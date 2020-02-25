 Дельцы из Минобороны пытаются продавить коррупционную сделку на 300 млн грн по поставке ВСУ бронированных машин, - "Украинская бронетехника"

Об этом говорится в заявлении Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение последних месяцев, параллельно с процессом формирования и утверждения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 год, "развивается скандал с попыткой "продавить" небывалую по масштабам коррупционную сделку по поставке Вооруженным силам Украины бронированных машин "Казак 2" и "Казак 2М1".
"Организаторы коррупционной сделки намерены положить в карман более 300 миллионов гривен украинских налогоплательщиков", - говорится в заявлении.
В компании уверены, что первым препятствием в реализации этих планов стала позиция СНБО, который обязал Генеральный штаб ВСУ провести национальные сравнительные испытания новых и модернизированных образцов бронетехники, предлагаемых для обеспечения украинской армии.
"После убедительной победы на указанных испытаниях специализированных бронированных машин "Новатор" и "Варта" от компании "Украинская бронетехника", организаторы этой беспрецедентной коррупционной сделки прибегли к попыткам дискредитировать саму идею таких испытаний, как квалификационного этапа, предшествующего конкурсной процедуре закупки техники в интересах армии. Национальные сравнительные испытания, проведенные на специализированном полигоне "КрАЗ" и полигоне десантно-штурмовых войск, попытались переименовать в демонстрационный показ и представить этакими "покатушками", - отмечается в публикации.
Вторым препятствием для коррупционеров стала позиция компании "Украинская бронетехника", которая официально предложила бронемашины своего производства по ценам на 23% ниже, чем аналогичная продукция других производителей. Кроме того, в случае закупки более 30 машин одного типа компания обязалась дополнительно предоставить специальную скидку в размере 5%.
"Указанное предложение было направлено в Кабинет министров Украины, Министерства обороны и в Генеральный штаб ВСУ - государственные органы, ответственные за формирование гособоронзаказа. В частности, компания "Украинская бронетехника" обратила внимание, что применение конкурентных процедур при закупке подобной техники, производимой несколькими украинскими предприятиями, позволит на партии в 150 машин сэкономить до 300 млн гривен бюджетных средств или - без увеличения запланированных ассигнований - поставить армии дополнительно до 40 машин. В компании уверены, что только надежность техники и ее цена должны быть определяющими критериями при таких закупках.
Ответом на предложение "Украинской бронетехники" стало не приглашение к участию в тендере по закупке бронированной техники, а обыск в офисе компании и на производстве. При этом дельцы из оборонного ведомства, которые инициировали расследование, цинично сформулировали обвинения в поставках "Украинской бронетехникой" некачественной военной техники по завышенным ценам", - сообщают в компании
Те же заинтересованные лица, уверены на предприятии, через СМИ попытались представить рутинное процессуальное действие как "масштабную операцию по борьбе с коррупцией в оборонке" и одновременно привязать "Украинскую бронетехнику" к представителям прошлой власти, которые никогда не были среди основателей компании.
"Команда Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" заявляет, что, несмотря на массированное давление, и в дальнейшем будет настаивать на прозрачных процедурах закупки вооружения и военной техники для украинской армии. Каждый из сотрудников компании, как и все украинские налогоплательщики, осознанно платит военный сбор и имеет право настаивать, чтобы эти средства шли на укрепление украинской армии, а не по карманам и оффшорам представителей прошлой, настоящей или будущей власти", - подчеркивается в тексте.
«Я спасу тебя, девочка! И твою собаку! Я прилечу в Ухань, и мы вместе полетим в сказочный украинский Неверлэнд. Для этого нам нужна вера, надежда и волшебная пыльца! И, возможно, самолет. Я люблю свою жену, люблю свою страну, люблю твою соба-а-аку!», - сказал в телефонном разговоре Питер Пэн Александрович Голобородько девочке Насте из Уханя, которую не пустили на самолет.
Эх, если бы это все хотя бы полгода назад. А сейчас волшебство уже перестает работать. Рейтинг у Питера Пэна уже 40%, и свободное падение продолжается, нарид начал что-то подозревать. А после страха и ненависти в Новых Санжарах подозрения явно усилятся. Бородатая фея Динь-Динь уже не дает ни пыльцы, ни самолета. МАУ Коломойского отказывается лететь в Китай. Собственный премьер рассказывает о продаже наркотиков на фоне рекордного с 2015 года замедления экономики, а глава Таможни, устав после поливания воском девушки в двух башмачках, пьет кофе в шортах на фоне недовыполнения плана сборов на 9 млрд грн в январе. Все как в страшном сне: машина несется в пропасть, а сделать ничего не можешь. И бородатая фея на заднем сиденье ест котлеты и глумливо хохочет.😎
В этот момент открывается дверь, и в кресло переднего пассажира садится мужчина с копной темно-соломенных волос. Он говорит: «Очень рад. Меня зовут Ринат. Мы, похоже, скоро будем в аду. Поэтому - можно я поведу?». Питер Пэн отвечает: «Ваша помощь очень кстати. Биомасса в бешенстве, как и прогнозировал батя. А мне не помешает инвестиционная няня. Давайте начнём с Уханя».
Вот интересно: идея поставить двух людей без политического опыта по главе государства и ввергнуть страну в хаос и падение - это был изначальный план? Или, как обычно, все получилось тупо и глупо само по себе? Возможно, когда-нибудь СБУ даст ответы на эти вопросы. А пока что-то не видно, чтобы Коломойский и соросята рвались спасать рядового Зе. С Коломойским все понятно: ему дают частями, а Игорю Валерьевичу нужно сразу. А вот почему группа Сороса-Пинчука делегировала в Кабмин карикатурных персонажей, которые убивают экономику и топят Зеленского? Это чтобы никто, кроме партнеров Джорджа Тиводаровича, на перспективную агрофабрику не совался?
А пока альфа-самцы выясняют с бета-самцами, кто из них круче, на сцене появляются гамма-самцы, которые и начинают заниматься оплодотворением самок. Имена гамма-стратегов секрета не составляют - министр Аваков и олигарх Ахметов. Первый демонстрирует готовность обеспечить контроль и порядок, второй - к широкому спектру поддержки: от стратегической до оперативно-технической. На фоне отказа Коломойского Ахметов предлагает самолет «Шахтера» для транспортировки девочки с собачкой и всех, кто там остался еще. С этим, правда, проблемы - после теплой встречи оставшиеся в Китае украинцы задумались - а может, все-таки лучше в Китае остаться?
Об Авакове мы уже писали в пятницу. Кейс Ахметова не менее интересен. Как отмечает Financial Times, «Ахметов хочет стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, ослабляя влияние давнего соперника - олигарха Игоря Коломойского. Зеленский получил благоприятное освещение на украинском телеканале Ахметова и на телеканале "Украина 24", который начал вещание в конце прошлого года. Ахметов будет незаменим, если Зеленский решит одну из самых сложных проблем Украины - продолжающуюся войну с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе!». Financial Times констатирует, что олигархи по-прежнему оказывают огромное влияние на политику и государство и стремятся быть ближе к власти, чтобы защитить свои деловые интересы и получить преимущество перед конкурентами.
Да и Зеленский своей комплексной несостоятельностью доминирование олигархов в Украине только консервирует. До конца его правления они будут управлять страной. Через телеканалы и своих чиновников. То есть через коррупцию и лоббизм. Вопрос только в расстановке сил и последствиях. Что происходит при Коломойском и соросо-пинчуковско-ложкинской команде - уже видно. Что будет, если в исполнительную власть зайдут люди Ахметова? СКМ - не «Тесла». А Ахметов явно не Илон Маск. Но интересы его бизнеса - металлургического, энергетического, стивидорного - совпадают с интересами развития государства. Грубо говоря, он заинтересован в работающей «Укрзализныце», портах и стабильной работе энергосистемы.
Бизнес Ахметова - это молочный бизнес, игра вдолгую на десятилетия. Бизнес Коломойского - всегда был паразитированием на государстве, это мясной бизнес: найти казенную корову пожирнее, забить её и выйти в деньги. Какой пример не возьми - это так. Везде украдены государственные миллиарды. От Приватбанка до Укрнафты. Характерная деталь: зарплаты на флагманских предприятиях Коломойского и Ахметова отличаются в полтора-два раза в пользу последнего.
Эти преимущества в бизнес-подходах, впрочем, не отменяют обязательности того, что люди Ахметова, войдя во власть, будут лоббировать интересы его бизнеса. И не отменяет того, что любая олигархическая поддержка в виде медийного ресурса телеканалов, финансового ресурса для «абонентской» поддержки депутатского корпуса и денег на избирательную кампанию (а уже ясно, что одними видосиками Зеленский уже больше никогда выборов не выиграет) - это а) коррупция и б) выполнение встречных обязательств за государственный счет.
Но другого не будет. При Зеленском будет все либо очень плохо, либо полный… Президент уже понимает, что Кабмин Гончарука не справляется и нужны срочные меры - либо полная перезагрузка, либо, как это сейчас обсуждается - точечная. Заместители министров, те самые «крепкие хозяйственники», ахметовские или от иных центров влияния, но доказавшие свою способность не только воровать, но и управлять государственной машиной. Состоится ли вхождение Ахметова во власть, увидим по назначениям в Администрации морских портов, «Укрзализныце» и Мининфраструктуры и энергетической сфере.
При сохранении статус-кво Украина оказывается в очень нехорошей ситуации. Что будет, если итальянский очаг коронавируса будет развиваться по Европе, предположить сложно. При пессимистическом варианте это может прямо угрожать украинской экономике. На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов. Десятки городов на карантине, отменен Венецианский карнавал, закрыт театр "Ла Скала", Армани проводит показ при пустом зале. Резкий рост числа заболевших вывел Италию на четвертое место в мире по этому показателю - после Китая, Южной Кореи и Японии.
Украинская экономика до сих пор не завалилась в штопор только благодаря заробитчанам и их деньгам, приносимым в страну. Они поддерживают потребительский спрос, они поддерживают курс гривны и т.д. Это единственные наши инвесторы, которые еще верят в Украину. При закрытии границ (как это сделала Турция на кордоне с Ираном) в случае трансъевропейской эпидемии, проблемы в экономике даже избиратели Зеленского ощутят очень скоро. И не только в экономике. Особенно на Западной Украине, живущей за счет заробитчан.
2 МЛН РУБЛІВ У «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» І ПІВСОТНІ ВИКРАДЕНИХ СЕРКЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ВЗЯЛИ ДО УВАГИ - полковника ЗСУ виправдовує суд другої інстанції
Кого нині здивуєш державною зрадою? Тю, та вона ж на кожному кроці!
Кремлівські емісари підняли голови і лізуть звідусіль, гордо крокуючи червоною доріжкою Іменем Закону України!
І якби ж то тільки політичні «мєждусобойчики» з допомогою суддів вирішувались.
Пам'ятаєте полковника Астахова із Вінниці? Пишуть відвертий «сєпар» і українофоб, якого СБУ спіймала на гарячому у квітні 2019-го. Так от, суд другої інстанції у Вінниці виправдав Астахова стосовно незаконного накладення на нього стягнення - попередження про неповну службову невідповідність!!!
Чим керувався суд, приймаючи такі рішення?!
А далі буде… Палковнік, проти якого відкрито кримінальне провадження, хоче повністю відновитися на службі! Це навіть не ганьба - це лютий треш!
Пригадаймо, хто ж такий той Олександр Астахов. Це - досвідчений військовий, перший заступник начальника штабу виду Збройних Сил, саме він був головним відповідальним за усі секрети в штабі Командування Повітряних Сил!
Що ж таке вчинив Астахов у 2019-му (а може й раніше)?
На начебто нічого, просто виніс зі штабу і зберігав удома документи особливо важливої секретності: папери, електронні носії і т.д. А що ж у тих документах? А там - усі дані про наші війська в тилу, дислокація військ та частин в районі ООС, детально розписано про те, як ми маємо реагувати на повномасштабну агресію Росії, які сили та засоби залучати, техніку, людей, наші проблеми на визначених напрямках. Усього - півсотні надважливих секретних документів.
Що означає втратити ці документи у контексті війни з Росією? А те, що ви сядете грати в карти із шахраєм його ж колодою!
Любі друзі, «при Сталине такого не было!» - одразу до стінки ставили!
Палковніка взяла на гарячому СБУ. І знайшли вдома ще багато цікавого. У лютому 2014-го, рівно шість років тому, на Майдані почалося криваве звірство. І саме у лютому 2014-го (встановлено слідством) на ім'я товарісща Астахова відкривається рахунок в «Сбербанку Росии» у місті Брянськ (РФ) на суму 2 000 000 рублів. Звісно ці кошти Астахов не задекларував - мабуть, у ФСБ, були проти!
Уся сума пролежала на книжці Астахова у «Сбербанку» країни-агресора всю війну! Усі шість років! В російських рублях! З початку Майдану! Совпадєніє?...
Питання для роздумів: чи пов'язував взагалі високопоставлений посадовець Збройних Сил України своє життя з Україною, а може готувався з квітами зустрічати колони російських танків у Вінниці.
Тож, запасаємося поп-корном і чекаємо, коли нарешті наш СПРАВЕДЛИЙ СУД відновить на службі товарісща Астахова, навколо якого рясно ростуть усі ознаки державної зради.
Уже завтра, 26 лютого 0 10.15, 7-й Апеляційний суд Вінниці може скасувати рішення попередньої інстанції про позбавлення Астахова доступу до державної таємниці.
Наступний крок - 3-го березня о 9.45: товарісщ Астахов добиватиметься рішення суду щодо скасування наказу Міністра оборони України про його звільнення з військової служби.
І може навіть доб'ється!
Мабуть треба підтримати полковника, хто чим може!