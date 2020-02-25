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 Политика Украины
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 ЕСПЧ не стал рассматривать апелляцию Украины на свое решение, признающее люстрацию нарушением прав

Европейский суд по правам человека решил не рассматривать в своей Верхней палате апелляционное обжалование по делу относительно нарушения закона Украины об очищении власти (люстрации) Европейской конвенции по правам человека.

Об этом огласили во вторник в ЕСПЧ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На своем заседании 24 февраля панель Большой палаты в составе пяти судей решила передать (на апелляционное рассмотрение Верхней палаты. - Ред.) одно дело и отклонить запросы относительно других девяти дел", - сообщили в суде.

В частности, апелляционное обжалование правительства Украины отклонено и относительно дела "Полях и другие против Украины", которое касается соответствия Европейской конвенции по правам человека Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).

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Следовательно, решение по этому делу получило статус окончательного.

Издание отмечает, что сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти", находятся 893 человека.

Напомним, 17 октября 2019 года было оглашено решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" (заявления № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 и 47749/18). Оно касалось увольнения пяти государственных служащих в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти" (люстрации) 2014 года".

По этому делу суд единогласно установил нарушение статьи 6 §1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции.

Суд также постановил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

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Таким образом, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с какой-либо недемократической деятельностью, которая имела место в период правления бывшего президента.

В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были внедрены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными.

Минюст обжаловал решение Европейского суда по правам человека относительно закона "Об очищении власти".

Источник: https://censor.net.ua/n3177847
 
 
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Это и так ясно. Люстрация без исправительных тюремных работ - не люстрация.
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Потрібно було вішати люстрованих щоб вже не було зворотньої сили!
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Автобус вовремя слился на Сейшелы...теперь сидит там и дули зебилам крутит...
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Еще один повод не признавать решения ЕСПЧ.
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тільки б врахували цей негативний досвід і позитивний досвід поляків та чехів
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а чому наші не врахували досвід центральноєвропейських країн? Ну чомиу ми кожен раз вигадуємо власний самокат? Якщо вже до нас винайшли нормальний велосипед???
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в местных условиях очищение работает, як донный насос на човене, высасывая из под пайол всякие ништяки и жижу ЕСПЧ не стал рассматривать апелляцию Украины на свое решение, признающее люстрацию нарушением прав - Цензор.НЕТ 4115
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