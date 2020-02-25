 Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об это сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга во вторник.
Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, на данный момент медики пока наблюдают за женщиной, которая вернулась из Италии и обратилась за помощью из-за повышения температуры. Сейчас она находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.
"Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными коронавирусом, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результаты, - приводит слова заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук пресс-служба ОГА.
В свою очередь и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Наталья Гопко, подчеркнула, что пока нет никаких оснований считать, что обнаружили именно случай коронавируса.
Она также сообщила, в пункте пропуска "Порубное" уже начали измерять температуру лицам, прибывающим из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Пограничникам для этого передали бесконтактные термометры.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.
Саме з цим вірусоносієм контактував 38 літній італієц "Пацієнт намбе ван" З міста Кастильоне д'Адда в Ломбардии Де і розпочалася Пандемія
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Чи не Готує путін-Гітлер Подібну БіоАтаку в Україну?
График распространения короновируса
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки. Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
. В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
У нас для народа один диагноз - ОРЗ .
Если клиент платёжеспособен , то ОРВИ . Но это уже сложно ...
Хай краще дадуть статистику скільки людей померло Від ГРВІ в Україні?