 У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров, которые пребывают", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.
Пресс-служба аэропорта "Киев" также добавила фотоснимки, на которых пассажирам измеряется температура пирометром - прибором для бесконтактного измерения температуры.
Как сообщалось со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.
Ранее в пресс-службе аэропорта "Борисполь" сообщили, что по состоянию на 14:00 вторника, представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречает лишь рейсы, прибывающие из Италии.
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Спецсканеров и тепловизоров в аэропортах нет. Вова - это твой уровень организации. Поболтали и забыли.
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Врачи еще не успели разработать действенную вакцину от новой болезни, и, пока ее распространение не прекратилось, интернет-аудитория обсуждает возможные причины начала вспышки.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.
В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
В понедельник, 24 февраля, из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета. На их борту находились 611 пассажиров и 24 члена экипажа.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной погранслужбы Светлану Бурду.
По словам представительницы пограничников, из Милана в Борисполь прибыли 158 пассажиров и 5 членов экипажа, из Рима - 162 пассажира и 7 членов экипажа, из Венеции - 135 пассажиров и 6 членов экипажа.
В аэропорту "Киев" приземлился один рейс из Италии с 156 пассажирами и 6 членами экипажа.
Ранее "Страна" приводила рассказ пассажирки борта из Италии о том, что в "Борисполе" никому не измерили температуру.