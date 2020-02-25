 Расследователи Bellingcat обнаружили в миссии России в ВТО еще одного "отравителя" из ГРУ, участвовавшего в оккупации Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом говорится в опубликованном 25 февраля совместном расследовании группы Bellingcat, швейцарского сайта Tages-Anzeiger и российского The Insider.

Как говорится в расследовании, он недавно был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, однако на самом деле его имя - Егор Гордиенко. Утверждается, что он имеет дипломатический ранг третьего секретаря и, кроме попытки отравления Гебрева, участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом, в том числе в сотрудничестве с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Гебрева отравили в 2015 году - вероятно, также "Новичком", как и впоследствии Скрипалей. Егор Гордиенко (он же Георгий Горшков) был, как утверждается, одним из восьми человек, причастных к этому преступлению, причем, вероятно, играл в нем важную роль, так как попал в число трех россиян, объявленных недавно Болгарией в розыск.

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В январе 2020 года болгарская прокуратура заочно обвинила трех россиян в покушении на убийство производителя оружия, владельца компании Emco Ltd Емилиян Гебрева (на фото), его сына Христо и руководителя производства компании.

Согласно расследованию, человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с идентифицированным следователями офицером ГРУ Денисом Сергеевым ("оперативное" имя Сергей Федотов. - Ред.) в апреле и мае 2015 года - в те дни, когда дважды были попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений).

Как утверждается в расследовании, с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010-2015 годах ездил Егор Гордиенко. Помимо прочего, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин, один из подозреваемых в отравлении Скрипалей. После 2015 года Гордиенко снова выезжал за границу с паспортом на свое имя, а с 2017 года работал в Швейцарии, будучи аккредитованным в качестве члена российской миссии при Всемирной торговой организации.

Кейт Роквелл, официальный представитель ВТО, подтвердил Tages-Anzeiger, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию в 2018 году.

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В расследовании утверждается, что он выехал из Женевы в спешке, и сразу после этого явился в штаб-квартиру ГРУ. За день до его вылета из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности подозреваемых в отравлении Скрипаля в Европе. Утверждается, что, будучи в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой ("Боширов"), Александром Мишкиным ("Петров") и Денисом Сергеевым.

Пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.

Прокуратура Болгарии на прошлой неделе опубликовала имена и фотографии трех граждан России, которых обвиняют в покушении в 2015 году на трех болгарских граждан. Россияне, названные Сергеем Павловым, Сергеем Федотовым и Георгием Горшковым, в течение многих лет выезжали за границу только по поддельным документам, заявляет болгарская прокуратура.

В конце января прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Гебрева у его офиса были замечены вероятные сотрудники ГРУ. Об этом же ранее сообщали The Insider и Bellingcat.

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