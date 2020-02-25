 "Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Казанский написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Типичный участник "гражданской войны" в Украине - Олег Сташкин из Воронежа (позывной Кадет).

Что характерно - никаких бредней про "борьбу с фашизмом", "притеснения русского языка" и т.д этот "ополченец" даже не озвучивает. Просто често пишет - "мы русские оккупанты, нам нравится убивать".

Специально для Давида Арахамии, который не знает, кто стреляет на Донбассе, уточним - стреляют вот эти. Граждане России, которые приехали в Украину, чтобы убивать украинцев, и гордо пишут об этом в социальных сетях".