EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  647  6
Все про:мошенничество (777) ОГА (1593) Офис генерального прокурора (107)

 Мошенники обещали должности глав ОГА в обмен на более чем $4 млн, - Офис генпрокурора

Правоохранители задержали во время передачи $550 тыс. группу мошенников, которые пытались завладеть денежными средствами гражданина в сумме $1,65 млн за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации. Такие возможности мошенники аргументировали своими связями с президентом Украины, премьер-министром, главой Офиса президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Офиса генпрокурора.

"В этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме $350 тыс. мужчину, который пытался завладеть мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме $3 млн 100 тыс. за якобы содействие в назначении его на должность главы Николаевской областной государственной администрации якобы через своих знакомых в Офисе президента Украины и Кабинете министров Украины", - сообщает Офис генпрокурора.

Согласно информации, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3177813
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Этот который Давал такие Деньги не кричал Ли , Что Он не Лох, - пытаясь заполучить Должность.
 показать весь комментарий
 
не пойму зачем таких задерживать. разве только конкуренция ?
 показать весь комментарий
 
 
Всем пора усвоить, что такие должности даются только за умение кривляться со сцены и стучать хреном по роялю. Мошенники обещали должности глав ОГА в обмен на более чем $4 млн, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9413
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх