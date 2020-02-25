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 Подозрение объявлено 5 лицам, еще 2 избрана мера пресечения, - Нацполиция уточнила информацию о расследовании столкновений в Новых Санжарах

В полиции Полтавской области опровергли обнародованную ими ранее информацию о количестве лиц, которым была избрана мера пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в виде ареста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникаций областной полиции

В сообщении отмечается: "Сегодня, 25 февраля, в рамках уголовных производств, расследуемых Следственным управлением полиции Полтавщины, сообщено о подозрении еще пяти лицам.

Сейчас в Октябрьском районном суде. Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам вида меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства.

Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее".\

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177838
 
   
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Было около 40 титушек не местных а подозрения 5 местным бухарикам )
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Виборці Зеленського думали,що можна діяти,як при Пороху,мати право на протест проти свавілля влади.Обломчик.
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Зелений, твій рейтинг знищить сабаков разом з тобою..шмаркля
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Кожара на свободе, днепропетровских стрелков по тихому отпустят домой, а Ново-Санжарских жителей будут тягать по-полной, притом, что сами нагнали панику и людей не информировали. А что вы хотели от них, если они кроме 95 квартала ничего в жизни не видели
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«25 февраля 2020
«Найден новый российский полковник-миллиардер.»
«Как - то пох!», «Да зачєм ето нам знать ? !»
Ето рассія, куда многіє тут, с вождєлєнієм смотрят.

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Тупая биомасса 88 % людей считаю россиян братьями. О чем ты чешишь?
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В городе #Нурани началось восстание после того, как власти Ирана перевезли в город зараженных коронавирусом для размещения в их регионе на карантин .

У замминистра здравоохранения Ирана подтвердился диагноз "Корононавирус"
тиць Так же, с китайских цифр в статье (по ссылочке) видно , что смертность от коронавируса крайне высокая, сами посчитайте, потому как страшно приводить, вдруг ошибусь

Достоверно известно, что группа украинских граждан прилетевших с Китая, контактировала с лицами,(4 человека), которых китайские опытные, знающие медики не пропустили на борт самолета следующий в Украину. Что с теми 4-мя сейчас не известно
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