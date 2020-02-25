 У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров, которые пребывают", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Пресс-служба аэропорта "Киев" также добавила фотоснимки, на которых пассажирам измеряется температура пирометром - прибором для бесконтактного измерения температуры.

Как сообщалось со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

Ранее в пресс-службе аэропорта "Борисполь" сообщили, что по состоянию на 14:00 вторника, представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии.

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