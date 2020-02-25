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Все про:журналистика (2584) Россия (75021) Слуга народа (678) Дудь (1) Мотовиловец (10)

 "Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину"

Нардеп от от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец против запрета гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

"Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я не поддерживаю такой законопроект (если бы он был. - Ред.). Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей", - объяснил он.

Данное мнение он выразил в ответ на вопрос о возможном запрете гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

"Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177803
 
   
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проблемма манкуртов секты "какаяразница" они поголовно висят на кацабских ютубканалах, качают контент с кацабских сайтах. Как говорил Бендукидзе первый шаг в победе над рф, это свыкнуться с мыслью что на месте рф море. но для этого нужно бляха хотя бы 2 языка знать!!!
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Да понятно уже, что стратегическая цель холуёв - сдать Украину "Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину" - Цензор.НЕТ 8948
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Да кому этот вещающий для мацковских хипстеров полуглпмурный вДудь здесь нужен...своих таких некуда девать.
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Да понятно уже, что стратегическая цель холуёв - сдать Украину
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Кирилл Лещенко

Да понятно уже, что стратегическая цель холуёв - сдать Украину

"Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину" - Цензор.НЕТ 3516
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Да кому этот вещающий для мацковских хипстеров полуглпмурный вДудь здесь нужен...своих таких некуда девать.
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Значит следующим шагом будет разрешение военным кацапам и новоросам занимать должности в украинской армии? "Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину" - Цензор.НЕТ 2191
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проблемма манкуртов секты "какаяразница" они поголовно висят на кацабских ютубканалах, качают контент с кацабских сайтах. Как говорил Бендукидзе первый шаг в победе над рф, это свыкнуться с мыслью что на месте рф море. но для этого нужно бляха хотя бы 2 языка знать!!!
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нахер он нужен..
пусть еще жириновского пригласит..как суперуправленца..
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По моему Дудь Украинец , а родился в Германии .Ген , что пушка может Выстрелить и попасть или Промахнутся.
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Скоріше лишня хромосома вистрелить - російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання.
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Може буть і так .Може і так як було заложено з молоком матері.Макаревич руський , а як не травили і цькували він своєї думки не змінив по поводу України.
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Валька-полстакана тоже вот, из Жмеринки что ли, а какая знатная курва получилась.
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А ОПЖЗ целая фракция и как бы Украинцы. Просто подходить индивидуально.
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Да, украинцы по паспорту. Но народная мудрость гласит что бьют обычно не по паспорту, а по морде. А там есть за что.
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может Киселева назад вернуть, если захочет?))
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Только в виде радиоактивного пепла, которым он грозился, да и зачем этим отребьем нашу землю паскудить ?
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А на кокой к..ц оно тут нужно? Его место в Параше.
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Гром

"Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину" - Цензор.НЕТ 6688

2 МЛН РУБЛІВ У «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» І ПІВСОТНІ ВИКРАДЕНИХ СЕРКЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ВЗЯЛИ ДО УВАГИ - полковника ЗСУ виправдовує суд другої інстанції
Кого нині здивуєш державною зрадою? Тю, та вона ж на кожному кроці!
Кремлівські емісари підняли голови і лізуть звідусіль, гордо крокуючи червоною доріжкою Іменем Закону України!
І якби ж то тільки політичні «мєждусобойчики» з допомогою суддів вирішувались.
Пам'ятаєте полковника Астахова із Вінниці? Пишуть відвертий «сєпар» і українофоб, якого СБУ спіймала на гарячому у квітні 2019-го. Так от, суд другої інстанції у Вінниці виправдав Астахова стосовно незаконного накладення на нього стягнення - попередження про неповну службову невідповідність!!!
Чим керувався суд, приймаючи такі рішення?!
А далі буде… Палковнік, проти якого відкрито кримінальне провадження, хоче повністю відновитися на службі! Це навіть не ганьба - це лютий треш!
Пригадаймо, хто ж такий той Олександр Астахов. Це - досвідчений військовий, перший заступник начальника штабу виду Збройних Сил, саме він був головним відповідальним за усі секрети в штабі Командування Повітряних Сил!
Що ж таке вчинив Астахов у 2019-му (а може й раніше)?
На начебто нічого, просто виніс зі штабу і зберігав удома документи особливо важливої секретності: папери, електронні носії і т.д. А що ж у тих документах? А там - усі дані про наші війська в тилу, дислокація військ та частин в районі ООС, детально розписано про те, як ми маємо реагувати на повномасштабну агресію Росії, які сили та засоби залучати, техніку, людей, наші проблеми на визначених напрямках. Усього - півсотні надважливих секретних документів.
Що означає втратити ці документи у контексті війни з Росією? А те, що ви сядете грати в карти із шахраєм його ж колодою!
Любі друзі, «при Сталине такого не было!» - одразу до стінки ставили!
Палковніка взяла на гарячому СБУ. І знайшли вдома ще багато цікавого. У лютому 2014-го, рівно шість років тому, на Майдані почалося криваве звірство. І саме у лютому 2014-го (встановлено слідством) на ім'я товарісща Астахова відкривається рахунок в «Сбербанку Росии» у місті Брянськ (РФ) на суму 2 000 000 рублів. Звісно ці кошти Астахов не задекларував - мабуть, у ФСБ, були проти!
Уся сума пролежала на книжці Астахова у «Сбербанку» країни-агресора всю війну! Усі шість років! В російських рублях! З початку Майдану! Совпадєніє?...
Питання для роздумів: чи пов'язував взагалі високопоставлений посадовець Збройних Сил України своє життя з Україною, а може готувався з квітами зустрічати колони російських танків у Вінниці.
Тож, запасаємося поп-корном і чекаємо, коли нарешті наш СПРАВЕДЛИЙ СУД відновить на службі товарісща Астахова, навколо якого рясно ростуть усі ознаки державної зради.
Уже завтра, 26 лютого 0 10.15, 7-й Апеляційний суд Вінниці може скасувати рішення попередньої інстанції про позбавлення Астахова доступу до державної таємниці.
Наступний крок - 3-го березня о 9.45: товарісщ Астахов добиватиметься рішення суду щодо скасування наказу Міністра оборони України про його звільнення з військової служби.
І може навіть доб'ється!
Мабуть треба підтримати полковника, хто чим може!
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Та гнати в шию цих "слуг уродів" з їхнім зеленським... Зрадники кончені..
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Все кацапы одинаковые. Исключение Бабченко и умершая Новодворская.
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Нет, пошли все эрэфийцы нах. И плохие, и не очень. Как известно, хороший россиянин каждый 200.
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"Слуги урода" не зрадники. "Слуги урода " це вороги України . Це все, що потрібно знати про цих "слуг" *****.
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На х...нам їхні Дуді, своїх вистачає, жоден з тих дудів слова українською не скажуть.
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Пусть проходит проверку, отказывается от гражданства РФ, получает по процедуре украинское гражданство. В письменной форме и на камеру на весь мир ( как говорится) говорит чей Крым, Севастополь и Донбасс. Официально объявит что РФ агрессор а Путин военный преступник. Споет кричалку "футбольных украинских фанатов" и тогда можно подумать об трудоустройстве даже в СМИ,
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вДюдь, ксюша собчак, інші російські журналізди нехай у себе там журналюють в РФ - задачі їх поки очевидні - злити протесні настрої росіян і переконати, що нема путіна - нема РФ. А ще в них прізвища українського походження і вони не дуже то і проти приєднати всю Україну до РФ.
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а чим погані наші журналісти, наші актори, що треба з казлостана брати на роботу? не подабається їм там щось, нефіг. он якесь плюгаве зараз дебілне ток-шоу ведеде на якомусь каналі, на щастя громадянство йому ще не дали, то воно каже, що голосувало за х...ла, а воно стало ще гірше, топоїхало в Україну, правда рідкісний випадок він українську вивчив, не чистокровний кацап, генетичної вади з щелепою не передалося. Але всеодно, чому не можна було знайти в Україні ведучого, чому з кацапії брали, і взагалі чому кацапню запрошують різні ток-шоу тут вести, акторів в фільмах грати, вони слова по українськи сказати не можуть, то й знімають на кацапській і говорять, що ніби українською воно не звучить, та ясне діло, лишньохромосомне слова вимовити українською не може, бо у нього щелепа не така, то й не звучить.
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Нічого дивного зебіли продовжують деградувати))) Незабаром запропоеують роботу Скабєєвой, Кісільову)))
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Якщо Дудь ще не сидить, то він ланка кгбшної схеми керованих конфліктів. В Кацапстані все кероване - смі, опозиція, активісти, реальна опозиція або мертва, або за кордоном. Крапка.
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Команда зе уже не может притворяться . Лезет их них вата , лезет .
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Коли цей мотовиловець пробуде рік на передовій,тоді в нього з"явиться право щось пропанувати,а поки що нехай завалить своє хлібало і не легалізує ворожих засланців. "Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину" - Цензор.НЕТ 4191
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Та вони за_бали:
"Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента парламента для "защиты русского языка"."
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-rade-predlagajut-razreshit-vystuplenija-na-russkom-jazyke/
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Граждане расеи себя уже более чем дескредитировали, типа он в 2020 прозрел и приехал к нам денежку зарабатывать. Где оно было в 2014?
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Был уже один такой, лысый, любит притворяться мертвым, всегда клянчит деньги. Сбежал в Израиль, представьте себе.
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А если Скабееву и Соловьёва запретят, то тоже пусть к нам работать едут?
Дудь Дудём, а Путин сюда целую ораву своего журналистского отребья зашлёт, предварительно их "репрессировав" для виду. Вы что, Россию не знаете, идиоты?
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Пусть дудя получает гражданство Украины (если достоин), отказывается от прежнего гражданства и после 3-х летнего испытательного срока работает в СМИ. А специальная комиссия пока изучит его прежнее творчество в росии
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Нам Саакашвили, Новинского, Арахании, Найема и пр. шоблы хватает. Те кто бореться с режимом Путлера в Украине не котируются.
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Так, спокойно, "Малыш, тебе страшно? Мне нет"
Никто не запрещает этим "людям" работать в Украине, но есть несколько маленьких "Но",
1. Необходимо получить право на временное проживание.
2. Получить право на работу. (как во многих европейских странах - рабочая виза, - называйте как угодно).
3. Платить налоги со своей деятельности.
4. Если есть желание - получить гражданство Украины (знання мови обов'язкове).
5. Вести свою діяльність - згідно норм Українського законодавства.
6. Якщо ти став громадянином - обов'язкова військова служба, прийняття присяги тощо.
А так - "Приехал, поговорил, уехал", то лучше сразу уехал.

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не то,что с пачпортом рашистской двуглавой дохлой курицей не допускать к органам власти,а и не допускать всех,кто не здал екзамены по истории Украины ,украинскому языку учителям в сельской местности...
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"...Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину", - добавил он..."

А на ЙУХ не пробували кацапа послати?
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Будь що і будь хто що прибуває під виглядом "ображеного" і "переслідуваного" з ********** отруєнє ***********. Це невиліковна хвороба мозку. Тому "хороших" кацапів потрібно ховати в хороших трунах, а "поганих" просто утилізувати на сміттєзвалищах. Придивіться! Все що прибуло з ********** за останні 10 років нічого крім шкоди Україні не принесло в кінцевому результаті. "Останній герой" Бабченко втік до Ізраїлю...
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нам тут вистачає Шустрого і Шарія, хоча один має італійський паспорт, а другий взагалі наш громадянин.
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Что не так с Шустером? Не нравится что гантонов на чистую воду выводит?
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Нашел мне авторитета "Дудя" "Слуга народу" Мотовиловець проти заборони обіймати громадянам РФ посади в українських ЗМІ: "Якщо Дудя заборонять у Росії, нехай приїжджає працювати в Україну" - Цензор.НЕТ 8758? Зебилы даже не в курсе, что Дудь сдулся "Слуга народу" Мотовиловець проти заборони обіймати громадянам РФ посади в українських ЗМІ: "Якщо Дудя заборонять у Росії, нехай приїжджає працювати в Україну" - Цензор.НЕТ 5369.
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