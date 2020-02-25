 Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2020" было установлено, что на территории одного из столичных предприятий в помещении, которое не зарегистрировано как место хранения алкогольных напитков, хранится крупная партия алкогольных напитков без марок акцизного налога.





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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 55 тыс. 321 бутылка ликероводочных изделий в ассортименте (водка различных торговых марок, бальзамы, вермуты, коньяки, настойки, шампанское, вино и др.) общей ориентировочной стоимостью почти 7 млн грн.







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В отношении 42-летнего киевлянина, который хранил алкогольные напитки, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.