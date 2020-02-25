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 Летняя Олимпиада в Токио может быть отменена, если ситуация с коронавирусом не улучшится до мая, - МОК

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется заключительный этап подготовки к Играм: будут нанимать охрану, будут завозить пищу, завершать обустройство олимпийской деревни, гостиниц, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки что-то будет мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады.

Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены - МОК не допустит соревнований в условиях пандемии", - рассказал Паунд.

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Напомним, летняя Олимпиады-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3177837
 
   
 Топ комментарии
 
И Евровидение тоже могут отменить. Май не за горами...
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18 февраля 2020 Коронавирус «предсказали» в XX веке (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.

«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки. Накануне появилась интересная теория.

Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.

Тем не менее это всего-лишь интересное совпадение. В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
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И Евровидение тоже могут отменить. Май не за горами...
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Євробачення мені не цікаве. От чемпіонат Європи з футболу, Ліга чемпіонів та чемпіонат світу з хокею це мені ближче. Сподіваюсь цей коронавірус забере свою дань і піде геть
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А про «дікость японцев», прєзу слабо залудіть?
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18 февраля 2020 Коронавирус «предсказали» в XX веке (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.

«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки. Накануне появилась интересная теория.

Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.

Тем не менее это всего-лишь интересное совпадение. В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
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читав про це сьогодні на іншому сайті і бачив там ті фото, які Ви так і не вставили.
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Що цікаво, голівудськи комуністи схопили цю ідею, збочили її навмисно, перетворили в ужастики, вампирів, зомбі і усіляку чепуху, щоб відволікти увагу від реальної загрози від експеріментів, а про цю книгу забули.
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та ну. Я хочу щоб наші канадці наздогнали росіян по чемпіонствах на світовій першості з хокею
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Единственное кто от этого выиграет...это паРаша....
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чому? А вони поза іграми, так ще два роки так що зимові олімпійські ігри вони пролітають як фанера над Парижем.
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Вот потому что позпа играми...потому им это и выгодно....
Им чем позже игры ...тем лучше...есть шанс вернуться под свой флаг...
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вони на чемпіонаті з біатлону знову всрались, так що думаю якщо що, то їх ще не раз дискваліфікують
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Сдается мне,что не зря "великий биатлонист" Логинов заканчивает свою карьеру! Будем ждать новых дисквалификаций!
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вже закінчив? Так швидко? Я б все одно перевірив його аналізи за попередні роки.
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У травні мало хто буде пам'ятати про той короновірус
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Какая Олимпиада? Есть вещи поважнее! Вот,например,сейчас идет "прямая линия" с "нашим" президентом (чувствуете аналогию? ),я немного посмотрел и все понял! У понял,что у нас все будет хорошо! Президент разве не гарант? Гарант! Значит у нас ГАРАНТИРОВАНО все будет хорошо! Например даны все указания УМЕНЬШИТЬ плату за отопление,даны указания повысить пенсии,создать новые рабочие места,заманить молодых специалистов (медиков) в село,даны указания запретить дефицит защитных масок (говорят ждут большие партии из Китая Летняя Олимпиада в Токио может быть отменена, если ситуация с коронавирусом не улучшится до мая, - МОК - Цензор.НЕТ 822)... В общем сегодня я буду спать спокойно,-даже Лигу Чемпионов не хочется смотреть. Вытащу топор из под подушки и на боковую! Только почему-то вспоминается мне Жванецкий,со своим:-Что будут приниматься решения,-верю,а что будет все хорошо,-не верю!
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Е ні шановний, перепрошую за свій французький але Ліга чемпіонів то святе
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Зеленский, сволчь, из-за него Олимпиада в опасности! Парашенка ну сделай же что-нибудь, спаси Олимпиаду от короновируса.
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