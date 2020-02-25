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 С начала суток 25 февраля враг 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно:

в районе Катериновки - из 120-мм миномета - 10 мин.

Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ в районе Талаковки, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3177818
 
 
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Ну так наши же воїнів Господь оберігає. Він,як то кажуть на мацковії,не фраєр.Він все бачить...
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Это "перемирие" уже небось достало наших хлопцев на войне.
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***Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім'я, бо справжні відчуття
Ріднять близьких по духу... Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибо, что живой! - в очах читаю,
Братерства радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Я прокричу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"
Автор цього вірша й донині ТАМ...Дякуємо..
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Два мира и бездна между ними:
Вверху орки отдают тело воина ВСУ погибшего 22 февраля
Внизу «фашызды» отдают тело орка ликвидированного позднее.

С начала суток 25 февраля враг 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7572
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а я вже починаю хвилюватися за відсутність наших втрат з цією відносною тишею на фронті....
Що саме Зебіл здав ***** за неї?
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