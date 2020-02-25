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 Политика Украины
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Все про:ВР (24443) украинский язык (777) язык (3505) Волошин (46) Бужанский (22)

 Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР

Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента Парламента для "защиты русского языка".

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы – За життя" Олег Волошин.

Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.

"То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшин Украины", – написано в пояснительной записке.

Бужанский и Волошин заявляют, что "русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги".

Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.

Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177840
 
 
 Топ комментарии
 
Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин - очень символично . рыги и слуги братья навек Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 3832
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Уже проходили. свинособаки, вам все мало?
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На такі новини в мене виникає гостре відчуття, яке можна озвучити словами "До гілляки, курви!"
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ЗЄлєбобів цим не проймеш.
От якби щось про «свинарчуків» написали...
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Вони прямують до свого кінця у турборожимі - вірус ЗЕКОРОНА підтвердить це дуже скоро в голосуванні з ЗАпутінською бліадотою
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Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 7588 ЭТО ТА МРАЗЬ КОТОРАЯ слоховнарода СИДЯ "ПОЧТИЛА" ПАМЯТЬ ПАТРИОТОВ ПОГИБШИХ НА МАЙДАНЕ! Я ЗЕЛЕНСКОГО МАМУ РОТКРИВОРОЖИЛ С ТАКИМИ ДЕПУТАТИШКАМИ
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Да,этого выродка пора бы уже гнать из законодательного органа, он дестабилизирует обстановку в стране по заказу Путина и является агентом ФСБ. Что делает СБУ непонятно.
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Та ні.
Кушай-тє ваше любімоє: «Только нє Порошенко !»
Как ви заказалі 21.04.2019.
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трудно осудить твое надругательство над риммой... ******* уже надругались над всей Украиной, поэтому твое деяние - безобидный эпизод...
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СРУЛЬ ИЗЯ бужанский и украинофоб волошин----ИСТИННО кацапско-московские прокладки,которые надо положить между ног пьяной кацапской бабе
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Это уже переходит все границы. В Украине в Раде, которая финансируется из народного бюджета говорить на языке агрессора - это нонсенс. Если эти депутаты так хотят говорить одним языком с агрессором, пусть сдают свои корочки и пи--ют в паРашу. Народ Украины не разрешит таким тварям дрочить за его счет в законодательном органе. Ну и это расследование Миротворца пусть разберет депутатская комиссия, потому что это прямая угроза независимости Украины.
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Ото цирк буде, якщо Петя буде вести доповідь англійською
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Та для цих *******ськіх, англійська, те ж що й українска...
«Нєпанімаю! Хахол, гаварі на нармальном йізікє !»
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Лучше на татарском. Крымские татары - один из коренных народов Украины, поэтому Максим Бужанский и Олег Волошин должны в кратчайшие сроки его выучить, чтобы понимать татароязычных коллег в Раде.
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Уже проходили. свинособаки, вам все мало?
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слуга двух народов.... почти Труффальдино... Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 3910
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Проституто из криворожского Бергамо. Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 8989
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нет у нас хохлов . есть украинцы и малоросы Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 3023
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тут логичнее было бы, почему не на идише или иврите или как там называется их вульгаризованный арабский...
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ВОЛОШИН - маленькая пропутинская гнида януковичевского МИД !
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вот и хорошо получится - посмотреть сколько таких гнид в у слуг . ********* Януковичевская проблему рос. языка подымали на свои знамена перед свим концом- НЕУЖЕЛИ ПЛЕСЕНЬ СПЕКЛАСЬ УЖЕ?
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Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин - очень символично . рыги и слуги братья навек
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На такі новини в мене виникає гостре відчуття, яке можна озвучити словами "До гілляки, курви!"
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маланец и рузький - союз меча и орала)
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а коли це російська була заборонена? Вони вже дістали, якщо немає розуму вивчити мову, то що ви там робите дуроваті?
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один еврей, другой руський....
Хохлы!, вам не надоело что о вас ноги вытирают...?

Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента Парламента для "защиты русского языка".Источник: https://censor.net.ua/n3177840
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Ну, тогда надо разрешить выступать и на:
- татарском
- белорусском
- иврите
- молдавском
- польском
- английском
- венгерском
- армянском

- и т.д.
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Бужанский/ Это тот который "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни.о
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Та гнида. Та "слуг" підкацапники не турбують. Для них вороги, патріоти України
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твари зеленые, откат по всем позициям к парашке
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А на венгерском тоже можно? Болгарском , татарском и на иврите ? Они либо провакаторы либо дураки .Хотя скорее всего два в одном ! Такую ,,зраду" п.Е.С. дюкам подбросили на ровном месте
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Иврит для этих дефективных слишком сложный. Они тупые.
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Бужан Максимский очешуел. Когда ему уже рыло начистят?
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ьа хіба тільки йому одному потрібно?
Там - чи не кожному зажопу включно з Суркісом і слузі уродів - через одного.
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І чия ж "расиянская челюсть" не може впоратися з українською мовою в Верховній Раді України? Чия ж, як не "слуги кацапського народа" та мертвечуківського "підкацапника"
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Это уже как в Беларуси, но в Беларуси всё скрытно, никогда туда не пустят корреспондентов, хуже чем у кацапов.
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Украинский язык = нацизм. Да запретите уже в Украине украинский язык. Все языки кроме украинского в Украине. Все равно 73% жителей Украины какая разница как и 1918-1933 когда ждали своих детей...
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Русский язык необходим только для миньета и больше ни для чего. Кто там ближе, зарегистрируйте даный законопроект.
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Да, в принципе, Бужан может регнуть)) Ему не привыкать минеты делать рыгам и зелёным.
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Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык(с)
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Собрали чУмаданы и айда на рАссию..........
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Зебилы...вы сделали это вместе...не забывайте об этом....
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Лишить мандатов и пусть устраивают свою бордель с блэкджеком и шлюхами Раду в переходе где-нибудь на Нивках.
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Бужанский - чмо, которое не может жопу поднять, чтобы почтить память погибших, озаботилось русским языком.
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Да сколько уже можно издеваться????? В странной московии почему-то не рассматривают вопрос ведения заседания Госдумы на украинском языке.... Сами же вражду сеют.. скоты..
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Якби більше людей брали з мене приклад і проголосували за ВО "Свобода", то ці Бужанські вже ходили б із синьою пикою
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люстрацию этим зепутатам через мусорный бак.
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Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
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Это прям с Владимира Александровича списали.
- Ну тогда у меня, наверное, с глазами что-то.
- Глаза у тебя здоровые. Только ты, коз...л, на голову больной, с детства.
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За такий законопроект тре відкривати кримінальну справу, за державну зраду...
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Какого лезли в депутаты, если государственным языком не владеете? Валите с Рады.
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украинский или китайский пусть примут !
пусть учат китайский если не хотят украинский учить придурки.
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Я чомусь думав,що дно зе-дебіли таки вже пробили.А от і ніхєра! Ще є Дніще!
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"АРМІЯ- МОВА -ВІРА"-"ха-ха-ха,смішно,на хліб не намажеш,спершу роботу дайте,підприємства відбудуйте...".
А,видно,свербить у когось в дупі і від сильної армії,й від автономної церкви,й від цементуючої націю мови !
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Давно уже в Украине не использовали мусорные баки по назначению!
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Слуги урода це слуги ***** і є ворогами України .
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і знову українському народові прийдеться боронити власну українську ідентичність від рашистських посіпак...
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Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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Вірно народом сказано - "собака як не має роботи, то лиже яйця. В державних установах повинна бути державна мова, прибалти підтвердять. А у кого челюсті зводить, то ніхто не держить силою - шукай другу роботу, чого лізеш в депутати. В якості альтернативи прийміть закон щоб собаки гавкали по-котячому бо коти їх не розуміють.
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"Просто у них по другому расположены кости..." Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 2305
Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 3595
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Суки народа распоясались безнаказанность пораждает вседозволенность цирк вошел в раж с ватанами от СН
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Чем русский язык лучше татарского или армянского?
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Щоразу коли якийсь риг, зеб або жопп кукурікає в Раді подібну х*рню, згадується відносно молодий недомірок з погонами полковника з Ради першого скликання. У "потрібну" (комунякам та совкам) хвилину він підстрибував з місця і вкотре кукурікав свй законопроект про заборону експлуатації автівок з правим кермом. Це про нього талановитий Стас Тризубий написав пісеньку:
"Нехай руйнується держава
Нехай в державі негаразд
А справа тільки в тім що СПРАВА
Стирчить кермо у різних "Мазд""
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Бедолаги не понимают украинского языка в стране которой живут и работают на гос службе. Давайте мадьяры и татары с циганами тоже будут выступать на своих языках. А вообще то Бужанский уже давно в долг живет и зря топчет нашу землю
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Валіза,вокзал,воркута. Там вільна мова окупанта.
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С переводчиком падло выходи на трибуну если не понимаешь языка страны в которой живешь
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Якщо дозволяти виступати іноземними мовами, до яких належить і російська, то повинен бути обовʼязково забезпечений переклад державною, але за рахунок виступаючого. Жодна людина у нас не зобовʼязана вчити, розуміти і спілкуватись будь якими іноземними мовами.
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язык врага нужно знать досконально, но в госструктурах он должен быть вне закона. в идеологии не может быть компромиссов.
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