєнний стан?
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Так ті шо у Санжарах - вони ж СКРІНІНГ пройшли, чим вони гірші за тих що самі приїхали,? За что?! їх тримають?
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Возможно. А если у человека обычная простуда и повышена температура? Тоже сразу на карантин на 3 недели? Где они в таком случае будут размещать людей и как будут компенсировать убытки тем, кто будет находиться на карантине? Идиоты.
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показуха. Но аваков тут не виноват, он заложник тупого мракобесного населения.
Если ничего не делать, то население разводит панику "Аааа! Всем наплевать, мы все умрем!"
А так как реально сделать ничего нельзя, остается сделать что-то для галочки чтобы население увидело что что-то делается и немного успокоилось.
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Підвищена температура по різних причинах може бути.
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Покажите приборы которыми вы будете производить этот скрининг.....
С вероятностью в 99.9% это будут пирометры с Алиэкспрес...по цене 250 грн....и с точностью плюс минус километр....
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поздновато однако... ну, ладно, а куда вы повезете болезных? в инфекционку или терапию?...
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Вот китайцы идиоты, надо было температуру мерить ёпта)))
Фух, теперь спим спокойно...
рюкзаков спас Украину.
Орден ему! срочно!!!
P.S. Желательно с закруткой на спине
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З якого дива сабаков замінює лікаря??? Гнида яка давно повинна сидіти за гратами..
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И не надоело идиотам-патриотам английские слова тыкать где попадя. Температурное исследование, дослидження. Нет, мы напишем скрининг потому что это вау.
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А тем, кто очень болен - тому орден Ярослава Мудрого.
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Пропорция интересная, 29 погранпереходов с ЕС и 203 с РБ и РФ.
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А гінекологічний огляд? А проктолог?
І окуліста можна б...
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я готов поработать маммологом, бесплатно.
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температуру менты измерять будут? Смешно!
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тобто - Офшоренка , тепер , і в Україну не пустять - в нього завжди температура підвищена ..))
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А что офшорный зеленый осел сейчас за пределами Украины?? Опять скот в Оман..на встречу с резидентом из паРаши рванул?
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офшорний соєвий осел завжди з температурою , як і вся його банда кацапських порохофілів ! ..))
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Так вышли своему зеленому офшорному ослу аспирину...пару упаковок.....или зеленки два флакона....
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скрыннинг це вам не просто замер температуры ртутным градусником, а целое священнодействие
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Даже дети знают как сбивать температуру, а при высокой ее все сбивают и без назначения врача, очередная глупость, готовить спец боксы нужно, уже очевидно что вирус в Украине, епидемия не загорой, если в развитых странах смертность до 3 процентов, то у нас будет значительно выше.
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у нас будет ниже. Мрут в основном пенсионеры за 75, у нас таких очень мало.
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Да не мало, женщины доживают до 75 в большинстве. А вот с мужиками, тут соглашусь, к 70 уже мало остается.
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Термометры от Сабакова.К каждому в придачу идёт рюкзак для хранения.
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А при чому тут рюкзаков? Він що вже прем'єр міністр?
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Аваков на все руки мастер. Даже температуру мерить. Готовься Гончарук в отставку. На должность премьера Арсен уже давно зубы точит, сразу после избрания тупого беспомощного бубочки.
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В Україні лютує вірус гірший за коронавірус - це зелений вірус.
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да градусником мы точно победим коварный вирус только в одном случае когда Аваков на посту будет стоять с градусником лично Температурный скрининг будут проходить все граждане, прибывающие на территорию Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7520
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