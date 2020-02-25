 Расследователи Bellingcat обнаружили в миссии России в ВТО еще одного "отравителя" из ГРУ, участвовавшего в оккупации Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом говорится в опубликованном 25 февраля совместном расследовании группы Bellingcat, швейцарского сайта Tages-Anzeiger и российского The Insider.
Как говорится в расследовании, он недавно был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, однако на самом деле его имя - Егор Гордиенко. Утверждается, что он имеет дипломатический ранг третьего секретаря и, кроме попытки отравления Гебрева, участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом, в том числе в сотрудничестве с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Гебрева отравили в 2015 году - вероятно, также "Новичком", как и впоследствии Скрипалей. Егор Гордиенко (он же Георгий Горшков) был, как утверждается, одним из восьми человек, причастных к этому преступлению, причем, вероятно, играл в нем важную роль, так как попал в число трех россиян, объявленных недавно Болгарией в розыск.
В январе 2020 года болгарская прокуратура заочно обвинила трех россиян в покушении на убийство производителя оружия, владельца компании Emco Ltd Емилиян Гебрева (на фото), его сына Христо и руководителя производства компании.
Согласно расследованию, человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с идентифицированным следователями офицером ГРУ Денисом Сергеевым ("оперативное" имя Сергей Федотов. - Ред.) в апреле и мае 2015 года - в те дни, когда дважды были попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений).
Как утверждается в расследовании, с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010-2015 годах ездил Егор Гордиенко. Помимо прочего, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин, один из подозреваемых в отравлении Скрипалей. После 2015 года Гордиенко снова выезжал за границу с паспортом на свое имя, а с 2017 года работал в Швейцарии, будучи аккредитованным в качестве члена российской миссии при Всемирной торговой организации.
Кейт Роквелл, официальный представитель ВТО, подтвердил Tages-Anzeiger, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию в 2018 году.
В расследовании утверждается, что он выехал из Женевы в спешке, и сразу после этого явился в штаб-квартиру ГРУ. За день до его вылета из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности подозреваемых в отравлении Скрипаля в Европе. Утверждается, что, будучи в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой ("Боширов"), Александром Мишкиным ("Петров") и Денисом Сергеевым.
Пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.
Прокуратура Болгарии на прошлой неделе опубликовала имена и фотографии трех граждан России, которых обвиняют в покушении в 2015 году на трех болгарских граждан. Россияне, названные Сергеем Павловым, Сергеем Федотовым и Георгием Горшковым, в течение многих лет выезжали за границу только по поддельным документам, заявляет болгарская прокуратура.
В конце января прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Гебрева у его офиса были замечены вероятные сотрудники ГРУ. Об этом же ранее сообщали The Insider и Bellingcat.
https://infonavigator.com.ua/novosti/kakie-strany-chleny-nato-gotovy-voevat-s-rossiej/
Американский исследовательский центр Pew Research опросил более 20 тысяч респондентов в 16 странах-членах НАТО, поинтересовавшись готовы ли они в случае угрозы воевать с Россией.
Уставом блока предусмотрена статья о коллективной самообороне. К ее применению в случае конфликта одного из государств НАТО с Россией максимально готовы Польша с 82% положительных ответов, Литва - 77% и Нидерланды - 72%.
Больше половины респондентов проголосовали «за» в Великобритании (65%), Италии (60%), Германии (57%), Чехии (54%) и Словакии (51%). «Против» выступили граждане Греции (51%) и Турции (и 55%).
Разделились мнения, с небольшим преимуществом в сторону альянса, во Франции (49% против 38%), Испании (49% против 42%), Венгрии (48% против 16%) и Болгарии (42% против 28%).
В США позитивно воспринимают НАТО 52% населения (только 16% негативных ответов), в Канаде - 66% (20% «против»).
Вопрос звучал так: «Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО, стоит или не стоит нам использовать армию для защиты этой страны».
Ответ «да, стоит» на вопрос Pew Research дали большинство респондентов в Нидерландах (64%), США (60%), Канаде (56%), Великобритании (55%) и Литве. «Нет, не стоит» больше половины ответили во Франции, Испании, Германии, Словакии, Турции, Греции, Италии и Болгарии.
В Польше, Чехии и Венгрии преобладает мнение, что защиту от возможной российской агрессии обеспечат США. Такой ответ дали 75% итальянцев, 72% испанцев, 65% греков, 63% немцев и 57% французов.
В четырех странах-членах НАТО абсолютное большинство выбрали Штаты в качестве ближайшего союзника в противовес России. Это Великобритания (83%), Нидерланды (82%), Испания (73%) и Франция (60%).
«И с Россией, и с США» хотят поддерживать дружеские отношения Италия, Греция, Польша, Литва, Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария.
https://www.youtube.com/watch?v=_WaHJTS1caQ&feature=share
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