 Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы – За життя" Олег Волошин.
Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.
"То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшин Украины", – написано в пояснительной записке.
Бужанский и Волошин заявляют, что "русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги".
Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.
От якби щось про «свинарчуків» написали...
Кушай-тє ваше любімоє: «Только нє Порошенко !»
Как ви заказалі 21.04.2019.
«Нєпанімаю! Хахол, гаварі на нармальном йізікє !»
Хохлы!, вам не надоело что о вас ноги вытирают...?
Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента Парламента для "защиты русского языка".Источник: https://censor.net.ua/n3177840
- татарском
- белорусском
- иврите
- молдавском
- польском
- английском
- венгерском
- армянском
- и т.д.
Там - чи не кожному зажопу включно з Суркісом і слузі уродів - через одного.
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Собрали чУмаданы и айда на рАссию..........
бордель с блэкджеком и шлюхамиРаду в переходе где-нибудь на Нивках.
- Ну тогда у меня, наверное, с глазами что-то.
- Глаза у тебя здоровые. Только ты, коз...л, на голову больной, с детства.
пусть учат китайский если не хотят украинский учить придурки.
А,видно,свербить у когось в дупі і від сильної армії,й від автономної церкви,й від цементуючої націю мови !
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
"Нехай руйнується держава
Нехай в державі негаразд
А справа тільки в тім що СПРАВА
Стирчить кермо у різних "Мазд""