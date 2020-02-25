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 Происшествия, Общество
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 Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах

Четырех участников протеста в Новых Санжарах суд отправил в СИЗО.

Об этом сообщает "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что четырех из пяти подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах суд взял под стражу, а одного сейчас разыскивают.

В целом правоохранители расследуют шесть уголовных производств из-за групповых нарушений правопорядка в Новых Санжарах.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177815
 
   
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Бабу Зину арестовали с подругами которые смотрели ТСН на 1+1 и поэтому начали сеять панику?)
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а это мысль. я про установить уголовную ответственность за просмотр и пересказ увиденного на нек-рых каналах.
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Евреи своих сограждан, едущих из Китая, в Израиль не впускают. У жителей Новых Санжар просто не было выбора, учитывая нищенское существование разваленной системы здравоохранения в Украине.
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да, да, да... многого добились? не считая того, что опозорили страну на весь мир и устроили кацапам национальный праздник на неделю.
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Як, і совкодрочера Ківу з його помічником також арештували? Чи лише аваковських "нацжон" з Кривого Рогу 😕
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ага.., например Дубинский распаливал..., московские попы...
Зеля тоже угрожал звакуированными киянам....
Только те кто камни кидал ответственные...?
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Блин, хорошо хоть слуги не додумались до смертной казни!
Даже Янукович за Врадиевку никого не привлекал. А этот пошел дальше на поводу у Авакова.
Давайте попробуем найти разницу между Нацгвардией и Росгвардией?
Говорите в Украине блоггеров не сажают? Похоже вопрос ближайшего времени...
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А давай ти підеш на раша,(тьху),тудєй, і там все це розкажеш.Ну або на лєнту.сру.Нєт,***, прєдєла совершенству
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организаторы массовых беспорядков арестованы, бедного Василя посадят, бо дурний, не стал мултимиллионером на подобии самого министра МВД, неприкасаемого
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Може на нарах порузумнішають, хоча генпридурку югі це розуму не додало, а статки збільшились.
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Теперь будут сидеть вместе с беркутовцами убивших Сотню и с расхитителями оборонпрома!
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Щось ,мабудь,в лісі здохло... Чи суддя з глузду з"їхав...
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Суд арестовал 4 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3507
а вот это не массовые беспорядки? А де суд?
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