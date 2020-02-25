 В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, сотрудник Управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen Crafter, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen Crafter получила телесные повреждения.

К ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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