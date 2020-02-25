 "Слуга народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам РФ должности в украинских СМИ: "Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.
"Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я не поддерживаю такой законопроект (если бы он был. - Ред.). Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей", - объяснил он.
Данное мнение он выразил в ответ на вопрос о возможном запрете гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.
"Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину", - добавил он.
Да понятно уже, что стратегическая цель холуёв - сдать Украину
пусть еще жириновского пригласит..как суперуправленца..
2 МЛН РУБЛІВ У «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» І ПІВСОТНІ ВИКРАДЕНИХ СЕРКЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ВЗЯЛИ ДО УВАГИ - полковника ЗСУ виправдовує суд другої інстанції
Кого нині здивуєш державною зрадою? Тю, та вона ж на кожному кроці!
Кремлівські емісари підняли голови і лізуть звідусіль, гордо крокуючи червоною доріжкою Іменем Закону України!
І якби ж то тільки політичні «мєждусобойчики» з допомогою суддів вирішувались.
Пам'ятаєте полковника Астахова із Вінниці? Пишуть відвертий «сєпар» і українофоб, якого СБУ спіймала на гарячому у квітні 2019-го. Так от, суд другої інстанції у Вінниці виправдав Астахова стосовно незаконного накладення на нього стягнення - попередження про неповну службову невідповідність!!!
Чим керувався суд, приймаючи такі рішення?!
А далі буде… Палковнік, проти якого відкрито кримінальне провадження, хоче повністю відновитися на службі! Це навіть не ганьба - це лютий треш!
Пригадаймо, хто ж такий той Олександр Астахов. Це - досвідчений військовий, перший заступник начальника штабу виду Збройних Сил, саме він був головним відповідальним за усі секрети в штабі Командування Повітряних Сил!
Що ж таке вчинив Астахов у 2019-му (а може й раніше)?
На начебто нічого, просто виніс зі штабу і зберігав удома документи особливо важливої секретності: папери, електронні носії і т.д. А що ж у тих документах? А там - усі дані про наші війська в тилу, дислокація військ та частин в районі ООС, детально розписано про те, як ми маємо реагувати на повномасштабну агресію Росії, які сили та засоби залучати, техніку, людей, наші проблеми на визначених напрямках. Усього - півсотні надважливих секретних документів.
Що означає втратити ці документи у контексті війни з Росією? А те, що ви сядете грати в карти із шахраєм його ж колодою!
Любі друзі, «при Сталине такого не было!» - одразу до стінки ставили!
Палковніка взяла на гарячому СБУ. І знайшли вдома ще багато цікавого. У лютому 2014-го, рівно шість років тому, на Майдані почалося криваве звірство. І саме у лютому 2014-го (встановлено слідством) на ім'я товарісща Астахова відкривається рахунок в «Сбербанку Росии» у місті Брянськ (РФ) на суму 2 000 000 рублів. Звісно ці кошти Астахов не задекларував - мабуть, у ФСБ, були проти!
Уся сума пролежала на книжці Астахова у «Сбербанку» країни-агресора всю війну! Усі шість років! В російських рублях! З початку Майдану! Совпадєніє?...
Питання для роздумів: чи пов'язував взагалі високопоставлений посадовець Збройних Сил України своє життя з Україною, а може готувався з квітами зустрічати колони російських танків у Вінниці.
Тож, запасаємося поп-корном і чекаємо, коли нарешті наш СПРАВЕДЛИЙ СУД відновить на службі товарісща Астахова, навколо якого рясно ростуть усі ознаки державної зради.
Уже завтра, 26 лютого 0 10.15, 7-й Апеляційний суд Вінниці може скасувати рішення попередньої інстанції про позбавлення Астахова доступу до державної таємниці.
Наступний крок - 3-го березня о 9.45: товарісщ Астахов добиватиметься рішення суду щодо скасування наказу Міністра оборони України про його звільнення з військової служби.
І може навіть доб'ється!
Мабуть треба підтримати полковника, хто чим може!
"Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента парламента для "защиты русского языка"."
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-rade-predlagajut-razreshit-vystuplenija-na-russkom-jazyke/
Дудь Дудём, а Путин сюда целую ораву своего журналистского отребья зашлёт, предварительно их "репрессировав" для виду. Вы что, Россию не знаете, идиоты?
Никто не запрещает этим "людям" работать в Украине, но есть несколько маленьких "Но",
1. Необходимо получить право на временное проживание.
2. Получить право на работу. (как во многих европейских странах - рабочая виза, - называйте как угодно).
3. Платить налоги со своей деятельности.
4. Если есть желание - получить гражданство Украины (знання мови обов'язкове).
5. Вести свою діяльність - згідно норм Українського законодавства.
6. Якщо ти став громадянином - обов'язкова військова служба, прийняття присяги тощо.
А так - "Приехал, поговорил, уехал", то лучше сразу уехал.
А на ЙУХ не пробували кацапа послати?