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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18001) Головань Игорь (36) Оппозиционная платформа - За життя (39) Офис генерального прокурора (107)

 Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении группы народных депутатов ОПЗЖ, в частности, Р. Кузьмина, М. Скорика, Ю.Загороднего, Н.Шуфрича и других, за ложное сообщение о преступлении.

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"17 декабря прошлого года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограбление Украины на 100 млрд долларов США бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко, а также захват власти в Украине экс-администрацией президента США и, как указано в заявлении, ее агентурной сетью во главе с Порошенко", - отметил Головань.

Он подчеркнул, что никаких фактов это заявление не содержит, а ее авторы таким образом имели целью ввести в заблуждение детективов НАБУ. "Это - безосновательное и ложное обвинение в совершении преступлений, которые являются не подтвержденными, а именно гипотетическое предположение совершенное оппонентом демократической партии США, вероятно, в рамках внутриполитической предвыборной борьбы за пост президента США", - отметил Головань. По мнению адвоката, это заявление должно оцениваться как представление заведомо ложного сообщения о преступлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Головань о "силовом приводе"

Адвокат пятого Президента Украины отмечает, что подобные юридические фейки, которые производят представители кремлевской "пятой колонны", должны получить соответствующую правовую оценку, а писатели-фантасты из ОПЗЖ - понести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины. Ведь их действия не только подрывают авторитет Украины на внешней арене, но и носят признаки вмешательства в избирательную кампанию в США.

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань 01

Также читайте: Адвокаты Порошенко обжаловали "силовой привод" в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия

Источник: https://censor.net.ua/n3177809
 
   
 Топ комментарии
 
Отлично, нужно ещё и зарегистрировать уголовные производства на Зеленского и Портнова за клевету в отношении Порошенко Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4102
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Вот бы ещё наказать рядовых зебилов которые врали насчет разворовывания армии и о том что Порох обогатился в несколько раз
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За що? За те що тупі повірили кацапській брехні з олігархічних каналів?
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Отлично, нужно ещё и зарегистрировать уголовные производства на Зеленского и Портнова за клевету в отношении Порошенко
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Парашенко на нары давно пора садить а не клеветать
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За що? За те що тупі повірили кацапській брехні з олігархічних каналів?
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оклеветать барыгу невозможно, оно так об о сранное, что стыдно за страну
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Статьи в КК за клевету нет. В статье же говорится о уголовном производстве за ложное сообщение о преступлении. Улавливаете разницу?
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Стань на облік у найближчому дурдомі дебіл ватномовний.
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Вот бы ещё наказать рядовых зебилов которые врали насчет разворовывания армии и о том что Порох обогатился в несколько раз
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По закону жанра зебобіки повинні атакувати цю новину разом опзжистами. Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8814
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им пофигу, за это Лэсю на опохмелку не дадут... Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2234...
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Представители кремлевской "пятой колонны" почти на всех каналах , включая "Сватов" .
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и очень даже верю, что барыга грабил все, что мог
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Верить можно во все, что угодно.
Я верю, что у Вас лицо в подростковых прыщах, но это не означает, что так оно и есть.
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Я например верю, что ты касапский дебил, воняет аж через монитор от тебя алень. Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6362
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Это тот обама который Украине ничем не помог во время пика агоресси расеи
Это тот парашенко который 5 лет с ахметовым пособничали помогали террористам лднр параллельно обдирая и унижая украинцев?
И что этих уродов ещё и не критикуй!?
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во время президентства, порошенко поднялся в списках форбс, а народ обнищал в три раза, если где-то убывает, то в другом месте пребывает, вот у барыги и прибыло
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Не ну может быть, оно право?
https://focus.ua/files/2019/txt/04/rating/12_13_1.jpg

И там обозначен тренд -1(минус один). Значит опустился на одну позицию.
Зато Жеваго +1, новинский +3, ФИРТАШ +1, Шуфрич +1, Суркисы +1
Так в каком месте "ПРЕБЫВАЕТ"?
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А не опустився бува, вася имбецильний?
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...а вот это уже уже интереснооо...неужели Вафлича посодють?
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...ох и полюбят его на зоне то черной..ох и полюбят.. ...и он полюбит... Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2917...
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богатые бранятся, по-українськи...пани шось ділять
но в Украине панов не сажают, законы лишь для холопов, вот в чем проблема
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так... тело само придет на допит или таки приведут? делаем ставки
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Останнім часом з"явилось багато нульовок на форумі про які ніхто і не чув. Зате хутко зникли зебіли які рік тому волали що ЗЕ їхній президент. Совпадєніє?
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Порошенко с Обамой украли 100 млн долларов, и спрятали их под вигвамом индейского вождя.Это не шутка. Может возникнуть международный скандал. ))
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Одни люди верят, что Бог есть, другие - что Его нет. И то и другое недоказуемо.
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Шо Обама теж барига-мародер-ліпецький? Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против депутатов ОПЗЖ за клевету в отношении Порошенко и Обамы, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4548
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Хай спочатку на допити навчиться ходити! А то в Петруся то закордонна подорож , то приступ несправедливості ! Якщо ви лише запрошуєтесь як «свідок», то чого вам боятися? Чи хтось вважає себе «вищим» за простих людей!
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Ви,шановний нарід,зверніть увагу на регалії якогось там прокурорчика,який виносить постанову....А якщо на фото це його реальний #бальник,то тоді він ван нарозслідує...Так нарозслідує,що мама-не горюй....Знаю я таких прокурорчиків....
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США просто так не дозволять на себе "гнати"... Все, російським прихвостням прийшов політичний кінець.
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