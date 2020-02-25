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 За рубежом, Здоровье
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 Американская компания разработала первую вакцину от коронавируса COVID-19 для тестирования на человеке

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании, первая партия ампул с вакциной была направлена в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID).

Вакцина, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса, - всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой круглосуточно работали почти 100 сотрудников Moderna.

Как сообщил в интервью The Wall Street Journal директор NIAID Энтони Фоси, испытания вакцины должны начаться в апреле. Для этого будут приглашены 20–25 здоровых добровольцев, им введут две дозы вакцины, чтобы оценить ее безопасность и формирование иммунного ответа, необходимого для защиты от вируса. Первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.

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На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За последние сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончался 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.

Источник: https://censor.net.ua/n3177801
 
   
 Топ комментарии
 
Ось чому Америка наймогутніша у світі. Розум і сила.
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Молодцы американцы а что там в лаптестане? Теперь вопрос для знатоков с кем надо дружить с лаптестаном или США?
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А нашего министра здравоохранения возьмут на пробы?? Это доброволец все добровольцам доброволец.....
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Молодцы американцы а что там в лаптестане? Теперь вопрос для знатоков с кем надо дружить с лаптестаном или США?
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Ось чому Америка наймогутніша у світі. Розум і сила.
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А нашего министра здравоохранения возьмут на пробы?? Это доброволец все добровольцам доброволец.....
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И маха возьмите...со 112-го...он тоже любит доброволить...
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Эх не успели наши,писали шо тоже тестируют и вот вот выйдет
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Я знаю одного добровольця - це наш міністр у скафандрі. Нехай послужить медицині - хоч якась користь буде. Американская компания разработала первую вакцину от коронавируса COVID-19 для тестирования на человеке - Цензор.НЕТ 9597
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а потом её на вскрытие, чтоб знать точно как оно сработало и сработало ли вообще.
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3 месяца прошло... 8 месяцев еще...
За это время эпидемия сама-собой закончится.
Кстати, пандемия "испанки" 1918 года продолжалась 18 месяцев.

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Пусть на рузких тварях тестируют. Они там все больные
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Нужно тебя мудака послушать? Давай спой и спляши.
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Вот что значит капитализм, деньги и отсутствие "блатных" в науке.
Ни паники, ни швыряния камней, вместо этого- упорный труд во благо человечества.
Это Америка)
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СПАСИБО АМЕРИКАНЦАМ. ВЕЛИКАЯ СТРАНА, ВЕЛИКАЯ НАЦИЯ.
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тю ... та ми рецепт ціеї та інших вакцин передаемо із покоління в покоління Американська компанія розробила першу вакцину від коронавірусу COVID-19 для тестування на людині - Цензор.НЕТ 7878
Американська компанія розробила першу вакцину від коронавірусу COVID-19 для тестування на людині - Цензор.НЕТ 9321
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