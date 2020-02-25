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 Китайские ученые заявили о разработке еще одной вакцины от коронавируса

Как сообщают китайские государственные СМИ, в Тяньцзиньском университете заявили о разработке вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Мail.

Сообщается, что профессор, отвечающий за проект, принял четыре дозы препарата без каких-либо побочных эффектов.

По словам эксперта, средство далеко от продажи на рынке, потому что должно пройти клинические испытания. На это уйдет не менее шести месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американская компания разработала первую вакцину от коронавируса COVID-19 для тестирования на человеке

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.

Также читайте: На изготовление вакцины от коронавируса COVID-19 уйдет до 1,5 лет, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3177811
 
 
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Работают люди.
Только вопрос, нафига вы создавали тот вирус?
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Этот бред..о том что вирус кто то создал... ты сам придумал..или подсказал кто то??
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всю дрянь придумывают фармакомпании , что бы потом продать лечение
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напоминает историю с самым-самым последним китайским предупреждением
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Всё равно страшно . Перестаньте уничтожать леса . Пусть у обезьян будет возможность стать человеками после людей .
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))) ты серьезно ??
Дарвин написал, что люди и обезьяны могли иметь общего предка.
Так что у бибизянок нет шанса
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Так люди уничтожат сначала всё вокруг.
Сожрут и обизянок ((
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Китайцы сначала изобрели Курицу , - Которая сейчас несет короновирусные Яйца .
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Т.к. есть повторные заражения, чё то я сомневаюся, что вакцина будет эфективной. Хотя.. Время покажет...
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первый у них пошел как оригинал.. второй - как хорошая подделка...
а будет еще...для простых...как поганая китайская поделка (без двойной "д")...)))))
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Професор принял 4 дозы прививки . А как теперь узнать , эфективна ли она ?
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еще сложнее, если все четыре дозы разного производителя - там ваще голяк! )))))))
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Що там собі думають легендарні британські вчені? Вони краще за інших все знають. Я тільки їм довіряю та чекаю на їхні дослідження.
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