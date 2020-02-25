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 Солдат-контрактник торговал каннабисом в военном учебном центре "Десна", - военная прокуратура. ФОТО

25 февраля военная прокуратура задержала старшего солдата Сухопутных войск ВСУ во время попытки продать сослуживцу наркотическое вещество - каннабис.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что военнослужащий военной службы по контракту предварительно сбывал наркотики на территории 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ. Во время повторного сбыта под контролем правоохранителей, злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Наркотическое вещество у солдата изъято.

Согласно ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177823
 
 
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Дрібний підприємець без касового апарату. Солдат-контрактник торговал каннабисом в военном учебном центре "Десна", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 164
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Малорос, пока ты покупал справку о невменяемости чтобы откосить от армии сын Пороха воевал
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От 4 до 8 за продажу травки - бессмысленная жестокость, как по мне. Это примерно то же самое, что дать пять лет тюрьмы за изготовление и продажу наливки какой-нибудь.
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Дрібний підприємець без касового апарату. Солдат-контрактник торговал каннабисом в военном учебном центре "Десна", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 164
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Малорос, пока ты покупал справку о невменяемости чтобы откосить от армии сын Пороха воевал
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фигня...травки и покурят посоны..дело на гражданке привычное..
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продать сослуживцу наркотическое вещество - каннабис
?
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Смотрящий на точку поставил - пацан работает.
Все.
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А должен был угощать. Поетому и заложили сослуживцы
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Все только в оздоровительных целях
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От 4 до 8 за продажу травки - бессмысленная жестокость, как по мне. Это примерно то же самое, что дать пять лет тюрьмы за изготовление и продажу наливки какой-нибудь.
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а наливайки ломбарды тысячами не являются преступлением
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квартиру купить хотел ))) послушал идиота - теперь сядет )))
нельзя всему верить, что с экрана премьер-министры советуют....
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