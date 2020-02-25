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Все про:коррупция (7623) Кривой Рог (667) Юрчишин (51) активист (551)

 Криворожского активиста Морозова осудили на два года условно за ДТП, которое он не совершал

По сфабрикованному делу был осужден на два года условно один из лидеров сопротивления коррумпированный системе в Кривом Роге Юлий Морозов.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Голоса" и общественный активист Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем очередной пример политической зависимости судебной системы. Юлий, держись. Правда победит", - отметил он.

Криворожского активиста Морозова осудили на два года условно за ДТП, которое он не совершал 01

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Терновской районный суд Кривого Рога частично удовлетворил ходатайство обвинения, признав виновным Юлия Морозова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.276 Уголовного кодекса Украины и назначив ему меру наказания - 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения на 2 года, сообщает местное издание 0564. Кроме этого, Морозова ограничили в выезде за границу без специального согласования, но оставили за ним право управления транспортным средством.

Авария, в которой обвинили Морозова произошла еще в конце 2015 года. Тогда водитель маршрутки рассказал, что отъезжал от остановки на небольшой скорости и его якобы подрезала синяя Dacia, за рулем которой находился Юлий Морозов. Из-за внезапной остановки 84-летняя женщина, которая находилась в салоне, упала. Ее доставили в больницу с двумя переломами, а уже через несколько часов забрали родственники. Морозов был на месте ДТП и заявлял, что никого не подрезал.

Он написал в Facebook "пару выводов" из своего судебного дела:

"1) можно построить обвинения и затем вынести приговор, опираясь только на показания нескольких сомнительных свидетелей, один из которых, по любой логике, должен стать подозреваемым, другой - пропал и не пришел на суд, чтобы что-то подтвердить, а еще пару - каким сверхстранным образом все увидели. Даже то, чего толком не могло быть;)

2) судье можно полностью проигнорировать то, что травм у потерпевшей не было бы, если бы в маршрутке были предусмотренные законом поручни

3) мозги людям можно легко промыть, а также те, кто, в принципе, не являются моими противниками, от постоянного повторения сливными бачками одной же той информации, которые некоторые называют СМИ, начинают верить, что я "сбил бабушку" или она "умерла в результате ДТП". Причем даже следователь, прокурор и судья меня в этом никогда не обвиняли

4) подобные ситуации достаточно хорошо показывают, кто чего на самом деле стоит. И я очень благодарен многим из вас, кто все это время искренне различными путями поддерживал и продолжает поддерживать. Это ценно. Только понимая что то, что мы делаем, важно для вас (а для кого-то просто моя скромная персона является, как это ни странно, такой, что заслуживает любви и уважения;)) я и пошел на то, чтобы бороться до конца. Чего бы мне это ни стоило.

Ну и наиболее смешно выглядят те, что будто бы поддерживают, но на самом деле продвигают свои интересы. Но это - такое, пройдет))

5) все те же сливные бачки уже радостно спалили настоящую мотивацию своих хозяев/заказчиков, заявив: "А главное - не сможет баллотироваться в депутаты на местных выборах осенью 2020".

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Криворожского активиста Морозова осудили на два года условно за ДТП, которое он не совершал 02

По информации Европейского фонда за демократию, Юлий Морозов активно занимается различными видами деятельности, и в частности, соосновал ряд инициатив по развитию гражданского общества, в том числе - Союз ответственных граждан, экологическую коалицию "Хватить травить Кривой Рог", а также медиаплатформу Expert-KR. Он также политик и член фракции "Сила людей" и депутат городского совета Кривого Рога. Союз работает над продвижением гражданского и политического активизма в Кривом Роге и прилежащей к нему сельской местности. Организация поддерживает местные проекты, помогает группам граждан, желающим улучшить жизнь вокруг себя, и стремится создавать сети активистов по всему городу. Союз также развивает политический активизм.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177842
 
   
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Пусть подаст апеляцию и партии Голос нужно подать на судью жалобу, чтобы его отстранили от работы.
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Да, конечно, отстранят, ага((( вы так наивны
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Та просто грошей не заніс. Він же не харківська Зайка (чи як там ту курву?)
Що скажуть прихільники найвеличнішого? Він вже майже рік, як на троні, ВР - його монобільшість, генпрокурор "на 100% свій", а ладу нема вже не тілько в судовій системі, а й в економіці, зовнішній політиці та фінансах. "Хужє нє будєт!", правда ж?
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Нужно обратиться в израильское посольство,с вопросом КОДА ПРЕКРАТИТЬСЯ ПРОИЗВОЛ ИХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРАЖДАН в братской Украине?
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ну может он там чего-то и активист, спортсмен и примерный семьянин но в маршрутчика просто так бьющего по тормозам - вот совсем не верится...вот если б проскочить пытался - тогда да, а так....
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