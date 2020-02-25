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Все про:Донбасс (20784) Казанский Денис (159) наемники РФ (1066)

 "Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина

Журналист Денис Казанский опубликовал в сети поздравление в сети с "23 февраля" от российского наемника на Донбассе Олега Сташкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Казанский написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Типичный участник "гражданской войны" в Украине - Олег Сташкин из Воронежа (позывной Кадет).

Что характерно - никаких бредней про "борьбу с фашизмом", "притеснения русского языка" и т.д этот "ополченец" даже не озвучивает. Просто често пишет - "мы русские оккупанты, нам нравится убивать".

Специально для Давида Арахамии, который не знает, кто стреляет на Донбассе, уточним - стреляют вот эти. Граждане России, которые приехали в Украину, чтобы убивать украинцев, и гордо пишут об этом в социальных сетях".

Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты, - поздравление с 23 февраля российского наемника Сташкина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177846
 
 
 Топ комментарии
 
Совок. Яке це сцикло має відношення до 23?!
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Совок. Яке це сцикло має відношення до 23?!
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ему в этот день мама всегда носки дарила "Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 5319
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а тебе,в придачу к тройняку,ещё и бояру.
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вообще никакого лично, но дедыжвоевали как-никак)
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Його виховали невиправні совки-ватники.
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Було би непогано цього найомніка по давній українській традиції на горісі повісити. бо банально грохнути якось не комільфо.
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потому что 23 февраля это:
1. день русского оккупанта,
2. день русского военного преступника,
3. день русского пушечного мяса.
============
все три дня подходят к этому будущему двухсотому русскому.
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От тіки не зрозомуло: яким чином чотириразовий уклоніст до будь-якого дня захистника?
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Смішно читати, як чотириразовий уклоніст вважає себе "настоящим мужиком".
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Бо він чотириразовий уклоніст від служби в українській армії,а в кацапській він би не був уклоніст.Мабуть так...
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Ну що, цензорята, хто 23 хвєвраля святкував?
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Не цензорята...а зебилята....только зебилята празднуют 23 февраля...
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Я одному святкуючому ;совєцкому солдату; надіслав в фейсбук картинку з очком і зубною щіткою.
Тепер не говорить.
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Можна було з фільму "Зелене слоненя" узяти. Той момент, коли Братішка чистить угімнюжений вунітаз виделкою.

"Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 133
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Та нащо то кіно? (Єпіфанов, звичайно классний).
А от, ЖІЗНЬ !

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Ось іще вкид на антимайдан. Вата повелася...

"Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 1925
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Я колись "привітав" кацапів з трьох форумів (авто, електроніка, музика):
з лівого екаунта закинув звичайний текст привітання і лінк на Ютьюб (тіпо відома патріотична пісня, але несподівано суперове виконання).
Там за заставкою красної площі була пісня далекобійника Вадима Дубовського "Вы - армия урода".
На кожному з форумів 6-8 кацапів поставили лайк (як і іншим дописувачам). Тоді наступного дня мої "довірені особи" написали "чуваки, хтось із вас переглядав той ролик, який лайкнули?"
І тоді почалися веселощі...
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Зачіт! "Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 6229 І в продовження слонової теми. У форматі інтернет-операції "Ватная буря" тролі зробили отакий вкид на бавовняні пабліки. Ватани повелися аж моментально )))))))))))))

"Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 1924
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Це як медсестру Олександру Сєрову гвалтували злі карателі?)))
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З тієї ж серії. Варґ Вікернес, що захищав церквушку - феєрично "Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 6898

"Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 2818
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Даже в стройбате не драили "очко" зубной щеткой и лезвием от станка бритвы. Ты любитель видать анекдотов.
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Ти ще скажи що тебе діди не опустили навіть. "Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 8658
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А чи був у них там в тому стройбаті, сортир взагалі?
Бігали срати в кущі, навколо казарми...
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В отличие от тебя нет, а у нас много Дагов было.
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О! А ось і кандидатури для патрулювання разом з бійцями ВСУ та НГ. Мабуть ще й на українську пенсію розраховують від сівухи...
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Вова, Вовчик Вованчик поезжай туда, загляни им в глаза. Ежели конечно себе в штаны не навалишь.
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А в это время депутат из партии Зеленского Максим Бужанский хочет запретить украинский язык в Украине. Они хотят решить украинский вопрос навсегда. В 1933 не получилось.
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я так гадаю скоро цього Бужанського вирішать, час вже настав.
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А что было потом? населению было наплевать на Украинскую Народную Республику. Следствием стал Геноцид 1933.
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песимізм це погано. Он Тігіпком наче хочуть замінити Гончарука. Старі кадри повертаються...
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ты только что подтвердил что малороссы рабы. За 100 лет ничего не поменялось.
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от нахєр я згадав, це мурло, яке понівечило дизайн нашої гривні ...
Підганяло її під «рупплі»...
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Тігіпко простєбалось. Мало того, що він зменшив розмір банкнот, десь в півтора рази, та ще й дизайн 2 гривень зробив схожим на 20...камсамольци мабуть усцикались, що стареньки бабусі, будуть плутати 20 гривень з 2...
(«натє вам хахли»)
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от і чудово матеріал для Гааги. Хто там цим займмається занотуйте це
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никто этим не занимается, малороссам какая разница главное не украинский, как в 1918-1933, когда жрали своих детей.
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надежда умирает последней. малороссы генетические жертвы и навоз для других наций.
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та понтуется. в глазах то явно аж светиться желание мира ))
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вот они кацапские дебилы во всей своей красе!!! это к ним стремится лугандоновская вата , которую зельц называет нашилюди!
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Тому чечени кацапні бошки і різали..
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Первыми начали так называемые руCCкие. россияне и украинцам головы резали в 2014.
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Так это не день людоеда или оккупанта, алё. Перепутали. Да им вообще каждый день праздник - если пузырь есть.
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с этим воякой все ясно - закончил школу с трудом, ПТУ, водилой поработал, взял ипотеку, пошел воевать чтобы отдать долги.... не жизнь-романтика!)
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі,стануть вам поперек горла москалі їб@чі !!!!
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У российского шпиона в Швейцарии были квадрокоптер и шесть смартфонов

"Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 7080

Швейцария очень популярна русских агентов внешней разведки. И вот теперь, пишет швейцарская газета SonntagsZeitung, стало известно, что «впервые в новейшей истории швейцарское правосудие задержало, арестовало и осудило российского агента. До сих пор об этом деле ничего не было известно, но и сейчас оно остается загадкой, даже после вынесения обвинительного приговора и попадания в прессу основных его деталей».
«История начинается 27 июля 2019 года, когда полицейские остановили некоего человека в Женеве и быстро сделали вывод, что с ним что-то не так. Итальянские номера на его автомашине марки Range Rover Vogue оказались поддельными. У него не было действительного документа о регистрации транспортного средства, не было автостраховки, а личные документы были выданы на разные имена. В его багаже находились шесть мобильных телефонов, беспилотник, камера Canon и ноутбук. К делу подключилась Федеральная прокуратура из Берна. Через несколько месяцев следователи приходят к выводу, что попавшийся им человек является шпионом.



В августе 2019 года полиция кантона Граубюнден остановила двоих мужчин с диппаспортами. Швейцарские СМИ связывают это со шпионажем в ходе ВЭФ.Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 16:15

В январе 2020 года федеральная прокуратура Швейцарии приговорила его к шести месяцам тюремного заключения за осуществление незаконной политической разведки на основании так называемого "судебного приказа" (что этого такое - тут подробнее), но без публичного судебного разбирательства. А поскольку тот уже отсидел в предварительном заключении, то этот срок ему был зачтен и шпион снова оказался на свободе. Рекордно короткое время, потраченное на следствие, и уж очень мягкий приговор вызвали подозрение, что федеральные чиновники хотели как можно скорее закрыть дело, побыстрее и незаметно избавившись от дипломатически щекотливого вопроса», - пишет SonntagsZeitung.Сергей из Южной Франции
Как пишет дальше газета (ссылка на материал здесь, но он доступен только платящим подписчикамВнешняя ссылка), «Федеральная прокуратура Швейцарии постаралась как можно больше деталей дела оставить в тайне. Многие пассажи в ее материалах, попавших в прессу, были заштрихованы черными чернилами в связи с "интересами соблюдения режима секретности". Даже национальность осужденного и название секретной службы, на которую он работал, были заштрихованы».
Но, как утверждает газета, «всё указывает на то, что это был русский агент и что он работал на российскую внешнюю разведку СВР». Такие выводы следователи сделали «на основании анализа текстовых сообщений в смартфонах задержанного. Его миссия состояла в том, чтобы шпионить за своими соотечественниками в Женеве, предположительно диссидентами или олигархами, попавшими в немилость к Кремлю. Имена тех, за кем охотился агент, хранятся в Федеральной прокуратуре и разглашению не подлежат.
Мотивы заказчиков акции также остаются неясными. Ни разведка Швейцарии, ни Федеральный департамент (Министерство) иностранных дел Швейцарии, ни Федеральная прокуратура, ни Ведомство федеральной полиции (Fedpol) не хотят комментировать этот вопрос, а российское посольство в Берне говорит, что ему «ничего не известно об этом деле».Путь агента
Примечательно и то, как проходила эта операция. Как пишет газета SonntagsZeitung «русский агент занимал относительно низкие позиции в служебной иерархии, им постоянно дистанционно управлял какой-то "резидент", оперативный "полевой" офицер разведки. В пользу этого говорит и тот факт, что, прежде чем приехать в Швейцарию, агент сделал несколько остановок в ряде соседних стран. Он называл себя Сергеем или Зеддом (Zedd). Приказы ему поступали через российский мессенджер Telegram, который обеспечивает шифрование сообщений.



Российские нелегалы действуют в Швейцарии под вымышленными именами: об этом сообщил бывший агент КГБ швейцарскому общественному телеканалу RTS.Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 15:37

Путь этого агента, по-видимому, начался в Германии. Оттуда его направили на юг Франции. Там он получил заказ на проведение миссии в Швейцарии от некоей ключевой фигуры, имя которой не известно никому. В Женеве согласно приказу он осуществил негласное наружное наблюдение за тремя объектами недвижимости и за их жителями. Информацию он должен был предоставить посреднику, успев сделать это еще до того, как он попал в поле зрения полиции Женевы». За кем следил агент?
Как указывает газета, «одним из объектов была вилла, двумя другими объектами наблюдения были квартиры. По всей видимости, шпион должен был провести акции устрашения жителей этой недвижимости, например, он должен был проколоть шины автомобилей. По мнению Федеральной прокуратуры Швейцарии, можно предположить, что у него в списке были и другие цели в Швейцарии».«Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен»
Газета указывает далее, что «осужденный гражданин России отрицал обвинения в работе на российскую спецслужбу. По его словам, он был в Швейцарии исключительно как частное лицо. Его адвокат, бернский юрист Даниэль Шютц (Daniel Schütz), заявляет только, что его клиент постоянно утверждал, что он "не шпион и что произошла ужасная ошибка". Тем не менее из чисто прагматических соображений россиянин, в конечном счете решил не оспаривать приговор.

Лица со швейцарской стороны, причастные по долгу службы к этому делу, описывают русского как "человека малообразованного" и "не очень умного", что и в самом деле не соответствует классическому образу шпиона. Но можно предположить, этот сюжет был фрагментом частной вражды между русскими олигархами. Или что сотрудники российской секретной службы каким-то образом были вовлечены в такой конфликт, ведь в России границы между властными органами, олигархами и спецслужбами порой очень расплывчаты.
Для Федеральной же прокуратуры Швейцарии это был явный случай политического шпионажа. По ее словам, обвиняемый знал, что добытая им информация может быть очень важна для российского государства. Кроме того, этот человек несколько раз упоминался в текстовых сообщениях в принадлежавших ему мобильных телефонах как сотрудник российской спецслужбы», - резюмирует газета SonntagsZeitung.
В Швейцарии действуют три российские секретные службы
В заключение газета напоминает, что «в последнее время наблюдается активизация деятельности российских спецслужб в Швейцарии. В мае 2019 года швейцарская разведка NDB заявила, что в Швейцарии одновременно присутствуют три российские спецслужбы. По данным NDB примерно треть аккредитованных в Швейцарии российских дипломатов подозревается в принадлежности к разведывательной службе России».



Как показывает наш обзор, Швейцария регулярно оказывалась в центре шпионских событий. Ретроспективный взгляд в историю.Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Газета указывает при этом, что «доказать агентурную деятельность, как правило, невозможно, о чем свидетельствует и вскрытый газетой "Тагес-Анцайгер" инцидент в Давосе, где еще в прошлом 2019 году были задержаны странные "сантехники" с дипломатическими паспортами. Полиция Давоса доложила об этом деле Берну, подключились спецслужбы, но доказать факт разведывательной деятельности в данном случае также не удалось».
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в этой связи в разговоре с российским государственным агентством РИА НовостиВнешняя ссылка, что «эта история, действия которой якобы происходили еще летом прошлого года, а всплыли в январе нынешнего года, не имеет ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом и полностью находится на совести автора статьи и отдельных изданий, которые, видимо, в погоне за рейтингами, подхватили эту "сенсацию", навредив тем самым своей же репутации».
Самым крупным за последние годы шпионским делом, напоминает газета SonntagsZeitung, стал сюжет, имевший место весной 2018 года, когда в Голландии были при поддержке спецслужб Конфедерации арестованы два российских гражданина,
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Очень странно что многие *хохлы* до сих пор видят в глазах рузких что те хотят прекращение войны и идти на заводы работать
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Для Давида Арахамии треба хоча б адміністративну та кримінальну відповідальність для початку ввести за здачу національних інтересів...
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Цього чухана вже незабаром не буде.
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ЗЕбилы прозревают

Сергій Лагода Мав тимчасове запаморочення як і більшість Українців, можливо просто тупість, і дійсно вірив у твою щирість. А вийшло як завжди, чергове ГІВНО, яке просуває інтереси олігархів а не простих людей. Мені соромно за мій вибір.
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Но Порошенко всьоравно барига и мародьор...
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Посмотрите в его глаза. Там отчетливо видно стремление к миру...
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Когда попрет китаец, я посмотрю где будут эти кацапские понты
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***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой.. . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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Нашло чем «гордиться» предурашное.........☹️

Надеюсь, что «награда» найдет таки «своего» хероя в скором времени.......
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Такая «доставка» - приветствуется........
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Люди не помнящие свою историю, не имеют будущего-это касается и государства.
Украинцы больше всех вложили в победу над гитлеровским нацизмом(за исключением некоторых бывших на службе у врагов украинцев).
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по ходу рн держал в руках расейский паспорт, где была открыта страничка с инициалами, и показывал ее на камеру, шобы всем было ясно, шо он расейский акупант
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Праздник ? 23-го отмечали, а 27-го шла зачитка информации в собраниях

о не боевых потерях, в результате замерзания вне помещения ,

при неуёмном принятии алкоголя.
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Агрохимия! Этих колорадов надо дустом травить, а ты их ЗЕленью подкармливаешь...
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Вас,русских оккупантов,украинцы тоже очень любят убивать.Так что чувства взаимные. "Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 570
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+5коп))

Морг, опарыши в глазнице,
ни пожрать ни похмелиться
И везет УАЗ-ик скорый
нас в мобильный крематорий.
"Мы любим убивать любыми способами, потому что мы русские оккупанты", - поздравление с "23 февраля" российского наемника Сташкина - Цензор.НЕТ 1564
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