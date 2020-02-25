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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3374) Соловьев Алексей (1)

 Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №57/2020, обнародованном на сайте президента во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ.

Соловьев родился в г.Запорожье. Учился в Днепропетровской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова, (1996 г) и Днепропетровском университете экономики и права, (2006г., специальность "экономика предприятий").

2003-2007 гг. - директор ГП "Украинский медицинский центр сертификации" ("УМЦС").

2007-2008гг. - глава Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения.

2010г. - глава Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главный госинспектор Украины по контролю качества лекарственных средств.

2010-2011гг. - глава Госслужбы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками.

2011-2014гг. - глава Госслужбы Украины по лекарственным средствам (Гослекслужбы).

До текущего назначения занимал должность замминистра здравоохранения Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177844
 
 
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А этот Соловьев тоже с 95 Квартала? И да, фамилия красноречивая, у Зели редко встретишь чиновника с украинской фамилией.
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Питали, чи не допомагає "Віагра" від коронавірусу. Допомагає. Не вилазячи із ліжка, заразитись неможливо. Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 2335
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По обороне или по гриппу? ведь сейчас война Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 4711
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