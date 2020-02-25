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 Происшествия, Здоровье
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 Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии

На территории Буковины не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об это сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга во вторник.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, на данный момент медики пока наблюдают за женщиной, которая вернулась из Италии и обратилась за помощью из-за повышения температуры. Сейчас она находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

"Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными коронавирусом, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результаты, - приводит слова заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук пресс-служба ОГА.

В свою очередь и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Наталья Гопко, подчеркнула, что пока нет никаких оснований считать, что обнаружили именно случай коронавируса.

Она также сообщила, в пункте пропуска "Порубное" уже начали измерять температуру лицам, прибывающим из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Пограничникам для этого передали бесконтактные термометры.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.

Также читайте: На изготовление вакцины от коронавируса COVID-19 уйдет до 1,5 лет, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3177829
 
 
 Топ комментарии
 
подтвержденного...кем? чем? тест-систему уже привезли в Черновцы?
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Конечно нет ,потому что у вас тестов нет ,по заявлению нашего МОЗ сегодня ,распределять тесты по областям будут через день два Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии - Цензор.НЕТ 9901
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пока справляются мольфары, гадалки и цыгане....
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Согласно последним опросам 44%.Ждемс выздоровления Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии - Цензор.НЕТ 8494
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А вы откуда знаете? У вас есть переданные ВОЗ тест-системы, которые до сих на складах ЦОЗ лежат? Чем вы определяете?
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Эти тест-системы уже растасканы слугами народа и их отпрысками
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Как же быстро определяют, что это не тот вирус.
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Конечно нет, особенно если нет тестов для их подтверждения ))
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подтвержденного...кем? чем? тест-систему уже привезли в Черновцы?
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пока справляются мольфары, гадалки и цыгане....
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Конечно нет ,потому что у вас тестов нет ,по заявлению нашего МОЗ сегодня ,распределять тесты по областям будут через день два Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины нет, - в Черновицкой ОГА отреагировали на информацию о госпитализации женщины, вернувшейся из Италии - Цензор.НЕТ 9901
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"Нульового пацієнта" Занісшого КоронаВірус до Італії 21 січня Досі НЕ знайдено.
Саме з цим вірусоносієм контактував 38 літній італієц "Пацієнт намбе ван" З міста Кастильоне д'Адда в Ломбардии Де і розпочалася Пандемія
Питання?
Чи не Готує путін-Гітлер Подібну БіоАтаку в Україну?
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Эти придурки из 95 квартала не оттуда ждут вирус. Вирус придет из кацапской ********* через дырявые границы и блокпосты Дыныры.
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18 февраля 2020 Коронавирус «предсказали» в XX веке (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки. Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
. В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
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А это правда, что умершие только к желтой расе относятся?
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Состояние отечественной медицины не позволяет диагностировать подобные заболевания .
У нас для народа один диагноз - ОРЗ .
Если клиент платёжеспособен , то ОРВИ . Но это уже сложно ...
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Тестов нет, ну и подтверждённых случаев соответственно тоже нет. Первой, когда завезут, тест пройдёт Скалецкая...
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А чем в Черновцах ЗЕЛЁНЫЕ медики проверяют наличие вируса: Термометром или Кружкой Эсмарха ?
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Патоген covid20 вже в Україні і люди вже хворіють.

Хай краще дадуть статистику скільки людей померло Від ГРВІ в Україні?
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