 Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об это сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга во вторник.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, на данный момент медики пока наблюдают за женщиной, которая вернулась из Италии и обратилась за помощью из-за повышения температуры. Сейчас она находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

"Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными коронавирусом, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результаты, - приводит слова заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук пресс-служба ОГА.

В свою очередь и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Наталья Гопко, подчеркнула, что пока нет никаких оснований считать, что обнаружили именно случай коронавируса.

Она также сообщила, в пункте пропуска "Порубное" уже начали измерять температуру лицам, прибывающим из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Пограничникам для этого передали бесконтактные термометры.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.

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