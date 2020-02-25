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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли из незаконного оборота крупную партию ликероводочных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2020" было установлено, что на территории одного из столичных предприятий в помещении, которое не зарегистрировано как место хранения алкогольных напитков, хранится крупная партия алкогольных напитков без марок акцизного налога.

Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн 02
Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн 03

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 55 тыс. 321 бутылка ликероводочных изделий в ассортименте (водка различных торговых марок, бальзамы, вермуты, коньяки, настойки, шампанское, вино и др.) общей ориентировочной стоимостью почти 7 млн грн.

Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн 04
Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн 05
Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн 06

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В отношении 42-летнего киевлянина, который хранил алкогольные напитки, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3177805
 
 
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нічого розповідати про патриотизм і т.д.,бо крадуть всі,хто сидить хоч на чомусь,податки не платимо,бо всі фопи і т.д.
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когда я заходил в эту новость, я ужидал увидеть ФОТО... налоговиков, которые купаются в ваннах из бухла и прикуривают сигары 500 гривневыми купюрами... а тут скукота какая то ))))
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