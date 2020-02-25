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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло утром 25 февраля в Мариуполе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР 01

По предварительной информации, сотрудник Управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen Crafter, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen Crafter получила телесные повреждения.

В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР 02

К ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР 03
В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР 04

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177827
 
   
 Топ комментарии
 
Приусы и Дастлеры закончились, взялись за автобусы. Еще на вертолетах не летали.
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Пассажирка?В полицейском микроавтобусе?Чудны дела Господни...
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Пассажирка?В полицейском микроавтобусе?Чудны дела Господни...
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Я видела у нас в Мариуполе как патрульные своих друзяк по городу развозили В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР - Цензор.НЕТ 4734 У нас предприимчивые полицейские, между вызовами подрабатывают такси.
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Стаття.. Там штрафи, обмеження, терміни...то якщо на своїй машинці. А тут новенький тюнінгований крафтер - держмайно. УТеж такий часто бачу по області, але низько не літає
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Приусы и Дастлеры закончились, взялись за автобусы. Еще на вертолетах не летали.
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У нас давно уже не только Приусы мотаются. Видно Приусы приговорили еще раньше В Мариуполе микроавтобус патрульной полиции врезался в автомобиль и протаранил стену гаража, - ГБР - Цензор.НЕТ 2349
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Ага. Раньше по сторонам смотрели чтобы небыло мусоров, теперь еще и в небо вглядываться не летит ли там пьяная компания в погонах которая на голову упадет
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Ну как говорил Аваков, мусора имеют ексклюзивное право на насилие. Хоть бы один день мусора кого то не убили, не задавили или не обокрали. Мусора ето та же преступная организация только в погонах
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А правый задний фонарь что уже скомуниздили...или он так ездил без него??
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Вы невнимательный. Перед этим было столкновение, вот фонарь и отпал.
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У меня нет слов, а у селфиков нет мозгов...
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Нічого дивного не відбувається аваківська деградована падаль у вигляді ********** полюції ОЗУ подонки деградує шаленими темпами. Як не хабар чи катування, вбивство так ДТП з потерпілими. Сама ганебна установа в структурі МВС це є ********* полюція.
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