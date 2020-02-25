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 Президент Эстонии Кальюлайд пообещала Украине поддержку в сближении с ЕС и НАТО

Эстония поддерживает сближение Украины с Европейским союзом и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) во вторник на встрече с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Эстония поддерживает устремления Украины на сближение с Европейским союзом и НАТО и продолжит оказание ей поддержки", - сказала президент, которую цитирует пресс-служба президента Эстонии.

Кальюлайд добавила, что в Эстонии рады, что в строительстве электронного государства Украина "подтягивает свой уровень" до эстонского.

"У Украины хорошая позиция по привлечению зарубежных инвестиций, но для этого нужно продолжить реформы и создавать законодательство, свойственное правовому государству. Правовая определенность и борьба с коррупцией создают хорошую предпринимательскую среду и вызывают доверие у инвесторов", - отметила президент Эстонии.

На встрече были также рассмотрены развитие последних событий на Донбассе, выполнение Минских соглашений и итоги "нормандского саммита". Кальюлайд отметила, что Эстония призывает придерживаться Минских соглашений и что государства Европы должны единодушно осуждать их нарушения.

Была рассмотрена возможность продолжить сотрудничество в области киберобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177835
 
   
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Президент Малоросии Владимир Зеленский пообещал Украине поддержку в сближении с РФ и Таможенному союзу
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Дякуємо, але у нас тут презЕ!дент побачив в очах ***** бажання миру...
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Президент Естонії добре розуміє, що зевладі непотрібна підтримка Естонії.
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А Президент Эстонии не спросила у Разумкова почему в невоюющей Эстонии есть гражданское военизированное объединение Кайтселиит , а в воюющей Украине его почему то до сих пор нет ?
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