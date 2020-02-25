 "Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

"Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я не поддерживаю такой законопроект (если бы он был. - Ред.). Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей", - объяснил он.

Данное мнение он выразил в ответ на вопрос о возможном запрете гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

"Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину", - добавил он.

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