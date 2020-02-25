 Температурный скрининг будут проходить все граждане, прибывающие на территорию Украины, - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. человек", - сказал Аваков.
Глава МВД добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительное медобследование.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом круглосуточно находится под контролем украинских служб.
"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных", - сообщил Данилов.
Если ничего не делать, то население разводит панику "Аааа! Всем наплевать, мы все умрем!"
А так как реально сделать ничего нельзя, остается сделать что-то для галочки чтобы население увидело что что-то делается и немного успокоилось.
С вероятностью в 99.9% это будут пирометры с Алиэкспрес...по цене 250 грн....и с точностью плюс минус километр....
Фух, теперь спим спокойно...
рюкзаков спас Украину.
Орден ему! срочно!!!
P.S. Желательно с закруткой на спине
І окуліста можна б...