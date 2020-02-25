 Американская компания разработала первую вакцину от коронавируса COVID-19 для тестирования на человеке

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании, первая партия ампул с вакциной была направлена в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID).

Вакцина, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса, - всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой круглосуточно работали почти 100 сотрудников Moderna.

Как сообщил в интервью The Wall Street Journal директор NIAID Энтони Фоси, испытания вакцины должны начаться в апреле. Для этого будут приглашены 20–25 здоровых добровольцев, им введут две дозы вакцины, чтобы оценить ее безопасность и формирование иммунного ответа, необходимого для защиты от вируса. Первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.

Читайте также: Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За последние сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончался 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.