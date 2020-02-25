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Все про:Минобороны (6313) ВСУ (456) Фролова Алина (11)

 В марте должен произойти переход ВСУ на новую структуру, - замминистра обороны Фролова

Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявила, что в марте должен произойти переход Вооруженных сил Украины на новую структуру.

Об этом сказала она на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Но на данный момент все готово к тому, чтобы фактическое изменение структуры и изменение структуры управления произошло. Мы ждём только последний закон, который как только разблокирован будет парламентом, мы ожидаем, что будет проголосован. Потому что дата этих изменений планировалась в 2021 году. Мы перенесли их на более ранний этап и надеемся, что где-то в марте мы сможем фактически изменить структуру Вооруженных сил", - сказала Фролова.

По словам замминистра, это "огромное изменение", потому что Украина переходит от постсоветской структуры Вооруженных сил на современную структуру сил, которая отвечает НАТОвским стандартам, что даёт ВСУ возможность быть совместимыми со стандартами Североатлантического альянса, который внедряет другие принципы управления, применения сил, генерирования сил.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177806
 
 
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Мені щось цей текст і заголовок вухо ріже. Як це ВСУ переходить на нову структуру?
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було: взвод - рота - полк - батальйон - бригада - армія, а тепер якось інакше
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Сотня - тисяча - тьма. В марте должен произойти переход ВСУ на новую структуру, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 1074
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відповідно: десяцький, соцький, полковнік, хенєраль
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Начолі з Володарем Тьми. В марте должен произойти переход ВСУ на новую структуру, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 4841
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та там ціла купа ще радянських наказів та документів. Не думаю, що їх всі разом грохнут. Є документ який передбачає годування коней (від 50-х років), причому мова не про тяглову силу як таку, а кавалерію. О як.
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Це не під цю подію запускали тут фейк про скорочення раціону в Збройних Силах?
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должен произойти/ замминистра Фролова вся в будущем.Настоящее её не интересует. Как и остальных слуг народа Коломойского.
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переформируют в диванные войска и сделают меня маршалом ? ))))
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