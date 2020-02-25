 С начала суток 25 февраля враг 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;
недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно:
в районе Катериновки - из 120-мм миномета - 10 мин.
Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
12.02.2019 09:28 Кононенко Галина потрібна наша допомога: помирає молодий лікар, який врятував сотні життів
У Вінницькому військовому шпиталі медики намагаються врятувати життя своєму 41-річному колезі -хірургу
"За час роботи і служби цей чоловік провів безліч складних операцій, рятуючи життя людей, давайте ми всі разом постараємося допомогти врятувати його життя", - пише авторка публікації.
Номер карти його дружини Пасько Наталії для збору грошей в гривнях в ПАТ Приватбанку: 5168 7573 8678 7958 . Рахунок у євро: 5168 7573 8997 6855
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім'я, бо справжні відчуття
Ріднять близьких по духу... Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибо, что живой! - в очах читаю,
Братерства радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Я прокричу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"
Автор цього вірша й донині ТАМ...Дякуємо..
Вверху орки отдают тело воина ВСУ погибшего 22 февраля
Внизу «фашызды» отдают тело орка ликвидированного позднее.
Що саме Зебіл здав ***** за неї?