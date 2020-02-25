EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1199  29
Материалы по теме:
Все про:Шеремет (435) Рябошапка Руслан (288)

 Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает ,что подозрения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета качественные.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о якобы низком качестве подозрений в деле.

"Подозрения качественные. Доказательств для того, чтобы начать уголовное преследование было достаточно на тот момент. Это означает, что уголовное преследование лиц было начато на основании достаточного объема доказательств. Подозрения признаны судом обоснованными и не один раз", - отметил Рябошапка.

По словам Рябошапки, для того, чтобы "передать дело в суд, а это следующий этап, необходимо собрать дополнительное количество доказательств".

"Сейчас следствие как раз этим занимается", - сказал генпрокурор.

Смотрите также: Убийство Шеремета: Разница 9,7 см! С ростом 177 см Антоненко никак не может быть мужчиной на записи с места преступления, - Маслов. ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3177810
 
 
 Топ комментарии
 
Да. Подозрения качественные, а с доказательствами - не сложилось.
 показать весь комментарий
 
Каких доказательств? Сфальсифицированных экспертиз?
 показать весь комментарий
 
Тобто трое людей звинувачені та обмежені в своїх свободах через чиюсь підозру, яка не має доказів??? АПУПЄТЬ!!!
Презумція невинуватості? Ні, не чули!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да. Подозрения качественные, а с доказательствами - не сложилось.
 показать весь комментарий
 
 
По таким подозрениям можно самого Рябошапку садить. И любого.
 показать весь комментарий
 
 
таки у меня от ихних цитат мировозрение постоянно расширяется . скоро до границ вселенной дойдёт
 показать весь комментарий
 
 
Подозревать можно кого угодно, а вот только докажи эти самые подозрения.
 показать весь комментарий
 
 
Качественно подозреваю, что следователи по делу работают тупо некачественно.
 показать весь комментарий
 
Тобто наявні ліві докази на вирок не потягнуть...
 показать весь комментарий
 
 
Каких доказательств? Сфальсифицированных экспертиз?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто трое людей звинувачені та обмежені в своїх свободах через чиюсь підозру, яка не має доказів??? АПУПЄТЬ!!!
Презумція невинуватості? Ні, не чули!
 показать весь комментарий
 
 
Напоминает дело Гонгадзе . Надо начинать думать , а не жить по-приколу .
 показать весь комментарий
 
 
У меня есть "качественное подозрение" насчёт роста Рябошапки. Он тоже годится... Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 6967
 показать весь комментарий
 
 
ЕСЛИ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАКОГО ХРЕНА ИХ ПОДОЗРЕВАЮТ? Я ВОТ ПОДОЗРЕВАЮ НА ОСНОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ *********** В ЗРАДЕ!
 показать весь комментарий
 
 
...мотив у них то какой?..и кто заказчик, Шапка? Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 8119..
 показать весь комментарий
 
 
Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства/ В университете Соломона математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапка отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений./ Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски 10.02.20 / На вопрос о том, называли ли депутаты Рябошапке фамилии лиц, которых следует привлечь к ответственности, он ответил:"Это не совсем так. Есть вопросы по различным уголовным кейсам, которые сейчас есть у прокуратуры. И есть вопросы о слухах о том, как с ними сейчас обходятся, что с ними происходит" . 04.10.2019
 показать весь комментарий
 
 
А "Рябокепка" не чув вислову: "Правда не те, щоя хочу бачить, а те, що я зможу довести..."? Стосовно бронежилетів, Гримчака, теж були "якісні підозри"... Чим закінчилось?...
 показать весь комментарий
 
 
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Ну если взять как Убийство , - то это преступление .Шеремет загадочная личность . Как бы белорус и как бы и россиянин ОРТ 1канал , журналист на россии в Украине на ТВі. Писалось , утверждать не могу мало информации , но говорили , что проект ФСБ внедрен в Украину , говорят , что они его и убрали. Правды нет , -что кто Хотел с его смертью и какой резонанс проявить.
 показать весь комментарий
 
Прокурвор Ряба Шапка - брехливий мудак . Підозра якісна і додаткових доказів не вимагає
 показать весь комментарий
 
 
Подозрение это когда ты связан с жертвой и у тебя нет алиби. Тебя застали на месте преступления. А тут подозревают по желанию левой пятки. Таким образом подозревать можно любого.
 показать весь комментарий
 
Тобто ще жорсткіше катувати підозрюваних? Інвалідами зробити - але докази вирвати?
 показать весь комментарий
 
 
У меня есть качественное подозрение, что власть проводит капитулянтскую политику на развал страны.
 показать весь комментарий
 
 
Трудно объяснить логику этого человека, ведь "подозреваемые" всё это время, после убийства Шеремета, находились на территории Украины, никто не пытался сбежать и что мешало "следствию" собирать "доказательства не ограничивая их свободу? - загадка!
Скорее всего, "следствию" очень нужны их "чистосердечные" признания, но дело шито "белыми нитками" настолько очевидно, что скоро и самим "следователям" станет понятно, что что-то пошло не так... и надо будет извиниться, выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб и при этом ещё и самим не сесть на скамью подсудимых.
 показать весь комментарий
 
Если вам нужен по-настоящему мудрый совет, обратитесь к медведю с опилками в голове.

1."У одних в голове что-то есть, у других - нет, и тут уж ничего не попишешь."

2."Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться."
3." Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!"
4."Если кто-то слишком много прыгает, однажды он допрыгается." - Винни-Пух
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх